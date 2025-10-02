RevenueCat Web Billing のイントロ価格：最適な初回価格でより多くのユーザーをコンバージョン

柔軟な導入期間価格を設定して獲得を加速しましょう。RevenueCat Web Billingで利用可能になったイントロオファーを使えば、ユーザーに「今すぐサブスクする理由」を提供できます。

イントロ価格（Introductory Offers）とは？ サブスクリプションアプリにとって重要な理由 あらゆる成長戦略に対応 イントロオファー活用のベストプラクティス RevenueCatのイントロオファーが優れている点 なぜイントロオファーが重要なのか 今日から始めましょう

RevenueCat Web Billingで、新規サブスクライバー向けに柔軟なイントロオファーが利用可能になりました。指定した期間の割引が自動的に適用され、その後はシームレスに通常価格へ移行します。モバイルで培われたオンボーディング体験をそのままウェブに持ち込み、コンバージョンを高め、キャンペーン管理を簡素化——すべてRevenueCatダッシュボードから操作できます。

サブスクリプションビジネスにおいて、潜在顧客が最初に目にする価格は、コンバージョンにおける最も強力なレバーのひとつです。実際、トライアル開始の82％はユーザーがアプリをダウンロードした初日に発生しています。Webでも同じ原則が当てはまります。訪問者があなたのペイウォールに到達したとき、その判断は最初に目にした金額に大きく左右されるのです。

モバイルにおいては、App StoreやPlayストアが長年にわたり、無料トライアル、初回割引、シーズナルプロモーションといった柔軟な価格設定ツールを開発者に提供してきました。しかしWebでは、サブスクリプション企業がしばしばギャップに直面します。専用のインフラがなければ、最終的に次のような状態に陥ってしまうのです。

割引のためにカスタムのチェックアウトロジックを構築する。

コードを使ったプロモーションを手作業�で運用する。

プラットフォームごとに一貫性のないユーザー体験を提供してしまうリスクを負う。

RevenueCat Web Billingは、このギャップを解消します。Web 上でアプリストア級のサブスクリプション基盤を提供することで、価格戦略を一貫性があり、スケーラブルで、かつ管理しやすいものにします。そして今回、新たにイントロ価格（Introductory Offers）が加わったことで、モバイルでコンバージョンを高めてきた実績ある施策を、そのままWebでも活用し、より多くのサブスクライバーを獲得できるようになりました。

イントロ価格（Introductory Offers）とは？

イントロ価格とは、RevenueCat Web Billing上でサブスクリプションに指定期間だけ特別価格を設定できる機能です。対象となる新規サブスクライバーには割引が自動的に適用され、期間終了後は手動対応の必要なく通常価格へと移行します。

仕組み：

RevenueCat ダッシュボードでプロダクトを設定する イントロ期間を選択する（例：1週間、3か月） イントロ価格を設定する 保存し、公開して、プロモーションを行う

イントロ期間が終了すると、RevenueCat がシームレスにサブスクライバーを標準価格へ移行させるため、手動アップグレードによる解約リスクを減らすことができます。

サブスクリプションアプリにとって重要な理由

もしあなたが「Web サブスクリプションのイントロ価格」や「SaaS 課金にイントロオファーを追加する方法」を探してここにたどり着いたなら、次のような課題のどれかを解決しようとしているのではないでしょうか。

大幅な割引なしでサインアップを増やしたい

イントロ価格は標準価格を恒久的に下げることなく、参入障壁を下げることができます。 失敗するトライアルを減らしたい

無料トライアルは、決済失敗や利用意欲の低いユーザー、不一致な目的を持つユーザーを生みやすい側面があります。イントロオファーなら、たとえ少額でもコミットする意欲を持ったサブスクライバーを獲得できます。 キャンペーン管理をシンプルにしたい

季節限定や地域限定のプロモーションを実施するには、コード管理や利用条件スクリプト、カスタムチェックアウトフローを組む必要がありました。イントロオファーなら、RevenueCat 上でネイティブに一元管理できます。

あらゆる成長戦略に対応

1. サインアップを即座に増加

初月割引で参入障壁を下げ��ましょう。コストが小さく、コミットも軽いと感じれば、ユーザーはあなたのプロダクトを試しやすくなります。

2. キャンペーンに最適

新学期やホリデーシーズンのプロモーションなど、季節的な施策とイントロオファーを組み合わせることで、すべての新規ユーザーに同じ明確で一貫した割引をチェックアウト時に提供できます。

3. 無料トライアルよりもスマート

無料トライアルは不適切なユーザーを引き寄せたり、決済失敗を招いたりすることがあります。低額のイントロ価格なら、支払い情報を検証でき、より真剣なユーザーを惹きつけられます。

4. 分析データをクリーンに保つ

イントロ期間と通常サブスクリプションを一つのライフサイクルとして追跡できるため、LTV、リテンション、コホートデータが正確なまま保たれます。

イントロオファー活用のベストプラクティス

イントロオファーは強力ですが、その設計方法によって効果が大きく変わります。ここでは、数多くのサブスクリプションアプリで成功している戦略をご紹介します。

意図に合わせた価格設定

短期（1週間や1か月）のイントロ期間は緊急性を生み、早期の収益を高めます。長期（例：3か月）は季節キャンペーンや検討期間が長いプロダクトに有効です。 無料トライアルとの比較テスト

$0 トライアルはコンバージョンしないユーザーを集めがちですが、低額のイントロ価格なら本気度の高い購読者を獲得できます。A/Bテストを実施し、どちらがリテンションに優れるかを確認しましょう。 Webとモバイルの一貫性を保つ

ユーザーは一貫した体験を期待しています。App Storeでイントロオファーを提供している場合、Webでも同じ内容を展開するのがおすすめです。あるいは、獲得チャネルごとに理にかなった補完的オファーを設計するのも良いでしょう。 希少性を戦略的に活用

「新学期限定：初月$1」などの期間限定オファーは緊急性を高めますが、乱用すると信頼性を損ないます。常設オファーとキャンペーン限定オファーをバランス良く組み合わせましょう。 コンバージョンの先を追跡する

イントロオファーは初期サインアップを押し上げますが、その後のリテンションやライフタイ��ムでの支出がどう変わるかを計測することが重要です。

RevenueCatのイントロオファーが優れている点

RevenueCatのイントロオファーでは、対象となる新規購読者はすべて自動的に割引を受けられます。プロモコードを管理したり、独自の適格判定スクリプトを維持したりする必要はありません。システムが処理を行うため、ユーザーにとってはシームレスなチェックアウト体験を提供でき、チームにとっても運用負荷ゼロで導入できます。

すべてのオファーはRevenueCatダッシュボード内で一元管理可能です。コードを触ったり複数ツールを使い分けたりすることなく、オファーの作成・編集・モニタリングを行えるため、価格戦略を完全にコントロールできます。

さらにイントロオファーは、モバイルストアでの設定ともスムーズに連携します。App StoreやPlay StoreでのプロモーションをWebでも揃えることでプラットフォーム間の体験を一貫させたり、Web限定の補完的オファーを設計して異なるオーディエンスの獲得やコンバージョンに柔軟性を持たせたりすることも可能です。

なぜイントロオファーが重要なのか

イントロ価格が効果的なのは、永続的な値下げをしなくても参入障壁を下げられるからです。そして、その後に何が起こるのかを明確に示せる点でも強みがあります。これと同じアプローチが、RevenueCatではWebにも適用可能になりました。完全に統合され、自動で適用され、他のサブスクリプションと同様にトラッキングされます。

これにより、シーズナルプロモーションの実施、オンボーディングフローの実験、市場ごとに響く価格設定の設計などが可能になります。設定は数分で完了しますが、その効果はサブスクリプションライフサイクル全体を通じて持続します。

効果的なイントロ価格戦略についてさらに詳しく知りたい方は、David Vargasによる「Introductory Offers: What They Are and How to Use Them to Grow Your App」で、仕組み・心理・データの観点からの解説をご覧ください。

今日から始めましょう

イントロオファーは、すべてのRevenueCat Web Billing利用者向けにすでに提供されています。キャンペーン効果を高めたい方も、オンボーディングを改善したい方も、分析データをより正確に保ちたい方も、この機能をすぐに活用できます。

第一印象を成果につなげましょう。RevenueCat のイントロオファーで、Web訪問者を顧客に変えてください。