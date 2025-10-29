今年の Shipaton には世界中から数万人が参加し、合計で 812 件のプロジェクトが提出されました。

この結果はあらためて、このコミュニティを特別な存在にしている要素である、高速な反復、創造的なマネタイズ、そして本当にユーザーに届く価値あるプロダクトづくりへのコミットメントを浮き彫りにしました。

そして今、今年のイベントを特徴づけた驚くべき創造性と努力を称えながら、Shipaton 2025 の受賞者を発表する時が来ました――そのうち何組かは、すでに祝賀ムードが公に広がっています。ニューヨークのビルボードに Shipaton のアプリが登場しているのを目にした人もいます。

Nothing like waking up and getting blasted in the face by @RevenueCat shipaton winners 🤣 #shipaton pic.twitter.com/95fHQXW0GK — Dan Fahey (@SuperFlyDan) October 13, 2025

Grand Prize: Build & Grow Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

Grand Prize は全カテゴリーを通じた最優秀提出物を表彰します。審査員は以下を評価しました。

イノベーション ：アプリは市場に新しいアイデア、機能、ユースケースをもたらしているか？

：アプリは市場に新しいアイデア、機能、ユースケースをもたらしているか？ 実装 ：仕上がりは洗練され、安定しており、ビジュアルに一貫性があるか？

：仕上がりは洗練され、安定しており、ビジュアルに一貫性があるか？ 実現可能性 ：ハッカソンを超えて、現実的にローンチ・スケールできるか？

：ハッカソンを超えて、現実的にローンチ・スケールできるか？ 連携：必要な SDK と API を効果的に活用しているか？

この賞は“完全なパッケージ”を表します：野心と現実的な可能性のバランスが取れたプロジェクトです。

1位: Payout Copy link to this section

App Store

Play Store

Payout は、技術的大胆さと現実世界での明確なインパクトの両面で、Shipaton 2025 の頂点に立ちました。ユーザーがすでに対象となっているかもしれない集団訴訟の和解金を見つけられるよう支援し、これまで不透明で手続きが煩雑だったプロセスを、透明・自動化・アクセスしやすいものへと変えます。毎年、消費者がその存在を知らなかったり、自分が対象だと気づかなかったりするために、集団訴訟の支払いは何百万ドルも未請求のままです。Payout は、こうした機会を平易な英語で提示し、見込まれる補償額を試算し、新たな和解が公開された際にはリアルタイム通知を送ります。これにより、「集団訴訟のキャッシュをチェックする」ことを、銀行残高を確認するのと同じくらい日常的な行為にします（法律の学位は不要です）。

Payout を際立たせたのは、その作り方でした。アプリ全体（デザイン、コード、アセット）は Claude Code と Cursor を使った AI 支援開発で制作され、人手で書かれたコードは 1 行もありません。

Payout の数字も印象的です。ユーザー数 17,000 超、収益 $30,017、課金ユーザー 1,750 名、そしてソーシャルメディアでの 500,000 を超えるインプレッションに支えられています。

#BuildInPublic Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

#BuildInPublic Award は、自分たちの歩みをオープンに共有し、コミュニティからのフィードバックを使ってアプリを改善したチームを称えます。審査員は以下を評価しました。

透明性とストーリーテリング ：プロセス、成功、課題をどれだけうまく伝えたか？

：プロセス、成功、課題をどれだけうまく伝えたか？ エンゲージメント ：公開によって有益な議論が生まれたり、他者を刺激したりしたか？

：公開によって有益な議論が生まれたり、他者を刺激したりしたか？ 学習と反復：公開から得たフィードバックが、デザイン・機能・メッセージングの改善に有意味な影響を与えたか？

1位: Gurwi – Learn Anything Copy link to this section

App Store

Play Store

Gurwi は、コロンビアの厳しい教育事情へのフラストレーションと、創業者の「自分で変える」という決意から生まれました。国内でも最も貧しい地域の一つ、リオハチャで高校を卒業した創業者Camilo Peñalverは、大人の生活への準備ができていない自分に気づきます。数年の独学の末に得た決定的なインサイトは、足りないのは意欲ではなくアクセスだということ。教育は明快さ・実用性・スケールの観点で再設計される必要がありました。彼の 「なんでも学べるアプリ」を提案する動画はバイラルで200,000 回以上の再生です。その使命は明確になりました。それは、従来のシステムが見落としてきたことを教えるモバイルプラットフォームをつくることです。

Gurwi は学習を、魅力的でビジュアルで多言語の体験に変えます。各レッスンはインタラクティブで、10〜15 分の短いモジュールで構成され、長尺動画や PDF をやめ、ページめくり型のダイナミックな形式に置き換えています。ユーザーは画像・アニメーション・質問が盛り込まれたコンテンツをタップで進め、ポイントや連続記録を獲得。レッスンは読み上げ、ポーズ、速度調整が可能で、スペイン語・英語・ポルトガル語に対応。そのシンプルさの裏側には、大胆なエンジニアリングがあります：レッスン描画用の独自 .gurwi フォーマット、コンテンツエディタ Gurwi Educators、そして Flutter・Supabase・PostgreSQL による堅牢なバックエンド。

個人的・経済的に厳しい状況の中、2 人チームで開発された Gurwi は、すでに 13,000 人超のユーザーに届き、平均評価 4.9・1,000 件超のレビューを獲得。Gurwi は Building in Public の到達点です。

Introducing Gurwi



The app that's here to change how knowledge is created and shared — and with it, we’ll win the @RevenueCat #Shipaton.



Time to go full-on #BuildInPublic! pic.twitter.com/nJFs7V5lUZ — Camilo Peñalver (@camilopenalver) July 4, 2025

2位: Echo Reminder Copy link to this section

App Store

Echo Reminder は、移動中の「ひらめき」を記録する方法を再発明しました。開発者 Luca は、音声メモと従来のタスクアプリの中間にある、より速く自然なリマインダー設定方法を求めていました。メニューをタップしたり、Siri の不安定な文字起こしに頼ったりする代わりに、Echo ではただ話すだけ。アプリが音声入力を自動で解析し、タイトル・時刻・繰り返しなどの構造化リマインダーに変換します――会話中でも通勤中でも、アイデアの最中でも、手間なく整然と。

クリーンなデザインと直感的な音声 UI は React Native と Expo によって実装され、データ同期は Supabase、バックエンドは Whisper と GPT-5-mini を使った Express。iOS 初リリースながら無事にShipされ、実際の思考・会話フローに合った、速く�正確な音声スケジューリングを提供しています。

Echo を際立たせたのは、その透明な開発姿勢でした。Luca と Sydney は #BuildInPublic マインドセットを徹底し、 TikTok・Instagram・YouTube・X で、進捗だけでなくプロセス（機能更新やデザインの壁、不安やブレイクスルーの瞬間）を発信しました。オーセンティックな語りはオーガニックな反響を生み、旧友との再会や新たなフォロワー獲得につながりました。

二人は“公共の場で開発する”ことをオフラインにも広げ、カフェで作業しながら実際のユーザーの使い方を観察。キーボードの自動格納が効かない、音声プロンプトがわかりにくいといった小さくも重大な課題が見つかり、オンボーディングやフローの改善へつながりました。

お気に入りの共有コンテンツ 3 本が、彼らの旅の熱量を端的に物語っています：Video 1、Video 2、 Video 3

3位: Tomo Japan Copy link to this section

App Store

Tomo Japan は旅行の相棒であり、同時に個人的なマイルストーンでもあります。5 年のファイナンス業務の後、開発者は iOS を独学し、「日本の旅程アプリを作る」という唯一の目標を掲げました。数年前の最初の試みは UI 段階を超えられませんでしたが、Shipaton が”完遂”させる瞬間になった。結果生まれた Tomo Japan（「友だち」を意味する「Tomodachi」から）は、学習からローンチまでの旅をひとつにつなげる、Swift ネイティブの洗練されたアプリです。

Tomo Japan は、親しみやすくキュレーションされたガイドとして、日本旅行の豊かだが圧倒されがちな情報の海を案内します。厳選スポット、詳細なシティガイド、季節の見どころ、そして一般的なガイドブックには載りにくいローカルな宝物までを収録。

��内部では、丹念な技術的クラフトマンシップが光ります。SwiftUI でフル実装し、データ保存・認証・写真は Firebase、検証とコンテンツ管理のレイヤーは Supabase を用い、自動で Firestore に取り込み。さらに、 X と TikTokでの毎日の #BuildInPublic 更新がプロジェクトの成功を後押し。審査員は、開発者がプロジェクトの一環として公開したMediumの投稿も高く評価しました。

RevenueCat Design Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

Design Award はクラフトマンシップと創造性を称えます。審査員は以下を重視しました。

イノベーション ：UX やビジュアルシステムの新規性

：UX やビジュアルシステムの新規性 審美性 ：美しく直感的でワクワクする UI

：美しく直感的でワクワクする UI 体験：滑らかなジェスチャ、気持ちよいアニメーション、明快なフィードバックループ

1位: Dayloop: Everyday Timelapse Copy link to this section

App Store

Dayloop は日々の瞬間を、編集スキル不要でシネマティックなタイムラプス動画に変えます。1 年の自撮り、フィットネスの変化、妊娠の経過、ペットの成長まで。自動顔位置合わせ、フレーミング用のゴースト写真オーバーレイ、遊び心あるタイムラインスライダーなどを備え、パーソナルなビジュアルストーリーテリングを手軽に。

Swift と SwiftUI で構築し、Apple の Vision Framework を活用。精度・プライバシー・楽しさに注力し、写真はデバイス内に留まり、データは外部へ出ません。見た目の美しさの裏には、向きのバグやメモリ管理、画像アライメントの微調整など、体験をシームレスに保つための膨大な時間があります。

ローンチ以来、Dayloop はフィットネス愛好家から保護者、日常を記録するクリエイターまで幅広く共感を獲得。次の焦点はグロースです――ニッチなマーケティングのテスト、カメラ・書き出し機能の拡張、新言語対応。

2位: SkillMe Copy link to this section

App Store

SkillMe は「毎日のチャレンジ」でどんなスキルでも学べるようにします。料理からコーディング、逆立ちまで。AI が目標を細かなステップの演習に分解。ユーザーは目標を設定し、簡単な自己評価の後、日々のチャレンジ、進捗トラッキング、モチベーション通知を備えた学習計画を即座に受け取ります。各チャレンジには明確な手順、難易度、期待される成果があり、着実な上達を後押し。

iPhone 向けに SwiftUI で構築。AI はチャレンジを動的に生成し、ペイウォール文面もユーザーの目標に合わせて最適化します――「次のゴードン・ラムジーに近づく努力を止めないで」や「世界を逆さにするまであと 1 日のチャレンジ」といった文脈的な後押しで促します。

3位: PitchLab: Professional-Grade Baseball Pitch Tracking Copy link to this section

App Store

PitchLab は iPhone をプロレベルの投球トラッキングシステムに変えます（従来は $20,000 のレーダー装置に限られていた分析を提供）。メジャー到達のためにそうしたツールに頼ってきたプロ投手が開発し、すべてのレベルの選手にエリート級データへのアクセスを民主化します。単一カメラだけで、球速・スピンレート・スピン軸・誘導変化量・コースを、レーダーに迫る精度で測定。

内部では、コンピュータビジョン・深層学習・物理モデリングを融合したリアルタイム処理。独自学習のニューラルネットが飛行中のボールをトラッキングし、物理エンジンが 3D 軌道を再構成、CoreML が最大 60fps のオンデバイス推論を実現。精度の証として、すでに大学チーム、トレーニング施設、MLB 組織で利用されています。

Buzziest Launch Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

このカテゴリは、最も創造的で勢いのあるローンチを称えます。審査員は以下を評価しました。

可視性 ：複数チャネルでどれだけ効果的にプロモーションしたか

：複数チャネルでどれだけ効果的にプロモーションしたか クリエイティビティ ：注目を集めた独創的な仕掛け、動画、ストーリーテリングの活用

：注目を集めた独創的な仕掛け、動画、ストーリーテリングの活用 エンゲージメント：ハッカソンコミュニティ内外での話題や反響（定量・定性的）

1位: ReadHim Copy link to this section

App Store

ReadHim は、Shipaton 2025 で最も“バズる”ローンチを目指して設計されました。1 か月足らずでアイデア出し・開発・マーケを行い、初の App Store リリースに挑んだ共同創業者 Jay と Joseph は、議論を巻き起こすと確信するアイデアに全振り。アプリは、女性が恋愛のテキスト会話をデータドリブンに読み解けるようにします。トーン、パターン、レッドフラグを分析し、相手の本当の意図を理解する手助けをします。スクリーンショットをアップロードすると、OCR と微調整した GPT-OSS-120B モデルが、操作的なパターンの検出、恋愛意図の解釈、さらには次に送るべきテキストの提案までを含むレポートを生成。

バイラルマーケティングにより、Instagram のミームアカウントで 520 万超の再生を獲得、230 万超のフォロワーを持つ TikTok インフルエンサーとの提携も実施。スーパーカーとロボット犬を使った街頭プロモーションというクリエイティブな仕掛けも展開。わずか 10 日で月次経常収益（MRR）$1,100 を達成しました。

2位: Shutter Declutter: Photo Cleaner Copy link to this section

App Store

Shutter Declutter は、写真整理を“毎日の習慣”に変えます。開発者が「iPhone のストレージが一杯です」という見慣れた通知に直面し、何千枚も一気に削除するのは現実的でないと気づいたことが発想の起点でした。

Shutter Declutter は、カメラロールの片付けをシンプルで楽しいものにします：その日付の“過去年”の写真を毎日見せ、いらないものをスワイプで削除―まるで写真版 Tinder のように。

ローンチはブレイク。SNS 投稿、コールドメール、街中のポスター、さらには The Verge での紹介といった草の根の施策が功を奏し、アクティブユーザーは数千人、課金ユーザーは 1,000 人超に到達。成長の多くは口コミのオーガニックな広がりに支えられました。

3位: MemoLune Copy link to this section

App Store

MemoLune は、メッセージを送るような自然さでメモを書き留められるシンプルさを捉えます。開発者は、友人が“一人用グループチャット”を自分メモに使っているのを見て、あまりに自然で、より良いノートアプリの正しいモデルだと感じたことから着想。100 日連続開発で、プロセス自体をストーリー化しました。

出来上がったのは、音声入力・OCR・チャット風デザインを組み合わせ、アイデアを手間なく記録できる軽量な多言語メモアプリ。話す・撮る・打つのいずれでも入力でき、即座に文字起こしとテキスト抽出。カレンダービューで振り返り、任意の日の思考を再発見できます。

PyCon JP での開発者の基調講演中にライブリリースされ、すぐにユーザーを獲得。初週で 4 件の登壇依頼が届き、ローンチの裏側を語るラジオ出演も決定しました。

HAMM Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

Help Apps Make Money（HAMM） Award は、最も強力なマネタイズ戦略を表彰します。審査員は以下を評価しました。

戦略の明確さ ：収益源はターゲット市場に対して明確かつ現実的か？

：収益源はターゲット市場に対して明確かつ現実的か？ クリエイティビティ ：ハイブリッドや非定型の収益モデルに挑戦しているか？

：ハイブリッドや非定型の収益モデルに挑戦しているか？ 財務的持続性：長期的な事業や競争優位を支えうるか？

1位: Vector Guard Copy link to this section

App Store

Vector Guard は、公衆衛生データを“保護”に変え、研究と生活の距離を埋めます。CDC の監視データの複雑さを、誰でもすぐにマダニや蚊などの病原体媒介生物を特定できる、オフラインファーストのプラットフォームへと変換。

中核のイノベーションは 1:50 Justice Model。$2.99 のプレミアム購読 1 件ごとに、高リスクの ZIP コードに 50 アカウントを自動で無償提供（申請不要、広告なし、ネット不要）。Swift 製で、CDC のオープンデータ、AI 画像認識、多言語アクセシビリティを組み合わせ、必要とする人に予防ツールを直接届けます。Vector Guard は、思慮深い設計と公正なマネタイズが、公的データを“公共善”へと変換し、疾病予防を特権ではなく人権にすることを示しています。

2位: Napkinmatic AI3D Copy link to this section

App Store

Play Store

Napkinmatic AI3D は、紙ナプキンの落書きをデジタルの魔法に―デジタルアート、インタラクティブな 3D モデル、アニメ動画へと変換します。カフェや教室で誰もがする「走り書き」を、最も自発的な創造の再発明に。ユーザーはナプキンの写真を撮るだけ。数秒で、AI による変換結果が立ち上がります。

React Native と Unity/Three.js で実装し、モバイルの手軽さと没入的レンダリングを両立。バックエンドは Python の AI サービス。マネタイズは RevenueCat を活用したハイブリッド型で、“Napkin Credits” を購入して Coins に変換、もしくは月次のクリエイティブバンドルにサブスクライブ。

3位: Kigaru Talks Copy link to this section

App Store

Play Store

Kigaru Talks は、日本語を“正しさ”だけでなく“自信”を持って話せるようにします。日本に駐留する米軍関係者への長年の指導経験から、筆記試験は満点でも会話で固まってしまうというインサイトを得て誕生。気楽で無批判な相棒として、実際の会話を通じた流暢さを育てます。

リアルタイム音声認識、JLPT レベルに調整した AI 対話、誤りをフラッシュカード化して復習する優しい訂正ループ。会話は能力と進捗に自然に適応し、記憶機能がセッションをまたいだ継続性を担保。安全性とパーソナライズを重視し、点数化や評価は行わず、自分のペースでの練習を促します。

RevenueCat Peace Prize Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

Peace Prize は、社会的インパクトを生むテクノロジーを称えます。審査員は以下を評価しました。

インパクト ：重要な社会・コミュニティ課題にどれほど効果的に取り組んでいるか？

：重要な社会・コミュニティ課題にどれほど効果的に取り組んでいるか？ 実現可能性 ：利用可能な技術とスケールで、目標を現実に達成できるか？

：利用可能な技術とスケールで、目標を現実に達成できるか？ リーチ：多くの人々、もしくは小さな集団に深く、生活を改善しうる潜在性？

1位: Heartbeat Hero Copy link to this section

App Store

Heartbeat Hero は iPhone / iPad を CPR（心肺蘇生）のコーチに変え、正確なリズムと深さで自信を持って胸骨圧迫できるように教えます。学習者、学生、そして“いざという時”に備えたいすべての人のために設計。Learn、Rhythm、Depth、AI Call Simulation（999/911）、Real AED Map という 5 つのトレーニングモードを備え、すべてオフラインで動作し、信頼性とプライバシーを確保。学生はフルアクセスが無料、主要な学習ツールは誰にでも開放。

WWDC Swift Student Challenge 2024 の Distinguished Winner として始まり、その後パブリックリリースに向けて全面再構築。消防士の叔父が CPR で命を救った実体験に触発され�、誰もが実行できる知識と自信を提供するために開発。ブレイクスルーは Depth Practice―ARKit、IMU 融合、適応フィルタリングを組み合わせ、専用ハード不要で胸骨圧迫の深さをミリ単位で計測。アクセシビリティも中心に据え、音声ガイダンス、触覚フィードバック、ライト点滅、ADHD・失読症・読字困難に配慮した Focus Mode を搭載。

2位: Hearing Buddy Copy link to this section

App Store

Mac App Store

Hearing Buddy は、聴覚に課題のある人が会話についていけるよう、正確・プライベート・手頃なキャプションをリアルタイムで提供。Apple の最新オンデバイス音声認識を活用し、シンプルで強力な“隣で聴く”相棒として、即時に文字起こししてつながりを支えます。

開発者は、難聴のパートナーがグループ会話で苦労する様子を見て本アプリを制作。内部では iOS 26 の新しい Apple Speech フレームワークで高速・オフラインの文字起こしを実現し、CoreML の話者識別で声の違いを判別します。

3位: MoodHaven Copy link to this section

App Store

MoodHaven は、保護者が子どもの気分・睡眠・投薬・行動事象をトラッキングし、より良いケアと専門家との明確な対話につながるパターンを明らかにします（断片的なメモや疲弊した記憶を、家族が頼れる整理されたインサイトに変換）。

出発点は家庭。開発者の 7 歳の息子は長年重いメンタルヘルスの課題に直面し、まだ言語化が難しい子どもをしばしば取りこぼすシステムの中でもがいていました。診察は短すぎ、診断は揺れ、投薬は誰も追えない速さで変わる。必要だったのは明確さ（リアルでデータ駆動の文脈）。Swift と、Cursor や Codex などの AI ツールの助けで、思慮深いデザインと手に取りやすい技術を組み合わせて構築しています。

Best Vibes Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

この賞は、開発やデザインを高める“vibe-coding” ツールのAI とクリエイティブプラットフォームの活用による創造性を称えます。審査員は以下を評価しました。

連携と適用 ：AI ツールやパートナープロダクトがワークフローや UX をどれだけ改善したか

：AI ツールやパートナープロダクトがワークフローや UX をどれだけ改善したか クリエイティビティ ：予想外で楽しく革新的な使い方をしたか

：予想外で楽しく革新的な使い方をしたか 実装：最終プロダクトの品質と磨き込み

1位: Otter Day: Weekday Guesser Copy link to this section

App Store

Play Store

Otter Day は、昔ながらの“曜日当て”心算トリックを、インタラクティブで物語性のある学習ゲームに変えます。数分で、歴史上のどの日付でも曜日を言い当てられるように――1776 年 7 月 4 日？木曜日。あなたの 70 歳の誕生日？金曜日。

本作はソロ開発。対話とビジュアルに Perplexity Pro、ラッコのアニメに KlingAI、ボイスオーバーに ElevenLabs。AI ツールを創作の相棒として使い、アート・ストーリー・UI を磨きながら、手作り感のトーンを保っています。

2位: Dripped Copy link to this section

App Store

Dripped は永遠の問いに答えます：「今日、何を着ればいい？」自称“服が苦手”な作者が、毎朝の優柔不断とミスマッチにうんざりし、色合わせを ChatGPT に頼る日々から、クローゼットを理解し、自動でコーデ提案し、毎日を節約する“個人 AI スタイリスト”を作ることに。

SwiftUI・Metal・Bun バックエンドで動作。特筆すべきは、PR ドリブンの vibe coding ワークフロー：Claude Code をタグ付けした GitHub Issue を立てると、機能や修正を実装した Pull Request が生成され、CodeRabbit が Lint レビュー、最後にカスタム GitHub Action が Xcode Cloud を起動して TestFlight ビルドを配信。

3位: MaestLog: Your Personal Symphony Journal Copy link to this section

App Store

MaestLog は、クラシック音楽愛好家が“聴取の旅”を保存するための、上品なコンサート日誌。ライブの記憶は驚くほど早く薄れるという気づきが出発点でした。バイオリニストのパートナーと無数の公演に通ううち、日付・楽団・曲目といった詳細がこぼれ落ちていくことに気づいたのです。MaestLog では、日付・会場・演奏者・演目の詳細まで記録し、感想や評価も添えて、音楽の記憶を生きたアーカイブに。

モバイル開発経験ゼロから、Swift を学び、フル iOS アプリを構築、RevenueCat のサブスクリプションを統合までわずか 3 週間。Claude Code、CodeRabbit、Codex などのツールを使い、人と AI のコラボ学習として一歩ずつ進めました。

OneSignal Boost Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

OneSignal Boost Award は、OneSignal API のベストプラクティス活用を示したチームを称えます。審査員は以下を評価しました。

連携の品質 ：OneSignal がクリーンかつ安定的に実装されているか？

：OneSignal がクリーンかつ安定的に実装されているか？ 体験への寄与 ：通知がリテンション、エンゲージメント、使い勝手をどう改善したか？

：通知がリテンション、エンゲージメント、使い勝手をどう改善したか？ クリエイティビティ：パーソナライズや高度なセグメントなど、巧みな通知活用があるか？

1位: Cooked This: Cooking Diary and Tracker Copy link to this section

App Store

Cooked This は、料理を測定可能でモチベーションが続く習慣へ――“キッチン版フィットネストラッキング”として再発明。家庭の料理人が食事を記録し、バラエティを可視化し、マイルストーンを祝えるようにし、日常のタスクを報酬のある実践に変えます。

OneSignal SDK の活用は、行動デザインとしてのリッチ通知が際立ちました。ユーザーに食事の記録、連続記録の維持、小さな達成の祝福を促します。恣意的な指標に頼らず、新しい料理に挑む、頻度を保つ、今日も台所に立つといった“実際の進歩”を報いる設計。��リマインダーやマイルストーンは疲労を避けるよう繊細に調整され、励ましと自律のバランスを取っています。

2位: Voicetree – AI Meeting Notes for Work & Study Copy link to this section

App Store

Voicetree は、会議を終えるとすぐ「何を決めたんだっけ？」を忘れてしまうという普遍的なフラストレーションから誕生。複数のプロダクトを抱える 2 人のインディー開発者にとって、これは日常の痛みでした。

Voicetree は、音声を録音またはアップロードし、リアルタイムで文字起こし、構造化された編集可能なメモへ変換する AI 会議アシスタント。さらに要約、ブログ記事、メール下書きの生成、トランスクリプトとのチャットによるインサイト抽出まで、会話に集中しながら明瞭さを得られます。React Native と Expo で実装し、Apple Watch、Siri インテント、ライブアクティビティ、ウィジェット向けにカスタム Swift 連携も。

技術的洗練に加え、明確な MVP、ユーザー信頼の優先、早期のトラクション検証（数週間で 1,000 インストールと $2,000 の収益）など、強いプロダクト思考も評価。メール・プッシュ通知の使い分け、アプリ内メッセージの実験、関連ブログ記事など、ユーザージャーニーも高く称賛されました。

3位: Friendy+ Copy link to this section

App Store

Friendy+ は現代のネットワーキングの課題から生まれました。イベントで多くの人に出会っても、数週間後には何をしている人か、どこで会ったか、なぜフォローアップしたかったかを忘れてしまう…こうした“弱いつながり”は、実は最も価値があるのに、維持が難しい。Friendy+ は、新しい出会いを記録し、瞬時に思い出し、意図的に関係を保てるよう設計された、シンプルで上品なアプリです。

審査員が最も感銘を受けたのは、OneSignal のジャーニーとトランザクションメッセージの活用。ペルソナに基づくメッセージングでフォローアップを促し、Outcomes でエンゲージメントを測定。

6 本の YouTube 連載でプロセス・方向転換・学びを公開。初期のオーディエンス（親しい友人）は適合しないと早期に判明し、迅速に“職業上の知人”へとピボットしました。

4位: Studient Copy link to this section

App Store

Play Store

Studient は、勉強をもっとスマートに、速く、ずっとラクに。Shipaton のために 7 日で作られ、PDF を構造化した学習素材「フラッシュカード、クイズ、要約」へ変換する AI 学習コンパニオンです。深夜の単純な苛立ちから生まれた発想：「AI がコードやデザインを作れるなら、個人向け学習ツールも自動生成できるはず」。

技術面では、Flutter によるマルチプラットフォームと OneSignal のフレンドリーな学習リマインダー。Journeys の活用と磨き込まれた UX が高評価でした。

5位: Camp Notes Copy link to this section

App Store

Camp Notes は、最高のサイトを記録し、悪いサイトを避け、アウトドア体験を共有する手助けをします。きっかけは、開発者が妻といくつかのキャンプに出かけたあと、良し悪しを簡単に記録する手段がないと気づいたこと。

写真、メモ、評価、同行者などを含む詳細な滞在記録を残し、キャンプ場のクラウドソースデータベースに貢献。SwiftUI ネイティブで、Firebase によるリアルタイム同期。オンボーディングやリエンゲージメントのためのオムニチャネルメッセージングが特に高評価でした。

Kotlin Multiplatform Reach Award Copy link to this section

審査基準 Copy link to this section

この賞は、Kotlin と Compose Multiplatform を使って卓越したクロスプラットフォームアプリを構築したチームを表彰します。審査員は以下を評価しました。

技術的実装 ：iOS と Android の双方で安定し、機能が充実しているか？

：iOS と Android の双方で安定し、機能が充実しているか？ デザインの一貫性 ：プラットフォームごとのネイティブ性と、統一ブランドの両立？

：プラットフォームごとのネイティブ性と、統一ブランドの両立？ コミュニティ貢献：Kotlin 開発者のために学び・課題・リソースを公開したか？

1位: Momental Copy link to this section

App Store

Play Store

Momental は、デジタルノイズに満ちた中で静けさを探す作者の旅から生まれました。ネパールの寺院で瞑想を学んだ平穏は、帰国後すぐに通知・ログイン・過剰に作り込まれた瞑想アプリにかき消される…その経験から明確な設計哲学が生まれました。瞑想に必要なのは、より多くのコンテンツやコミュニティ機能ではなく、“摩擦の無さ”。

結果として生まれたのは、「1 ページ、1 タップ、それだけ」という原則に基づく、美しいミニマルな瞑想・睡眠・集中アプリ。AI 生成とオープンソースの音源を編集して最高の品質に。ログインなし、広告なし、オンボーディングなし。

シンプルでも、初月で 4,000 回超のセッションを記録し、教師が生徒の集中を助けるケースから、耳鳴りに悩む人の安らぎまで、想定外のユースケースが広がっています。

2位: Posturely Copy link to this section

App Store

Google Play

Posturely は、コーディングや仕事、パズルに没頭する長時間が、姿勢・集中・エネルギー・自信をじわじわ蝕むという観察から始まりました。スマホカメラ、ラップトップのウェブカメラ、AirPods の傾きセンサーまでを組み合わせ、リアルタイムで姿勢を検知し、不快になる前に優しく調整を促します。

リアルタイム検知、パーソナライズされたフィードバック、ガイド付きエクササイズを提供。愛らしいキリンのマスコットで、医療的でなく親しみやすい体験に。進捗は姿勢の連続記録やレポートで確認でき、エクササイズ完了まで気を散らすアプリをブロックすることも可能。Kotlin Multiplatform で iOS・Android・デスクトップを単一コードベースでサポート��。Supabase による同期、そして“姿勢データは端末内”というプライバシーファースト。3 プラットフォーム対応と創意工夫が高評価でした。

3位: Steps Share Copy link to this section

Apple store

Google Play

「シェアすれば運動は楽しくなる」は、Steps Share の根本思想です。友人が WhatsApp グループで歩数スクショを交換しているのを見て、最初のタップから“責任感”が組み込まれたトラッカーを作ることに。リアルタイムのリング表示や “Friend Duels” で、日々の歩行をフレンドリーな競争に。

Kotlin Multiplatform によって Firebase 経由で同期し、Google Fit と Apple HealthKit の両方と連携。現在ベータで、少なくとも 1 人の友人とつながったユーザーは日々の歩数が 22% 増加。これは、小さな社会的動機づけが現実の成果を生む証拠です。

4位: DrawIt: A Multiplatform Draw & Guess Game Copy link to this section

App Store

Google Play

DrawIt は、定番の“お絵かき伝言ゲーム”をクロスプラットフォーム時代向けに再構築。プライベートルーム作成、友人招待、リアルタイムでの描画と回答、リーダーボードで競争。キビキビ動く体験に、滑らかなアニメ、心地よい効果音、モバイルにもデスクトップにも馴染む遊び心ある UI を詰め込みました。

iOS・Android・デスクトップをシームレスに跨ぎ、Apple Pencil 入力にも対応。Firestore・Cloud Functions・Cloud Run を組み合わせたリアルタイムバックエンドで、ゲーム進行・単語選定・リーダーボード更新を管理。

5位: ClipUGC Copy link to this section

Play Store

App Store

ClipUGC は、インディー開発者がよく抱える悩みを解決します。プロダクトはShipできるが、高コンバージョンの“インフルエンサー風フック動画”の制作は手が届かない。代理店は高価、AI ツールは企業向けに最適化され価格も企業並み。ClipUGC は、クリエイターが実際に必要とする機能に絞り込みました。

ワークフローは明快。テキストプロンプトから AI インフルエンサーを生成・カスタマイズし、デモ動画をアップロード、フックを統合すれば、人の好奇心を引く洗練イントロが完成。UI には紙吹雪のフィニッシュや、タップで解放される隠し要素などの小さな喜びも。インディー、スタートアップ、中小企業が、数分で“自社らしい”フック動画を作るための実用ツールです。

審査基準 Copy link to this section

RevenueCat 社員とスポンサーによるチームを対象に、最優秀の社内プロジェクトを表彰します。審査員は以下に注目しました。

コンセプトの独自性 ：新規性があるか、未解決の問題に挑んでいるか？

：新規性があるか、未解決の問題に挑んでいるか？ 実装とデザイン ：プロダクション品質で、使って楽しいか？

：プロダクション品質で、使って楽しいか？ マネタイズ：思慮深い、または実験的な収益設計があるか？

1位: Crystal Abyss Copy link to this section

App Store

Crystal Abyss は、クラシックな Columns パズルを、Monument Valley の静謐なミニマリズムと、ダンテ『神曲』の幽玄な深みで再解釈。プレイヤーは地獄の 9 圈を象徴するステージに、輝く宝石のスタックを落とし、マッチで消しながら、混沌の下に潜む瞑想的リズムを見出します。各レベルはダンテの環界――静謐な“辺獄”から、自己相似の狂騒“裏切り”まで。

SpriteKit と SwiftUI で構築し、アートディレクションと滑らかな物理挙動を融合。落ちる宝石の連なりや、完成時の発光まで、超越感を呼ぶアニメーションを丁寧に作り込みました。舞台裏は AI 支援開発のケーススタディでもあり、Claude と Codex を用いた vibe coding でゲーム全体を構築しています。

Shipaton 2025、いよいよ出航です Copy link to this section

この2か月、皆さんは本当にすごい成果を出してくれました。初めてアプリをローンチしたソロビルダーから、AI とマネタイズの可能性を押し広げた熟練開発者まで、Shipaton 2025 で私たちが目にした創造性と決意は、ただただ刺激的でした。わずか 8 週間で、参加者はアイデアを現実に――磨き込まれ、独創的で、ハートに満ちたプロジェクトをShipしました。

最後に、RevenueCat チーム一同より：受賞者の皆さん、おめでとうございます！そして、貢献し、メンターし、誰かの“Ship”を後押ししてくれたすべての人に、ありがとう。

Shipaton 2025 はこれで一区切りですが、皆さんのアプリはここからが始まりです。これからどこへ進むのか、見るのが待ちきれません。

Shipaton をどう感じましたか？楽しめましたか？こうしてほしかった、という点はありましたか？

ぜひご意見を聞かせてください。 Twitter や LinkedIn で知らせてください。参加者全員にアンケートもお送りしますので、そちらもチェックしてください。