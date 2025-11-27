多くのモバイル開発者が、アプリストアの外にいるユーザーへリーチするためにウェブへと進出しています。ユーザー獲得コストが上昇し、アプリストアのポリシーが厳しくなる中で、ウェブは成長のための柔軟なチャネルを提供します。
ウェブは、料金テストの実施、キャンペーンの実行、そしてリンクを置ける場所であればどこでもサブスクリプションを販売できる点��が魅力です。
しかしこれまでは、RevenueCatでこれを管理するために、プロダクト設定、購入リンク、インテグレーションの各ページを行き来する必要がありました。
新しいダッシュボードのWebオーバービューは、これを変えます。セットアップ、インサイト、パフォーマンスを1つの場所にまとめ、RevenueCat内でウェブ収益を作成・分析・成長させることができるようになります。
あなたのウェブビジネス全体をひと目で把握
ダッシュボードのWebオーバービューは、RevenueCatにおける「ウェブ関連すべての拠点」です。セットアップ、パフォーマンス、最適化を、1つのオーバービューにまとめて表示します。
最上部には、ウェブ収益、アクティブサブスクリプション、MRRに関する主要指標が表示されます。各チャートはより詳細な分析ページに直接リンクしており、ワンクリックでオーバービューからインサイトへ移動できます。
その下には、すべてのWeb Purchase Linksのオーバービューが表示されます。各リンクには、インプレッション、購入数、収益、コンバージョン率が示されます。これらを並べて比較することで、どのキャンペーンが最も成果を上げているかを確認でき、またメール、ランディングページ、広告用に、新しいリンクを数秒で作成することもできます。
同じビューからWeb Settings/Configsを開き、外観、チェックアウトデザイン、接続設定を調整することも可能です。ページを離れる必要はありません。
ダッシュボードには、オンボーディング、教育コンテンツ、そしてウェブを活用してサブスクライバーを獲得・維持するための事例が組み込まれています。新しい機会を提示し、セットアップを支援し、時間とともにコンバージョン改善を促すよう設計されています。RevenueCat Webを使って新しいオーディエンスにリーチした際に何が可能になるのかを示す実践的な動画、ステップバイステップガイド、カスタマーストーリーも揃っています。
「私たちの目標は、ウェブがiOSやAndroidと同じくらいRevenueCatにとって“ネイティブ”に感じられるようにすることでした。何がうまくいっているかを理解するためにツール間を移動する必要はありません。新しいダッシュボードは、それらすべてを1つのビューにまとめています。」— Ed Shelley, Senior Product Manager
あなたがサブスクリプションアプリで、急遽ブラックフライデーキャンペーンを実施している場面を想像してみてください。ダッシュボードでは、各Web Purchase Linkごとのセットアップやコンバージョンを確認でき、メールからのリンク、広告キャンペーンからのリンクなどが一目で把握できます。
ダッシュボードのWebオーバービューは、最初のクリックから継続的なコンバージョンに至るまで、ウェブ収益の全体像を明確に示します。
今日からダッシュボードのWebオーバービューを使い始めましょう
より多くの開発者が、アプリストアの外へと拡大し、新しいオ�ーディエンスやユースケースを取り込んでいます。RevenueCat Webを使えば、ペイウォールの公開、キャンペーンの実施、そしてウェブ上での直接販売を安心して行えます。ダッシュボードのWebオーバービューは、これらの機能をより使いやすく、理解しやすくします。
Webオーバービューは、すべてのRevenueCatユーザーにすでに提供されています。今日RevenueCatを開くと、サイドバーに「Web」が表示されているはずです。
すでにウェブで販売している場合は、あなたのセットアップとデータがそのまま反映されています。まずは、コンバージョンを最も牽引しているWeb Purchase Linksを確認し、どのオファーが成果を生み出しているかを見てみてください。
ウェブでのマネタイズが初めての場合は、オンボーディングがセットアップを案内し、最初のリンクを数分で公開する方法を示します。テンプレートやガイド付きフローが用意されており、コードは不要です。
ぜひ今日開いて、オーバービューを確認し、ウェブがより速く成長するためにどのように役立つのかを実際に体験してみてください。