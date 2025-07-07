「リリースしまくる」をテーマにしたモバイルアプリ開発ハッカソンに参加しませんか？

RevenueCatは、開発者の皆様が素晴らしいアプリを開発し、収益化できるよう全力でサポートいたします。昨年のShipatonの大成功を受け、グローバルハッカソン「Shipaton 2025」を再び開催できることを大変嬉しく思います。

今年の8月と9月、世界中の開発者の皆様に新しいアプリをリリースしていただき、総額30万ドルを超える賞金と特別な特典をかけて競い合います。

詳細は以下をご覧ください。または、今すぐご登録ください。

あなたのミッションはシンプルです。

2025年 8月1日から9月30日まで の間に、iOS、Android、またはMacのApp Storeにまったく新しいアプリをリリースしてください。

RevenueCat SDKを統合し、少なくとも1つのアプリ内課金またはウェブ課金を実装してください。

私たちの目標は、あなたがずっと頭の片隅にあったけれど、なかなか始められなかったプロジェクトをついに完成させるための最後の後押しをすることです。

注意：すでに公開されているアプリのアップデートは対象外です。まったく新しいものを世に送り出すことがこのチャレンジの目的です！

昨年のShipatonは、インターネット中に創造性とイノベーションの熱狂を巻き起こしました。

開発者たちは驚くべきアプリを次々にリリースし、心を打つYouTubeシリーズを制作し、#BuildInPublic のハッシュタグとともにソーシャルメディアを賑わせ、TikTokやInstagramでは洞察に満ちたショート動画を投稿してくれました。

憧れの「Shippy」アワードを受賞し、あなたのアプリがタイムズスクエアの象徴的な「The One」ビルボードに掲載されるチャンスもあります！

皆さんの素晴らしい取り組みに刺激を受けて、2025年はさらにスケールアップします：

総額30万ドルを超える賞金。

受賞アプリは、タイムズスクエアの巨大ビルボードで大々的に紹介。

RevenueCat主催のApp Growth Annualカンファレンスへの招待と、ニューヨーク市への旅。

私たちの専門審査員チームは、以下の8つのエキサイティングなカテゴリーで受賞者を選びます：

グランプリ：Build & Grow Award（6万ドル）

早期リリースし、最速でアプリを成長させたアプリに贈られます。リリース後にどのような施策で成長を加速させたかを教えてください。

#BuildInPublic Award

ソーシャルメディアで最も興味深い開発の軌跡を共有した開発者に贈られます。コミュニティと交流する中で得た貴重な学びや斬新なアイデアを評価します。

Buzziest Launch Award

リリース時に最大の話題を呼んだチームを称えます（例：バイラルキャンペーン、クリエイティブなマーケティング施策など）。

HAMM Award (Help Apps Make Money)

RevenueCatの理念である「アプリの収益向上を支援する」に基づき、サブスクリプション、仮想通貨、その他の収益源を組み合わせた最も堅牢かつ創造的なマネタイズ戦略を設計したプロジェクトに贈られます。

Best Vibes Award

開発の過程でパートナーのバイブコーディングアプリを使い、最も魅力的な「vibe-coding」ストーリーを共有した開発者に授与されます。対象ツールのリストはイベント前にDevPostで公開されます。

RevenueCat Design Award

ビジネスの可能性に関わらず、最も視覚的に魅力的なアプリに贈られます。革新的なアイデアや美しいデザイン、アニメーションを評価します。

RevenueCat Peace Prize

社会に大きな利益をもたらすプロジェクトに贈られます。コミュニティや社会全体に貢献するアプリを探しています。

OneSignal Boost Award

OneSignalを活用し、メッセージングを通じてユーザーエンゲージメントを最も効果的かつ創造的に高めたアプリに贈られます。

🏆 グランプリ受賞者

60,000ドル

RevenueCat主催のApp Growth Annualカンファレンス参加のためニューヨーク市への旅

カスタム「Shippy」トロフィー（ステージ上で授与！）

タイムズスクエアの巨大ビルボードでアプリを紹介

🥇 その他全カテゴリー（OneSignal Boostを除く）

1位：15,000ドル + カスタム「Shippy」トロフィー + タイムズスクエアのビルボード掲載

2位：8,000ドル

3位：4,000ドル

「#BuildInPublic Award」の1位受賞者も、App Growth Annual参加のためのニ�ューヨーク旅行とトロフィー授与があります。

📣 OneSignal Boost Award

1位：20,000ドル

2位：13,000ドル

3位：9,000ドル

4位：5,000ドル

5位：5,000ドル

Shipaton 2025では、お気に入りのテクノロジーパートナーに協力を依頼しました。これらのスポンサーは賞金プールに資金を提供するだけでなく、公式Shipatonライブ配信で役立つヒントやテクニックも共有し、さらにShipaton 2025のために新しい取り組みにも寛大に協力しています。

それが「Ship Kit（シップキット）」です：Shipaton参加者全員への無料プレゼント Copy link to this section

今年、新たに「Ship Kit」を導入します。これはスポンサーから提供される特典やツールのデジタルバンドルで、あなたのアプリ開発をサポートします。詳細は近日公開予定ですが、Ship Kitを受け取るために必要なのは、Shipatonへの参加登録だけです。

Shipaton IRL：あなたの近くのイベント

昨年、東京で開催されたShipaton x イベントの写真です。

私たちはShipatonを世界中の開発者のもとへ直接届けるべく、「Shipaton IRL」という一連の対面およびオンラインイベントを開催します。これらのイベントは、交流、刺激、学びの場を提供することを目的としています。

イベントページを定期的にチェックしてください。新しいイベントが毎日追加されています！

自分でShipatonの対面イベントを主催したいですか？ぜひご応募ください。あなたやコミュニティのために、特別なミートアップ支援ボックスを用意してお待ちしています。

Shipatonは単にコードをリリースするだけのイベントではなく、コミュニティを育む場でもあります。最初のアイデアを練っている時も、リリース日に向けて準備している時も、公式Shipaton Discordはつながり、協力し、旅路を共有する場所です。

ここでは、世界中の開発者たちがコードのデバッグをしたり、ペイウォール実験を作成したり、リリース戦略を議論したりしています。チームを組みたい？すぐにフィードバックが欲しい？他の参加者と交流したい？すべてここで見つかります。

また、post-engagement-boost チャンネルを用意しており、YouTube動画、ツイート、Reddit投稿やその他の #BuildInPublic コンテンツを共有して、他の参加者から「いいね」やコメント、シェアをもらい、より多くの人に届くようサポートします。さらに、#launch-day チャンネルでは、リリース日の報告やコミュニティからの応援を受けられます。お互いを励まし合い、支え合って前に進む、ポジティブな場を目指しています。

ぜひ気軽に参加して 👋 Shipatonを最大限に楽しんでくだ�さい！

応募受付は8月1日から9月30日までです。アプリが参加資格を満たすよう、応募要件を必ずご確認ください。

今年、世界中の開発者コミュニティがどんな作品を生み出すのか、私たちはとても楽しみにしています。詳しいルールや応募ガイドラインは shipaton.com をご覧いただくか、そのまま登録して参加してください。登録時にご入力いただいたメールアドレスに最新情報をお送りします。

さあ、リリースしましょう！

Charlie Chapman

Shipaton キャプテン