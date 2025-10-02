アプリの可視性を高め、さらに成長させる方法を学びましょう。

このアプリストア最適化ガイドでは、オールインワンのアプリマーケティングツールApp Radar のマネージングディレクター兼共同創業者である Thomas Kriebernegg が、アプリストアでのアプリの可視性を高めるために知っておくべきすべてのことを解説します。

App Store Optimization（ASO）とは？

2008年7月、最初のApp Storeがわずか500本のアプリとともにローンチしました。それから10年以上が経ち、アプリ数は数百万本にまで爆発的に増加し、さらに Google Play Store、Huawei AppGallery、Amazon Appstore といった複数のアプリストアも登場しました。競争が激化する中で、アプリを開発することは成功するアプリビジネスを築くための一部にすぎなくなり、「発見されること」――つまりユーザーがどうやってあなたのアプリを見つけるのかが大きな課題となりました。

App Store Optimization（ASO） とは、アプリストアにおけるアプリの可視性を改善し、コンバージョン率を高めてインストール数を増やすプロセスのことです。10年前、開発者たちは主にキーワード最適化を通じてこれを始めましたが、その後ASOは、アプリの掲載内容を最適化するために幅広いスキルとリソースを必要とする総合的な分野へと進化しています。

App Store最適化の利点と、サブスクリプションアプリにとって重要な理由

現在、サブスクリプションアプリ間の競争は非常に激しく、すべてのアプリがユーザーの注目を得ようとしています。マーケティングチームがアプリを見つけてもらうためのクリエイティブな施策を考えたとしても、最終的にユーザーはアプリストアを通じてインストールを完了する必要があります。アプリストアはモバイルファネルのボトルネックであるため、説得力のあるメッセージやビジュアル、適切なキーワード、そしてポジティブなレビューを活用してアプリのストア掲載情報を最適化し、ユーザーにダウンロードしてもらいコンバージョン率を高めることが不可欠です。

サブスクリプションビジネスモデルの大きな魅力のひとつは、ユーザーと開発者双方の利益が一致している点です。開発者は新機能やコンテンツを継続的に追加し、アプリを定期的にアップデートすることでユーザー体験を改善し、購読者を維持するインセンティブを得られます。こうしたアップデートは、アプリストアの掲載情報内で改善点や新機能を強調する絶好の機会になります。さらに、Appleは最近、アプリ内で行われる 季節的なイベント （コンテスト、プレミア配信、ライブ配信など）をストア上で直接紹介できる新機能をリリースしました。

Source: Apple

アプリストアの掲載情報はファネルの最上流に位置します。これはアプリにとっての第一印象であり、調整できる要素は限られています。フリーミアム型のサブスクリプションアプリにはさらに課題があります。それは、将来的な購読者と無料ユーザーの両方に価値を提供しながら、どちらも疎外しないようにしなければならないという点です。

サブスクリプションアプリにおけるASOの方法

戦略

まず最初に重要なのは、ユーザーのニーズを理解することです。ユーザーがあなたのようなアプリを探す主な動機は何でしょうか？ダウンロードを促すために強調できる根本的な意図は何でしょうか？同じカテゴリ内の他のアプリはどのように自分をアピールしているのでしょうか？その中でどのように差別化し、目立つことができるでしょうか？掲載情報の要素を最適化する前に、自分のユニークな価値提案を明確にすることが基本的かつ不可欠な第一歩となります。

アプリ名とタイトル

アプリ名は、アイコンとともにユーザーが最初に目にするものです。また、このフィールドに含めるキーワードは、両方のストアにおいて最も強いランキング評価を持ちます。そのため、アプリ名の適切な選択は、アプリの可視性とコンバージョンに大きな影響を与えます。

タイトルはユニークで、読みやすく、説��得力があり、価値の高いキーワードで最適化されている必要があります。ただし文字数は30文字に制限されており、さらに一部の環境では名前が途中で切れてしまうこともあるため、すべてのユーザーにフルネームが見えるわけではない点にも注意が必要です。

アプリアイコン

多くのサブスクリプションアプリにとって、検索での可視性はパズルの一部に過ぎません。そしてそれを獲得するのは難しい場合があります。特に、大手の競合がオーガニックとペイドのプレイスメント両方に大きなリソースを投じている場合です。大規模なサブスクリプションアプリは、アプリストアの外でも有料広告、ソーシャルやインフルエンサーによるプロモーション、強力なWebプレゼンスを通じて多くの可視性を得ています。一方で、小規模で新しいアプリはそうした部分で対抗することは難しいため、コンバージョンの最適化が極めて重要になります。アプリストア掲載におけるビジュアル要素はコンバージョンを左右する重要な要因であり、その中でも最も目につきやすいのがアプリアイコンです。

アプリアイコンの目的は、ユーザーの目を引き、競合との差別化を図り、アプリやブランドの特徴を伝えることにあります。

アプリ名や評価と並び、アイコンはアプリストア内のあらゆる場面で表示される数少ない要素の一つです。検索結果に表示されるとき、アプリストアで特集されたとき、商品ページを直接訪れたとき、そして広告内でも多くの場合目に入ります。アイコンはユーザーが最初に抱く印象の一部であるだけでなく、ひと目であなたのアプリを識別する手がかりでもあります。また、アプリをダウンロードした後はユーザーのデバイス上に常に表示され続けるため、リテンションの観点でも役割を果たします。アプリアイコンは、新規ユーザーにも既存ユーザーにも共通して重要なブランディング要素なのです。

アプリのスクリーンショットと動画（アプリプレビュー）

アプリ掲載ページへの流入経路が何であれ、訪問者に次のステップへ進んでもらい、アプリをダウンロードしてもらう必要があります。多くのユーザーはこの段階で離脱してしまうため、スクリーンショットや動画を最適化することは、興味を持たせ続けるための効果的な手段です。掲載ページにおける最大のビジュアル要素であるスクリーンショットと動画は、最も重要なCRO（コンバージョン率最適化）の要素のひとつです。まさに「百聞は一見にしかず」です。

アプリの最大の価値提案を打ち出し、明確なストーリーを伝えるよう心がけましょう。おすすめの方法のひとつは 「機能」よりも「利点」 を強調することです（両方を組み合わせるのが理想的ですが）。

ただし、各プラットフォームのルールに従う必要があります。これらのガイドラインは時に制約が多く感じられるかもしれません。



Appleによると、「アプリのUIを反映していないマーケティング資料やプロモーション素材は、スクリーンショットとして適切ではありません。スクリーンショットの大部分はアプリの主要機能と機能性を強調すべきです」とされています。



プラットフォームはコンテンツ（たとえば価格や割引について言及してはいけないなど）だけでなく、フォーマットについても制限を設けています。もし動画（Appleでは「App Preview」と呼ばれるもの）を含める場合は、オートプレイが有効でないときに表示されるデフォルト画像を慎重に選ぶ必要があります。



これは特にGoogle Playストアで重要です。というのも「Feature Graphic」と呼ばれるこの画像は、スクリーンショットよりも前に表示され、商品ページ画面の大部分を占めるからです。また、タブレットを含む異なるデバイスでスクリーンショットがどのように表示されるかを忘れずに確認してください。

A/Bテスト

魅力的なクリエイティブ要素を選択できているか確認し、潜在的に不利となる新しいバリエーションを展開してしまうリスクを避けるために、全ユーザーに公開する前に新しいストアアセットをA/Bテストすることをおすすめします。AppleとGoogleの両方のストアには、ネイティブのA/Bテストツールが用意されています（Appleでは「Product Page Optimization」、Googleでは「Play Store Experiments」と呼ばれます）。これを利用することで、掲載アセットの異なるバリエーションを作成し、コンバージョン率や一般的なリテンション指標をモニタリングすることで、どちらがターゲットユーザーに適しているかを判断することができます。

キーワード

アプリを見つけてもらうために、狙いたいキーワードを設定し、そのランキングを高めることで可視性を向上させることができます。ユーザーがあなたのアプリが解決する問題を探す際に、どのような用語で検索するかを調査しましょう。アプリのユニークな機能、競合、アプリのカテゴリ、特定のキーワードで上位表示される可能性や難易度について考慮することが重要です。メタデータのフィールドには限りがあるため、最初の段階ですべてを入れられるわけではありません。必ずバックログを用意して、後で別のキーワードを試せるようにしておきましょう。

App Radarのようなツールを使えば、次のようなキーワード関連作業を支援できます：

競合がメタデータでどのキーワードを使用しているか（およびその出現頻度）を確認できる。

競合が現在どのロケーションでどのキーワードにランクインしているか、また自社と競合で共有しているキーワードを把握できる。

複数の競合から必要なだけキーワードを追加し、追跡用ダッシュボードでグルーピングして、アプリのメタデータ更新時に活用できる。

AIベースの自動提案機能を利用して、新しいキーワードのアイデアを得られる。

特定の地域で現在トレンドになっているキーワードを確認できる。

さらに、検索ボリューム、難易度、順位変動、キーワード所有者といった指標を常に確認できるため、特定のキーワードをメタデータ更新に使うかどうかをより適切に判断できる。

これらすべてのポイントは、関連性の高いキーワードを特定し、バックログを作成し、ASO戦略に応じて整理するのに役立ちます。

関連性の高いキーワードリストをボリュームやポテンシャル順に並べたら、それらを活用して、メタデータのテキストフィールド全般で上位表示を狙いましょう。具体的には、両ストアのアプリ名/タイトル、App Storeのサブタイトルや隠しキーワードフィールド、Google Playのショート説明文やロング説明文などです。

アプリの説明文

アプリの説明文は、ユーザーにアプリの詳細や主な機能の概要を伝えるためのものです。最大4,000文字まで入力できますが（すべてを使う必要はありません）、情報はできるだけわかりやすく、明確にしましょう。

説明文は、サブスクリプションの利用規約やサポートへの連絡方法を記載するのにも適しています。Appleはかつてこれを必須としていましたが、現在はそれほど厳格ではありません。それでも、書いておくのは良いアイデアです。

実際のところ、説明文を読むユーザーはごく一部に限られます。Splitmetricsのデータによると、「続きを読む」ボタンをクリックするユーザーはわずか1%にすぎません。しかし、Google Playでは説明文に含めたキーワードがランキングに影響します。App Storeでは、説明文の最初の1行がアプリのリスティングに表示される場合があり、Apple Search Adsにおける関連性の評価にも説明文内のキーワードが使われることがあります（ただしオーガニック検索の順位には影響しません）。

ASOのほとんどの要素と同様に、説明文についてもアルゴリズム的なランキング（可視性）とユーザーの印象（コンバージョン）の両方を意識する必要があります。

ローカライゼーション

ローカライゼーションには、単なる翻訳をはるかに超えたASOの可能性があります。コンバージョンの最適化やキーワード最適化の観点からも非常に重要です。テキストやビジュアル素材を各市場向けに作成する際には、その土地の言語だけでなく文化も考慮しましょう。ここでもユーザーリサーチはASOにおいて欠かせません。

アプリストアは、ユーザーの位置情報やデバイスの言語をASOのロケールと照合しますが、これらは必ずしも一致するとは限らず、重複する場合もあります。Phitureが公開している少し古いものの有用な記事では、どの国でどのロケールがカバーされるかについて解説されています。

Source: Phiture

大量のローカライゼーションに対応するためにアプリのメタデータを更新するのは時間のかかる作業です。そのため、適切にローカライズするためにかかる時間と労力に対して、得られる潜在的な効果とのバランスを取ることが重要です。

評価とレビュー

アプリマーケットプレイスにおいて、ユーザーフィードバックはアプリの発見やランキングに大きな影響を与えるだけでなく、ユーザーがアプリをダウンロードするかどうかの意思決定にも重要な役割を果たします。そのため、評価とレビューはASO戦略に欠かせない要素です。

アプリの平均評価はほぼすべてのレイアウト（広告を含む）に表示されます。平均評価が4.0を下回るアプリはユーザー数の維持が難しくなる可能性があります。というのも、ダウンロードを迷っているユーザーはレビューをいくつか確認してから判断する傾向があるからです。

ランキング要因となるレビューや評価の「数」と、ユーザーの意思決定に直結する「質」の両方を最適化することが重要です。そのための最良の方法は、アプリ内にネイティブプロンプトを実装することです。技術的には比較的簡単に実装できますが、いつ、誰に、どのようにプロンプトを出すかが差を生むポイントになります。

サブスクリプションアプリの場合、フリーミアムのバランス、価格、更新型のアプリ内課金、ペイウォールの外で利用できる無料コンテンツの量などに関する不満がネガティブレビューと��して寄せられるのはよくあることです。こうした点をASO戦略の一環として監視し、マネタイズモデルそのものが原因でアプリのフィードバックの質が低下しないようにすることが重要です。

さらに深掘り

ここまで紹介したのはASOにおける主要な要素ですが、他にも考慮すべき点がいくつかあります。

– アプリのアップデートによってクラッシュが多発すると、Googleのランキングでペナルティを受ける可能性があります。そのため、コンソール内の「Android Vitals」を必ず監視するようにしましょう。

– ストアのコンソールは有料トラフィックとオーガニックトラフィックを区別して提供していません。両ストアにおける有料枠の拡大を考えると、ASOチームはApple Search AdsやGoogle App Adsの専門家と連携して取り組む必要があります。

– アプリのファイルサイズが大きいと、空き容量不足やモバイル回線でのダウンロード制限などにより、コンバージョン率に悪影響を及ぼす可能性があります。

– 一部のアプリはブラウズトラフィック（Playストアでは「Explore」と呼ばれる）から大きな露出を得ています。そのため、代表者との関係を築き、フィーチャーされる機会を得ることも有効です。

このアプリストア最適化ガイドが役に立ったことを願っています。ASOについてさらに詳しく知りたい方は、 ASO Stack（記事）、Advanced App Store Optimization（電子書籍）、そし��てSlack上のASO Stack Communityをチェックしてください。