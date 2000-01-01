Use Cases Finance dub

dub が RevenueCat を活用して、LTV を 207% 向上、解約率を 61% 削減

RevenueCat によって、エンジニアリングの負担なく A/B テストを実施できる柔軟性が得られ、これは私たちにとって大きな転機となりました。

RevenueCat による主な成果

サブスクリプション価格の最適化と実験を実現。 RevenueCat の実験ツールを活用し、dub はサブスクリプションの価格戦略をテスト・改善しました。その結果、年額プランへのシフトが進み、LTV は 207% 向上し、収益の安定性も改善されました。

RevenueCat の実験ツールを活用し、dub はサブスクリプションの価格戦略をテスト・改善しました。その結果、年額プランへのシフトが進み、LTV は 207% 向上し、収益の安定性も改善されました。 自動化されたウィンバックキャンペーンによる継続率の向上。 RevenueCat のイベントトラッキングにより、dub はスマートなウィンバックキャンペーンを実装。ユーザーごとに最適化されたインセンティブを提供することで、解約率を 61% 削減しました。

RevenueCat のイベントトラッキングにより、dub はスマートなウィンバックキャンペーンを実装。ユーザーごとに最適化されたインセンティブを提供することで、解約率を 61% 削減しました。 サポート負荷とサブスクリプションエラーの削減 。dub は、課金されたにもかかわらずアクセスが付与されないといった SKU 管理やエンタイトルメントの問題を解消しました。

。dub は、課金されたにもかかわらずアクセスが付与されないといった SKU 管理やエンタイトルメントの問題を解消しました。 自動化され柔軟なサブスクリプション管理。RevenueCat の集中管理されたサブスクリプショントラッキングにより、手動介入なしでプラットフォーム横断のエンタイトルメント管理が可能に。エラーの削減、エンジニアリング負荷の軽減、将来の成長に向けた柔軟性を実現しました。



急成長するユーザー基盤に対応するマネタイズのスケーリング

急成長中の個人投資プラットフォームである dub は、サブスクリプションを導入してからわずか数か月で ARR を 3 倍に拡大しました。しかし、サブスクリプションを大規模に運用する中で、成長を鈍らせ、ユーザーの信頼を損なう恐れのあるさまざまな課題に直面しました。価格設定のミス、エンタイトルメントの不整合、体系的なウィンバック戦略の実装が難しいことが、社内外に摩擦を生んでいたのです。

チームは、成長を支えられる信頼性の高いインフラ、価格実験における柔軟性、そしてプラットフォーム横断でのサブスクリプション管理に伴う運用負荷の軽減が必要だと認識していました。こうして dub は RevenueCat と提携することを決断しました。

実験によってサブスクリプション成長を加速

サブスクリプション提供を最適化するうえで、適切な価格戦略を見つけることは dub にとって極めて重要でした。初期の価格設計では、月額プランと年額プランの利用者が混在していましたが、安定したマネタイズを実現するには、長期的な継続率を重視する必要があることを認識していました。さまざまなペイウォールデザインや価格モデルを効率的にテストする手段がなければ、データに基づいたマネタイズ判断を行うのは困難だったのです。

RevenueCat の実験ツールを活用することで、dub は 価格階層やサブスクリプションモデルを体系的にテストし、�最も効果的なアプローチを特定できるようになりました。その結果、年額プランへのシフトによって LTV は 207% 向上しました。

「月額から年額サブスクリプションへの移行は、私たちのビジネスにとって最も重要な変化でした」と、dub の COO である Brett氏は語ります。「RevenueCat によって、エンジニアリングの負担なく A/B テストを実施できるようになり、これはまさにゲームチェンジャーでした。」

ウィンバックキャンペーンによる継続率の向上

dub は、トライアルユーザーや月額プラン利用者の解約を減らす必要がありましたが、行動に基づいてターゲット化されたウィンバックオファーを発動する手段を持っていませんでした。RevenueCat 導入前は、解約リスクの高いユーザーを引き留める重要な機会を逃していたのです。

RevenueCat のイベントトラッキングにより、dub は ウィンバックキャンペーンを体系的に設計・運用できるようになりました。ユーザーがサブスクリプションに登録せずにペイウォールを離脱した場合には特別オファーを提示し、無料トライアルをキャンセルした場合には継続を促すインセンティブを提供します。月額プランの解約を試みるユーザーには、割引価格で年額プランに切り替える選択肢が表示されます。

これらのライフサイクルキャンペーンを自動化したことで、dub アプリは 自発的な解約を 61% 削減し、主要なユーザーセグメントにおける継続率を向上させました。

「事前登録前、トライアル中、トライアル後と、あらゆる段階でユーザーにアプローチしています。これらすべてのウィンバックキャンペーンが、継続率向上に不可欠でした」と Brett氏は語ります。

エンタイトルメントとサブスクリプション管理によるサポート負荷の軽減

サブスクリプションの導入自体は需要面では成功していたものの、サポートチームには新たな問題が一気に押し寄せることになりました。SKU の不一致によって、課金されたにもかかわらずアクセスが付与されないケースが頻発していたほか、価格をハードコードしていたことによるエラーで、表示された価格と実際に請求される金額が異なるといった問題も発生していました。

こうした問題は、dub アプリのサポートチームに大量の問い合わせを発生させ、ユーザーの信頼を損なうリスクにもつながっていました。

「いくつか明確なミスがありました……たとえば、A/B テストで登録したユーザーがサブスクライバーとして認識されなかったケースです。ほかにも、無料トライアルのはずが即時課金されてしまった問題もありました」と Brett氏は語ります。

RevenueCat は、リアルタイムのサブスクリプションステータス追跡によってエンタイトルメント管理を自動化し、課金と同時にユーザーへ確実にアクセスを付与します。また、集中管理された SKU トラッキングにより、価格の不整合やプロダクト ID のずれを解消しまし��た。サブスクリプションのキャンセル、更新、プラン変更もリアルタイムで処理され、手動介入なしにシームレスに反映されます。その結果、dub ではサポートチケットが大幅に減少し、サブスクリプションのトラブル対応から解放されたリソースを、プロダクト改善や事業成長に集中できるようになりました。

今後の展開

dub と RevenueCat のパートナーシップは、継続的な成長に向けた強固な基盤を築いてきました。信頼性の高いマネタイズ基盤が整ったことで、価格設計のさらなる改善、ペイウォールの最適化、そしてユーザー行動や継続率をより深く理解するための高度な分析の統合が可能になっています。

さらに dub は、サブスクリプションにとどまらず、別の価格モデルやプレミアム機能の検証など、新たなマネタイズの可能性も模索しています。dub とそのユーザーのポートフォリオは、今後も右肩上がりの成長が期待される状況です。

dub は DASTA Inc. が所有・運営しています。アドバイザリーサービスは、米国証券取引委員会（SEC）に登録された投資顧問会社である DASTA Investment, LLC（以下「Disclosed Advisors」）によって提供されています。ブローカレッジサービスは、SEC に登録されたブローカー・ディーラーであり、Financial Industry Regulatory Authority（FINRA）の会員である DASTA Financial, LLC によって提供されています。