Floga がローンチ前に、手数料なしで1日6桁の売上を生み出した方法

Umberto Mezzadra

Umberto Mezzadra

CEO

RevenueCat による主な成果

  • RevenueCat Web Billing を通じて、ローンチ前のライフタイムメンバーシップ販売で1日あたり12万ドル超を創出
  • モバイルプラットフォームの手数料を回避し、既存のロイヤルな顧客基盤を直接アプリユーザーへ転換
  • 大規模なカスタム開発を避けることで、ローンチまでのスピードを約3倍に短縮

マージンを失うことなく、ロイヤルなオーディエンスを早期に収益化

Floga は、ヨガ講師や熱心な実践者に使われている、美しいイラストのヨガデッキや実践的なトレーニング教材で知られる PlayPauseBe を通じて、5年にわたり信頼されたブランドとロイヤルな顧客基盤を築いてきました。そのため、Floga の CEO である Umberto氏が、ブランド体験をモバイルアプリへと拡張する機会に気づいたとき、すでにマーケティング可能な、アクセスしやすくエンゲージメントの高いオーディエンスが存在していました。

しかし、1つだけ納得できない点がありました。それは、ライフタイム販売の売上ごとに 15〜30% をモバイルプラットフォームの手数料として支払うことでした。Umberto氏は次のように語っています。

「このコミュニティを築くための努力はすべて私たちがしてきました。これらの顧客獲得に貢献していないプラットフォームに、売上の 30% を渡すのは公平だとは感じられませんでした。」

ロイヤルなユーザーをアプリストアのファネルに流す代わりに、Floga チームは、より多くのコントロールとより高いマージンを得られる別の道を模索しました。

Floga が求めていたのは、需要を検証し、継続的な開発資金を確保しながら、プロジェクトの進化に合わせてロイヤルな顧客に透明性のある形で早期アクセスを提供できるソリューションでした。

ライフタイムメンバーシップの Web 事前販売を提供

アプリはまだ開発途中で、主要機能も段階的にリリースされる予定だったため、Floga はまず ライフタイムメンバーシップの提供を決断しました。これにより、開発を継続する柔軟性を確保しながら、初期の支援者に長期的な価値を届けることができました。

Web での購入オプションを用意すれば、モバイルストアの手数料を回避できます。しかし Umberto氏は、シームレスなチェックアウト体験とアクセス体験をユーザーに提供することを妥協したくありませんでした。

Floga の要件は明確でした。アプリがストアで公開される前から利用できる Web ベースのチェックアウトであること、アプリ側の準備が整い次第、購入内容を即座にユーザーへ反映できること、そしてすべてを一から構築するために数か月のエンジニアリング工数をかけずに済むことが求められていました。

「きちんと動く Web チェックアウトが必要だと分かっていました。Web での販売とアプリでのアクセスをつなぐものを、すばやく実装できる仕組みが必要だったのです。」

RevenueCat Web Billing でローンチ

RevenueCat Web Billing は、カスタムインフラを構築・保守することなく、Floga が事前販売戦略を立ち上げ、拡張していくために必要なすべてを提供しました。

Web Billing は、RevenueCat のサブスクリプションエンジンを Web に拡張します。Web Checkout Links により、RevenueCat がホストするカスタマイズ可能な UI が提供され、Floga は迅速に販売を開始することができました。

Flogaのウェブサイト

チェックアウト完了後、顧客には購入内容をモバイルで有効化するための 固有の Redemption Link がメールで送信されます。Floga の CTO である Madson Cardoso氏は次のように振り返ります。

「RevenueCat Web Billing を使ったことで、私たちははるかに速くローンチできました。自分たちでこれを構築する必要があったとしたら、経験上、3倍の時間がかかっていたと思います。」

メールは自動的にFlogaのWebサブスクライバーと共有されます

事前販売にとどまらず、RevenueCat は Floga をプラットフォーム横断での長期的な成功へと導きます。iOS、Android、Web 全体で、サブスクリプション、エンタイトルメント、分析をシームレスに管理し、単一の信頼できるデータソースとして機能します。

1日で6桁の売上を達成し、獲得投資により多くの資金を回せるように 

Floga は、RevenueCat Web Billing 限定で期間限定のライフタイムプランをローンチしました。「一度購入すれば永久に利用でき、その購入がアプリの進化を支える」という、非常に魅力的なオファーです。すでにエンゲージメントの高かったフォロワーに対して、メールを通じて一連のメッセージを配信し、価値やメリットを丁寧に伝えました。その結果は、期待を大きく上回るものでした。

「何が提供され、これから何が実装されるのか、そしてこのオファーが期間限定であることを伝えました。その結果、非常に多くの売上が生まれました。お客様は私たちを応援することにワクワクしてくれていて、ほとんどの方が最も高額なパッケージを購入してくれました。」

売上は急増し、1日で12万ドルを超える収益を達成しました。これまでであればプラットフォーム手数料に充てられていた数千ドル分の資金を、今では新規ユーザー獲得に投資できるようになっています。

「その 30% は成長のために再投資したいですね。その予算があれば、非常に充実した、学びのあるクロスプラットフォームの獲得ファネルを構築できます。」

今後の展開

Floga は現在、iOS アプリを通じてサブスクリプションの提供を行っており、新しいコンテンツパックを開発しながら、Android 版の本格リリースに向けた準備も進めています。RevenueCat を導入したことで、今後も Web での決済を継続するかどうかについても検討できるようになりました。

「私たちはまだ長期的なプラットフォーム戦略を磨いている段階ですが、すでに自分たちに合った形で機能する Web チェックアウトの選択肢があることは、大きなプラスです。」

Floga

Floga

ウェブサイト
floga.io
説明
あなたに合わせて進化する、インテリジェントなヨガ体験。

