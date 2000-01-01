Use Cases Entertainment & Streaming HOLYWATER

年商 0 から 7,000 万ドルへ。HOLYWATER が RevenueCat で築いたモバイルコンテンツ事業

「RevenueCat のデータは、私たちのマーケティングにおける意思決定やワークフローに完全に統合されており、前年比 3.5 倍という成長に直接貢献しています。」

HOLYWATER は、クリエイターの想像力と AI の効率性を融合させることで、エンターテインメントの在り方を再定義するテック企業です。そのコンテンツエコシステムは、世界で 3,200 万人以上のユーザーにリーチしており、世界トップ 5 に入る縦型ストリーミングアプリ MyDrama、10 か国以上で展開する有数のロマンス小説プラットフォーム My Passion、そして AI を活用したインタラクティブなストリーミングプラットフォーム My Muse を含んでいます。

RevenueCat による主な成果

RevenueCat を基盤として、年商 0 から 7,000 万ドル超までスケールし、前年比 3.5 倍の成長を達成



売上の 80% を占める獲得施策において、RevenueCat の信頼性の高いリアルタイムデータを単一の信頼できるデータソースとして活用



複数のアプリやフォーマットにまたがる新しいプロダクトオファリングのローンチを 4 倍高速化



新しいメディア企業のためのマネタイズ基盤

2019 年のローンチ以降、HOLYWATER は、縦型ストリーミングプラットフォーム MyDrama や、ロマンス小説分野をリードする My Passion など、チャート上位のアプリを擁するモバイルファーストのストーリーテリング企業として急成長してきました。RevenueCat は創業当初から同社を支え、サブスクリプションの基盤と分析の中核として、HOLYWATER が迅速にローンチし、自信を持ってスケールし、あらゆる段階でデータに基づいた意思決定を行えるよう支援してきました。共同創業者 兼 CTO の Anatolii Kasianov氏は次のように振り返ります。

「2019 年にローンチした当時、他社がカスタムのサブスクリプションシステム構築に何週間も費やしているのを見ていました。そこに時間を無駄にしたくなかったのです。RevenueCat は、私たちがより速く市場に出るために必要なすべてを提供してくれました。」

信頼できるデータで、有料マーケティングによる売上の 80% を支える

HOLYWATER の売上の大部分、実に 80% は有料マーケティングによって生み出されています。そのため、データの品質とスピードは極めて重要です。RevenueCat は、サブスクリプションデータにおける 単一の信頼できるデータソースとして機能し、AppsFlyer によるキャンペーンアトリビューション、Amplitude による行動分析、さらに Webhook を通じた社内ツールへのリアルタイムイベント配信を支えています。共同創業者 兼 CEO の Bogdan Nesvit氏は次のように語ります。

「マーケテ�ィングが売上の 80% を生み出しているため、リアルタイムで網羅的なデータをもとに運営することが非常に重要です。私たちのチームは毎日 RevenueCat のデータを使って意思決定を行っています。キャンペーンの最適化、クリエイティブの評価、そして事業運営そのものに欠かせません。」

RevenueCat の 事前構築されたインテグレーションは、単にすぐ使えるだけでなく、非常に高い信頼性を備えています。5 年間の利用において、HOLYWATER は サブスクリプションデータに関する問題を一度も経験していません。

「他のツールでは、障害やデータ欠損が発生することがあります。RevenueCat は安定していて、そのおかげで数値を信頼できるのです。」—— Anatolii Kasianov氏（CTO 兼 共同創業者）

新しいオファリングを 4 倍のスピードでローンチ

新しいアプリを頻繁にリリースし、マネタイズの実験を重ねる HOLYWATER にとって、エンジニアリングの効率性は極めて重要です。RevenueCat を導入する前は、新しいアプリ内オファリングを立ち上げるのに、プロダクトごとに 8 時間以上の開発時間を要していました。現在では、Anatolii氏によれば、その 4 分の 1 の時間で新しいオファリングをローンチできるようになっています。

「RevenueCat は手作業をなくしてくれます。新しいプロダクト、エンタイトルメント、価格階層を、バックエンドロジックの構築に何日も費やすことなく、すばやく設定できます。」

このスピードは、複数のアプリをまたぐポートフォリオ全体で相乗効果を生み出しています。 プロジェクトごとにサブスクリプションコードを重複して実装する代わりに、チームは RevenueCat を基盤として活用しています。Bogdan氏は次のように語ります。

「スピードは HOLYWATER にとって主要な柱の一つです。素早くローンチし、うまくいったものをスケールさせ、そのスピードに追いつけるインフラが必要です。RevenueCat は、迅速な意思決定とデータへの信頼を可能にしてくれます。」

また HOLYWATER は、市場ごとにマネタイズフローをローカライズしています。Bogdan氏は、RevenueCat の柔軟なオファリング設計が、地域やオーディエンスセグメントごとにエンタイトルメント、価格階層、トライアルロジックを容易に調整できる理由だと述べています。

「私たちのプロダクトはグローバルに展開されているため、地域ごとに異なるマネタイズフローがあります。RevenueCat の汎用性によって、各地域に最適化したオファリングを作成できます。」

年商 0 から 7,000 万ドルへの成長、そしてその先へ

現在 HOLYWATER は、AI を活用してクリエイターが映画を制作できる生成型ビデオツールなど、新たなカテゴリーへと事業を拡大しています。新しいアプリのローンチ、新しいマネタイズモデルの構築、さらに数百万人規模のユーザーへのスケールまで、どの段階においても RevenueCat は信頼できるパートナーであり続けていると Bogdan氏は語ります。

「RevenueCat があることで、私たちは優れたプロダクトづくりに集中できます。インフラや課金のバグ、データパイプラインを心配する必要がありません。それは非常に大きな価値です。」

HOLYWATER がモバイルメディアの未来を築いていく中で、RevenueCat は、あらゆる状況に対応できるマネタイズエンジンを確実に支えています。