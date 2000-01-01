Use Cases Health & Fitness MySwim Pro

コード1行でキャンセルフローをシンプルにした MySwimPro

RevenueCat Customer Center による主な成果

iOS、Android、Web 全体でのサブスクリプション管理を、単一のインターフェースで提�供できるようになり、これまで必要だった数百行のカスタムコードを置き換え

カスタムで構築していたオファーフローから Customer Center に切り替えた後も、ウィンバックオファーの成功率を維持

キャンセルに関する問い合わせ件数の減少を確認

価格変更がキャンセルに与える影響を把握できるように

プラットフォーム横断でキャンセルをシンプルに

MySwimPro は、ユーザーがサブスクリプションを管理できるように、独自のロジックを自社で構築していました。iOS、Android、Web にまたがってアプリを提供していたため、キャンセル管理、条件付きのウィンバックオファーの提示、フィードバックの取得と分析、さらにサブスクリプションデータが不整合または欠損している場合のエッジケース対応まで、カスタムフローを構築・保守し続ける必要がありました。

その結果、一般的なユーザーリクエストに対応するだけでも、数百行に及ぶコードと継続的なメンテナンスが必要となっていました。

RevenueCat の Customer Center を導入したことで、これらすべてが 単一の統合インターフェースに置き換えられました。MySwimPro のチームは、わずか1行のコードを追加するだけで、ユーザーがプランの確認、キャンセル、変更、返金リクエストまでをサポートに問い合わせることなく行える、フル機能のサブスクリプション管理 UIをアプリ内に組み込むことができました。

「数百行のコードを削除できました。これ��は私たちにとって大きな成果でした。」

解約リスクを高めることなく、安心してキャンセルを提供

Customer Center はサポート対応を簡素化するだけでなく、組み込みのウィンバックロジックによって解約（チャーン）の防止にも貢献します。ユーザーが解約理由として何を選択したかに応じて、スマートオファーが表示されます。たとえば、価格が要因として特定された場合には、割引オファーが提示されます。導入前、MySwimPro は、ユーザーがキャンセルを確定する前にターゲットを絞ったプロモーションを表示するためのカスタムフローにエンジニアリングリソースを投入していました。

Customer Center を使ったウィンバックキャンペーンへの移行は、非常にスムーズでした。

「切り替え後はチャーンを注意深くモニタリングしていました。Customer Center は、私たちがこれまで出していた強いウィンバック成果を維持しつつ、必要な労力は大幅に少なくなりました。」

サポート対応量を削減し、キャンセル導線を可視化

Customer Center を使うことで、ユーザーはアプリ内から、キャンセル、プラン変更、返金といった一般的な操作をセルフサービスで簡単に行えるようになります。MySwimPro は以前、自社開発のアカウント管理 UI の信頼性に十分な自信を持てておらず、キャンセルフローも設定画面の2階層奥に埋もれ�ている状態でした。

Customer Center を導入した後、同社はこれをトップレベルのメニューに移動しました。

「より目立つ場所に置いても問題ないと感じられました。そして実際に効果があり、キャンセルに関するサポートチケットは減少しました。」

組み込みの UI は、ユーザーが現在どのプランを利用しているかを明確に示し、人のサポートを必要とせずに行動できる手段を提供します。サポート体制に限りがある小規模チームにとって、これは大きな違いを生む要素となりました。