コード1行でキャンセルフローをシンプルにした MySwimPro

- MySwimPro は、パーソナライズされたトレーニングプランを通じて、あらゆるスキルレベルの人々がフィットネス目標を達成できるよう支援する、世界的に認知されたスイムトレーニングアプリです。
Adam Oxner
MySwimPro 共同創業者 兼 CTO
MySwimPro は、ユーザーがサブスクリプションを管理できるように、独自のロジックを自社で構築していました。iOS、Android、Web にまたがってアプリを提供していたため、キャンセル管理、条件付きのウィンバックオファーの提示、フィードバックの取得と分析、さらにサブスクリプションデータが不整合または欠損している場合のエッジケース対応まで、カスタムフローを構築・保守し続ける必要がありました。
その結果、一般的なユーザーリクエストに対応するだけでも、数百行に及ぶコードと継続的なメンテナンスが必要となっていました。
RevenueCat の Customer Center を導入したことで、これらすべてが 単一の統合インターフェースに置き換えられました。MySwimPro のチームは、わずか1行のコードを追加するだけで、ユーザーがプランの確認、キャンセル、変更、返金リクエストまでをサポートに問い合わせることなく行える、フル機能のサブスクリプション管理 UIをアプリ内に組み込むことができました。
「数百行のコードを削除できました。これ��は私たちにとって大きな成果でした。」
Customer Center はサポート対応を簡素化するだけでなく、組み込みのウィンバックロジックによって解約（チャーン）の防止にも貢献します。ユーザーが解約理由として何を選択したかに応じて、スマートオファーが表示されます。たとえば、価格が要因として特定された場合には、割引オファーが提示されます。導入前、MySwimPro は、ユーザーがキャンセルを確定する前にターゲットを絞ったプロモーションを表示するためのカスタムフローにエンジニアリングリソースを投入していました。
Customer Center を使ったウィンバックキャンペーンへの移行は、非常にスムーズでした。
「切り替え後はチャーンを注意深くモニタリングしていました。Customer Center は、私たちがこれまで出していた強いウィンバック成果を維持しつつ、必要な労力は大幅に少なくなりました。」
Customer Center を使うことで、ユーザーはアプリ内から、キャンセル、プラン変更、返金といった一般的な操作をセルフサービスで簡単に行えるようになります。MySwimPro は以前、自社開発のアカウント管理 UI の信頼性に十分な自信を持てておらず、キャンセルフローも設定画面の2階層奥に埋もれ�ている状態でした。
Customer Center を導入した後、同社はこれをトップレベルのメニューに移動しました。
「より目立つ場所に置いても問題ないと感じられました。そして実際に効果があり、キャンセルに関するサポートチケットは減少しました。」
組み込みの UI は、ユーザーが現在どのプランを利用しているかを明確に示し、人のサポートを必要とせずに行動できる手段を提供します。サポート体制に限りがある小規模チームにとって、これは大きな違いを生む要素となりました。
