Pro
サブスクリプションアプリの構築、維持、成長に必要なすべてを備えた無料プランを今すぐ始めましょう。
無料1%MTR2,500ドルまでMTR2,500ドル以上
- Enterpriseプランについてセールスに相談する
Enterprise
高い取引量を持つアプリ、ハイブリッドビジネスモデル、または特別な要件を持つアプリ向け。
カスタムニーズに合わせた完全カスタマイズ
アプリビジネス向けに特化した、世界で最も包括的なサブスクリプションプラットフォーム
50,000以上のアプリで収益成長を支援、以下のアプリで活用されています：
全プランで、50以上の機能が含まれています
複数のプラットフォームでアプリ内サブスクリプションを構築および維持
- すべてのプラットフォームに対応
- オープンソースSDK
- 統合されたサブスクリプションバックエンド
- ウェブ決済のサポート
- 包括的なRest API
- OSの変更に対応するアップデート
- 数百万人に対応するスケーラビリティ
ペイウォール、製品、価格をリモートで管理
- 製品の自動インポート
- エンタイトルマネージャー
- 製品管理ツール
- ペイウォールオファーエディター
- ペイウォールメタデータエディター
- ペイウォールUIツールの統合
- ネイティブペイウォールテンプレート
- カスタムオファーのフィルタリング
- カスタムオファーのターゲティング
指標を分析し理解
- 主要パフォーマンス概要
- 重要な指標を表示する20以上のチャート
- 最新の取引のライブ概要
- カスタムフィルターとセグメント
- コホートとヒートマップ
- チャートのエクスポートオプション
収益化データとイベントをリアルタイムで活用
- ライフサイクルトリガーと統合
- 広告プラットフォームのデータ同期
- 広告プラットフォームのイベント同期
- 分析ツールの統合
- メッセージングプラットフォームの統合
- クラウドへのデータ配信
- データス��トアの統合
- ウェブフック
コード不要の迅速な実験を実行して収益を拡大
- 価格設定、バンドルおよび期間
- 初回オファーの種類、期間、および価格設定
- トライアルの有無と期間
- ウィンバックオファー
- ローカライゼーション
- セグメンテーション
- ペイウォールのデザインとコピー
詐欺やダウンタイムによる損失を防ぐ
- 冗長性と負荷分散
- SDKオフラインエンタイトルメント
- リプレイ購入とイベント
- SDKおよびデータベースのセキュリティ対策
- 中間者攻撃の防止
- GDPRおよびCCPA対応
- SOC 2（Service Organization Control 2）
顧客を効果的に管理しサポート
- 統合された顧客リスト
- クロスプラットフォームの顧客履歴
- 顧客属性マネージャー
- 顧客アトリビューシ��ョンフィールド
- 顧客オファーの上書き
- 顧客プロモーションマネージャー
専門家によるサポートとガイダンス
- メールサポート
- 技術サポートフォーラム
- 豊富なドキュメント
- テキストと動画によるチュートリアル
専用コミュニティへのアクセス
- 無料のSub Clubポッドキャスト
- プライベートSub Clubコミュニティ
- 定期的な無料ウェビナー
- アプリ成長のためのオフィスアワー
- 隔週のアプリ成長ニュースレター
Enterprise
Enterpriseプランは、世界最大のアプリビジネスが本当にスケーラブルなプラットフォームを見つけ、独自のニーズに応じたカスタマイズとサポートを提供する場所です。
追加機能
- カスタムインテグレーション
- カスタムデータのエクスポート
- カスタマーサクセスマネージャー
- コンシェルジュのオンボーディング
- カスタム価格設定
- カスタムMSAおよびSLA
- 優先技術サポート
- 優先ビジネスサポート
VSCOのようなチーム向け
RevenueCatの価格設定の仕組みはどのようになっていますか？
収益を生み出すすべての機能が標準で含まれています私たちのミッションは、開発者がより多くの収益を得られるよう支援することです。このミッションを達成するために、RevenueCatのすべてのプランには、サブスクリプションの提供、パフォーマンスの理解、実験の実行、およびデータを他のツールやサービスと連携するために必要な機能が含まれています。
アプリの成長段階に合わせた価格設定アプリが成長し、収益が拡大するにつれて、カスタマイズ、サポート、ユーザー管理、およびカスタム価格設定に関する追加機能にアクセスするためのプランにアップグレードできます。なお、アプリの追跡収益が2,500ドルに達するまで、一切の料金は発生しません。
必要に応じて追加サービスを利用可能リアルタイムに近いサポート、複雑な移行の支援、定期的なコンサルティングセッションを希望しますか？ScaleプランおよびEnterpriseプランでは、当社のプラットフォームを補完し、市場への迅速な参入や追加の収益成長を支援する追加の専門サービスを利用できます。
よくある質問 (FAQ)
MTRとは何ですか？
MTRは月間追跡収益 (Monthly Tracked Revenue) の略です。これは、RevenueCatによって1か月の請求期間中に追跡された収益額を指し、プラットフォームの手数料控除前の金額（USD）です。これには、有料サブスクリプション、更新、および一回限りの購入が含まれます。
なぜプラットフォーム手数料控除前の収益に基づいて価格設定をしているのですか？
�私たちの目標は、AppleやGoogleの1年後の手数料削減の利点や、Stripeのようなコストの低いプラットフォームにサブスクリプションを移行するメリットを最大限に活用できるよう支援することです。これにより、そのような移行を行うことに対するインセンティブが失われないようにしています。
始めるのにクレジットカードは必要ですか？
いいえ、必要ありません。サインアップ時にクレジットカードの詳細を求められますが、これは任意です。ただし、クレジットカードの詳細を提供せずに月間追跡収益 (MTR) が2,500ドルに達した場合（おめでとうございます！）、クレジットカードの詳細を提供するまで一部の機能が利用できなくなります。
RevenueCatから私に支払いを受けますか？
いいえ、RevenueCatは支払い処理業者ではありません。RevenueCatと統合したApple、Google、Stripe、その他の支払いプロバイダーから引き続き支払いを受けます。
Proプランを利用している場合、MTRが2,500ドルに達するとどうなりますか？
私は従来のプランを利用していますが、新しいプランは私にとってどういう意味がありますか？
従来のBasicまたはStarterプランをご利用の方は、新しいProプランに移行するよう求められ、利用可能なすべての新機能を活用できます。旧Proプランの顧客は新しいProプランに移行され、月間追跡収益（MTR）が2,500ドル未満の場合、料金は無料になります。2,500ドル以上の場合、1.2%ではなく1%の料金が適用されます。従来のBuild、Analyze、Growプランをご利用の顧客は、すべての機能を活用するために新しいプランに手動でアップグレードする必要があります。