収益を生み出すすべての機能が標準で含まれています 私たちのミッションは、開発者がより多くの収益を得られるよう支援することです。このミッションを達成するために、RevenueCatのすべてのプランには、サブスクリプションの提供、パフォーマンスの理解、実験の実行、およびデータを他のツールやサービスと連携するために必要な機能が含まれています。

アプリの成長段階に合わせた価格設定 アプリが成長し、収益が拡大するにつれて、カスタマイズ、サポート、ユーザー管理、およびカスタム価格設定に関する追加機能にアクセスするためのプランにアップグレードできます。なお、アプリの追跡収益が2,500ドルに達するまで、一切の料金は発生しません。