数分で、強力な Web 対応ペイウォールを公開
ドラッグして配置するだけで即公開 ― コーヒーが冷める前に完成します。ホスティングは標準搭載、PCI 対応の心配も不要、購入の即時解放にも対応。これまでにないスピードでリリースできます。ドキュメントを見る
ネイティブの Paywall エディタを基盤に構築
ボタンコンポーネントをドラッグ＆ドロップするだけで、Web 購入画面へ誘導できます。SDK 5.25.1 / 8.11.3 以降の全てで利用可能です。
ホスティング不要・PCI 対応不要
チェックアウトは RevenueCat が提供し、決済は Stripe Web Billing を通じて処理します。他の決済プラットフォームにも今後対応予定です。
アクセスを自動で解放
Users land back in-app with access unlocked, while the SDK invalidates cache for you
Compliant by default, flexible by nature
As of this moment, the April 2025 US District Court ruling in the Epic vs Apple case lets iOS apps direct users to web payments, but there are still some requirements as to how that direction takes place. RevenueCat implemented the exact guidelines for you.
Targeting can ensure only eligible US iOS users ever see the button, while Android users and users outside the US stay on IAP only. No web product available for a package? We’ll automatically fall back to native IAP, so you’ll never lose any sales.
より賢いペイウォールで、さらなる収益を
A/B テストツールとアナリティクスによって、コンバージョン最適化が簡単になります。
重要な指標を計測
トラフィックを分割して、IAP のみのペイウォールと Web 対応ペイウォールをリアルタイムで比較できます。ファネル全体の分析によって、短期・長期のインパクトを把握しましょう。
改善を重ねて成功へ
“Web なら 30％お得” といったコピーやディスカウント、レイアウトを、App Store の再審査なしで差し替えできます。
Web Purchase Button を使ってペイウォールを公開する方法
- 商品カタログで Web 用プロダクトを作成する
- Paywall Builder でペイウォールを編集または作成する
- 購入ボタンを追加し、Web チェックアウトにリンクする
ターゲティングルールを設定：Country = US,
Platform = iOS
- 公開してすぐにテスト — アプリのアップデートは不要
よくある質問
現在は、iOS かつ米国のみで利用可能です。利用可能地域が拡大した際には、ターゲティングルールを更新するだけで他の市場にも表示できるようになります。
いいえ。Apple は外部決済と並行して IAP の提供を引き続き義務付けています。RevenueCat なら、両方を表示することも、最適なバランスを見つけるためにテストを行うこともできます。
RevenueCat Web Billing は Stripe を利用しており、標準の決済手数料に加えて、現在ご利用中の RevenueCat プラン料金が適用されます。今後、他の決済プロセッサーにも対応予定です。
Web とアプリ内のすべてのトランザクションは、自動的に同じチャート・Webhook・各種インテグレーションに統合されます。