Meta Adsアプリ内購入アトリビューション
Meta Adsからトライアル、サブスクリプション、キャンセルなどを含むアプリ内パフォーマンスの全体像を把握しましょう。
この統合を使うと、以下のことができます：
キャンペーン収益を追跡
Meta Adsキャンペーンからのロングテールの収益を追跡します。
サブスクリプションイベントを送信
トライアルの開始、トライアルのコンバージョン、更新をRevenueCatから直接Meta Ads Managerに送信します。
行動をより良く理解
キャンペーンからのトライアル、チャーン、MRR（毎月の定期収益）を監視します。
イベント名
evenueCatでは、さまざまな「標準」のMetaイベント名から選択できます。Metaは、広告キャンペーンやオーディエンスの最適化のために「標準」イベントの使用を推奨しています。
- トライアル開始
推奨Metaイベント： StartTrial
- トライアル変換
推奨Metaイベント： Subscribe
- 初回購入
推奨Metaイベント： Subscribe
- 更新
推奨Metaイベント： Subscribe
- 非更新購入
推奨Metaイベント： Purchase