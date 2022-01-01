RevenueCatRevenueCat
ログインサインアップ

Meta Adsアプリ内購入アトリビューション

Meta Adsからトライアル、サブスクリプション、キャンセルなどを含むアプリ内パフォーマンスの全体像を把握しましょう。

デモをリクエストするドキュメントを見る

この統合を使うと、以下のことができます：

  • キャンペーン収益を追跡

    Meta Adsキャンペーンからのロングテールの収益を追跡します。

  • サブスクリプションイベントを送信

    トライアルの開始、トライアルのコンバージョン、更新をRevenueCatから直接Meta Ads Managerに送信します。

  • 行動をより良く理解

    キャンペーンからのトライアル、チャーン、MRR（毎月の定期収益）を監視します。

イベント名

evenueCatでは、さまざまな「標準」のMetaイベント名から選択できます。Metaは、広告キャンペーンやオーディエンスの最適化のために「標準」イベントの使用を推奨しています。

  • トライアル開始

    推奨Metaイベント： StartTrial

  • トライアル変換

    推奨Metaイベント： Subscribe

  • 初回購入

    推奨Metaイベント： Subscribe

  • 更新

    推奨Metaイベント： Subscribe

  • 非更新購入

    推奨Metaイベント： Purchase

様々なツールと簡単に連携

すべての統合を見る

RevenueCatがどのように役立つか知りたいですか?

セールスに相談無料で試す

RevenueCatにより、サブスクリプションと収益データに関する唯一の信頼できる情報源を持つことができます。

Olivier Lemarié, PhotoroomOlivier Lemarié, Photoroom
顧客事例を見る