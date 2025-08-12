Shipaton 2025: 세계 최대 모바일 해커톤 시작 2주차 현황

총 상금 5억 원. 세계 최대 규모의 모바일 해커톤에 참가해 보세요!

ReveneuCat에서 주최하는 세계 최대 규모의 모바일 해커톤이 8월 1일에 시작되었습니다. Shipaton 소개 포스트가 공개된 시점으로부터 더 많은 후원사들이 참가하여 해커톤의 총상금이 늘��어났을 뿐만 아니라, 전 세계적으로 수많은 참가자들이 Shipaton에 참가하고 있으며, 팀을 만들고, 제품을 만들어내고 있습니다. 이번 포스트에서는 추가된 우승 카테고리에 대한 소개, 우승 상금을 획득하기 위한 전략, 자주 나오는 질문 등에 대하여 살펴봅니다.

👉 Shipaton 2025 참가하기

Vibe Coding Tokyo Catfe, Shipaton 킥오프 파티

일본 도쿄에서 7월 28일부터 8월 1일까지 약 1주일간 진행되었던 Vibe Coding Catfe에서 Shipaton의 시작을 알리는 킥오프 파티가 진행되었습니다. 일본 현지에서 매일 200명 이상의 개발자들과 후원사들이 참가하여 각자의 세션 및 워크숍을 진행하였고, AI를 통하여 제품 개발의 효율성을 극대화로 끌어올리기, 바이브 코딩을 통해 제품 개발하기, RevenueCat SDK를 활용하여 1인 개발자로서 고수익을 내는 전략 등 유익한 내용들을 함께 나누는 시간을 가졌습니다.

Shipaton이 시작된 이후로 다양한 국가에서 #BuildInPublic Award를 목표로 X (트위터) 및 YouTube에서 Shipaton 프로젝트 진행상황 및 목표를 공유하고, 앱 개발을 진행하고 있습니다. 또한 Shipaton의 공식 디스코드 채널을 통해서 많은 사람들이 본인의 제품 아이디어를 공유하고 소통하고 있습니다.

우승 상금 및 추가 수상 카테고리

Shipaton이 시작되고 난 이후 더 많은 후원사들의 참여로인해 총 상금이 $355,000 USD (약 5억원)으로 늘어나게 되었습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

Grand Prize Winner 상금 ↑

이번 해커톤의 1등 우승자 상금이 기존의 $60,000에서 $65,000으로 증가하여 한국돈으로 약 9천만원에 달하게 되었습니다. 상금은 우승자 발표가 나고 우승자의 통장으로 즉시 입금됩니다. 그 외 아래의 우승자 상품에 대해서는 동일합니다.

RevenueCat App Growth Annual 컨퍼런스 참가 티켓 및 뉴욕 여행 경비 모두 지원 (비행기 & 호텔)

커스텀 Shippy 트로피

뉴욕 타임스퀘어 빌보드에 우승자 앱 전면 광고

🏆 The Kotlin Multiplatform Reach Award

JetBrains가 Shipaton의 후원사로 참가하게 되면서 새로운 우승자 카테고리인 Kotlin Multiplatform Award가 추가되었습니다. 수상 기준은 다음과 같습니다.

Kotlin Multiplatform (Compose Multiplatform는 필수는 아닙니다)을 활용하여 iOS와 Android 플랫폼 모두에서 최고의 앱을 개발하는 팀에게 수여합니다. 개발 과정을 커뮤니티에 공유하는 팀에게는 보너스 포인트가 지급됩니다.

상금은 다음과 같습니다.

1등: $20,000 (약 2,800 만원)

2등: $15,000 (약 2,000 만원)

3등: $10,000 (약 1,400 만원)

4등/5등: $5,000 (약 700 만원)

Shipaton은 기본적으로 RevenueCat SDK를 사용해야 하는데요, Kotlin Multiplatform SDK도 있으니 살펴보시면 도움이 됩니다. 더 자세한 내용은 JetBrains의 공식 블로그 포스트 ‘Ship, Share, and Win: The Kotlin Multiplatform Award at Shipaton 2025‘를 살펴보시길 바랍니다.

그 외의 우승자 카테고리 및 카테고리별 수상 기준에 대해 궁금하신 분들은 이전 포스트의 우승자 카테고리 섹션을 살펴보시길 바랍니다.

웨비나 및 해커톤 우승 전략

Shipaton이 공식적으로 시작된 이후로 RevenueCat에서는 매주 2회 웨비나를 진행하고 있습니다. 해당 웨비나에서는 RevenueCat의 Shipaton 총책임자인 Charlie가 다양한 게스트들과 함께 Shipaton에 참가하여 우승할 수 있는 다양한 전략들에 대해서 이야기합니다.

또한 아래의 작년 우승자들과의 인터뷰를 다루는 블로그 포스트를 통해서 작년 Shipaton의 우승자들이 어떤 전략을 통해 해커톤에서 우승을 하게 되었는지 살펴보실 수 있습니다.

또한, DevPost에서 Shipaton에 참가하시면 약 100만원 이상의 혜택이 포함된 Ship Kit을 받아보실 수 있습니다. Ship Kit에는 OneSignal, Paddle, Bloom, CodeRabbit, Expo, FlutterFlow, Linearity, Stream, Vibecode, ElevenLabs, Perplexity 등 Shipaton의 후원사에서 제공하는 각종 유료 코드가 포함되어 있습니다. 해당 툴을 사용하여 앱 개발을 가속화하고, 우승을 노려보시길 바랍니다.

RevenueCat을 포함하여 Ship Kit에서 제공하는 각 유료 코드를 통해 사용가능한 제품은 Shipaton 리소스 가이드를 통해서 더 자세히 살펴보실 수 있습니다.

RevenueCat 200% 활용하기

RevenueCat은 모바일 (iOS/Android)의 인앱 구독 및 일회성 구매를 빠르게 연동하고 안정적으로 운영할 수 있도록하는 IAP (In-App Purchases) 인프라, 실험, 분석 플랫폼입니다. 앱 스토어 결제에 필수적인 서버 측의 영수증 검증, 권한(Entitlements) 관리, 가격 및 플랜 구성 (Offering/Packages), 페이월, A/B 테스팅 및 각종 유용한 지표를 제공하는 대시보드 및 분석과 연동까지 “구독성” 제품에 필요한 모든 라이프 사이클을 한 번에 제공합니다.

게이밍, 헬스, 교육, 데이팅 분야 �등을 포함하여 약 7만 5천 개의 전 세계 앱들이 RevenueCat을 사용하고 있으며, RevenueCat을 통해 연간 11조 원 이상의 결제 금액이 처리되고 있습니다. 대표적으로 OpenAI의 ChatGPT, Notion, Buffer 등의 대규모 글로벌 기업부터 중/소규모의 팀, 1인 개발자까지 다양한 스케일의 팀에서 RevenueCat을 사용하여 인앱 결제 처리를 하고 있습니다.

RevenueCat의 페이월 에디터를 사용하면 UI, 메시징, 가격 등 페이월 및 오퍼월 관련 화면을 피그마와 비슷한 웹 대시보드에서 화면을 직접 수정할 수 있고, 안드로이드 및 iOS와 같은 네이티브 앱에서 코드를 수정하지 않고도 화면 하나를 통째로 구성하거나 지속적으로 A/B 테스팅을 진행할 수 있습니다. 따라서, 개발자의 코드수정 -> 앱 배포 -> 리뷰 프로세스 -> 유저의 앱 업데이트 순환 사이클을 거치지 않고도 빠른 실험이 가능합니다.

RevenueCat과 관련해서 아래 가이드를 참고하시면 앱 개발에 많은 도움이 됩니다.

또한, 아래의 코드랩을 통해서 Google Play 연동 및 RevenueCat SDK 통합 과정을 단계적으로 시작해보실 수 있습니다.

자주 나오는 질문