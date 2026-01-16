RevenueCat에서 ‘Shipyard: 크리에이터 콘테스트’라는 온라인 해커톤을 시작합니다. Shipyard는 실제 인플루언서들이 자신의 팔로워를 위한 MVP 앱을 개발, 출시 및 수익화를 하도록 의뢰하는 앱 개발 챌린지입니다.

일반적인 해커톤과는 다르게 심사위원에게 보여줄 데모를 만드는 것이 아니라, 인플루언서와 그들의 커뮤니티를 위해 실제로 작동하는 MVP (최소 기능 제품)를 출시하는 것이 목표입니다. 이번 해커톤에서 각기 다른 분야를 대표하는 7명의 인플루언서 크리에이터들이 해결하고자 하는 총 7가지 과제가 공개되었습니다.

각 인플루언서가 제시하는 과제를 살펴보고, 앱이 해결하고자 하는 문제를 파악한 후 해당 인플루언서들의 팔로워들이 충분히 사용할 의향이 있는 실제 앱을 개발하는 것이 이번 챌린지의 목표입니다. 일반적으로 해커톤이라 함은 1박 2일 정도 팀원들 다 함께 밤을 지새워가며 프로젝트를 개발하고 하루아침에 우승자를 선발하는 과정을 의미하지만, Shipyard는 비대면 (전면 온라인)으로 전세계 어디에서나 누구든지 각자의 환경과 각자의 장소에서 온라인으로 프로젝트를 제출하기만 하면 참여가 완료됩니다.

이번 해커톤은 1월 15일부터 2월 12일까지 총 4주 간 진행되며, 각 과제별 1명씩, 총 7명의 우승자를 선발하며, 우승자 상금은 각자 $20,000 (약 2,947 만원)을 받아가실 수 있습니다. 또한 참가하는 것만으로도 약 70만원 상당의 MVP 구축 및 수익화에 도움이 되는 엄선된 각종 툴 및 크레딧 및 리소스인 ‘Shipping Container‘를 수령하게 됩니다.

Shipyard 참가하기 Copy link to this section

Shipyard에 참가하는 방법은 아래와 같습니다.

Shipyard의 메인 페이지에 공개된 인플루언서 브리핑을 시청하여 각 인플루언서가 제시하는 과제가 무엇인지 확인 하시길 바랍니다. 앱을 개발할 인플루언서를 하나 선택하고 아이디어를 구체화합니다. 선택한 브리핑에 맞춰 iOS 또는 Android 플렛폼을 선택하고 MVP 앱 개발을 시작합니다. 이번 콘테스트에서는 바이브 코딩 툴 사용을 적극적으로 권장하기 때문에 어떤 툴이든 자유롭게 사용하셔도 됩니다. RevenueCat SDK를 프로젝트에 통합하고 인앱 구매 또는 구독 서비스를 통해 수익을 창출할 수 있는 시스템을 구현합니다. 2월 12일까지 Devpost에 앱을 제출합니다. 데모 영상, 프로젝트에 대한 설명, 앱을 실제로 테스트할 수 있는 테스터 링크 (Google Play Internal 또는 TestFlight)를 함께 제공해 주셔야 합니다. 꼭 공개적으로 앱을 출시할 필요는 없습니다.

우승자 상금 Copy link to this section

이번 크리에이터 콘테스트의 우승자는 총 7명을 선발하고, 우승자 각자 $20,000 USD (약 2,947 만원)의 상금을 수령하시게 됩니다. RevenueCat에서는 각 우승자들께 RevenueCat의 공식 채널 (X, LinkedIn, 블로그)에 앱을 전면 소개하고, 브리핑 인플루언서와 직접적으로 소통할 수 있는 채널을 개설해 드립니다.

각 인플루언서들은 본인들의 채널 (유튜브, X 등)에 우승자의 앱을 홍보해 드리고, 이를 통해 앱을 마케팅하고 개발하신 앱의 수익과 매출을 끌어올리실 수 있습니다. 참고로 개발하신 앱에 대한 모든 지적 재산권과 수익은 참가자 본인이 가져갑니다.

프로젝트 평가 기준 Copy link to this section

제출하신 프로젝트에 대한 평가 기준은 다음과 같습니다.

타깃 고객 적합성 (30%): 앱이 인플루언서의 특정 타겟 고객에게 얼마나 잘 부합하고, 인플루언서가 제시한 과제를 얼마나 잘 해결하는가? 사용자 경험 (25%): 앱이 직관적이고, 세련되고, 사용하기 재밌는가? 수익 창출 가능성 (20%): 구독 모델이 매력적이고 매출 관점에서 지속 가능한가? 창의성 (15%): 앱이 독창적인 기능이나 신선한 접근 방식을 제공하는가? 제품 퀄리티 (10%): 앱이 안정적이고, 성능이 우수하며, 잘 만들어졌는가?

참가 가이드 라인 Copy link to this section

Shipyard 2026의 참가자 가이드라인은 다음과 같습니다.

모든 프로젝트는 해커톤 기간 내에 시작하고 완료해야 합니다.

참가자는 하나의 과제에 하나의 앱만 제출할 수 있습니다. 신중하게 선택해 주시길 바랍니다.

RevenueCat 연동은 필수입니다. 구독 또는 인앱 구매 기능이 포함되어야 합니다.

앱은 TestFlight(iOS) 또는 Play 스토어 내부 테스트(Android)에 등록해야 하며, 그 외의 스토어에는 등록하셔도 인정되지 않습니다.

개발자는 본인이 개발한 프로젝트에 대하여 모든 지적 재산권을 보유합니다.

인플루언서의 이름이나 초상을 사용한 경우, 공개 출시 전에 삭제해야 합니다 (인플루언서와 합의한 경우는 제외).

해커톤 이후 인플루언서와의 협업은 RevenueCat 연동과 별개입니다.

Shipping Container: 참여자 전원에게 무료 증정 Copy link to this section

이번 Shipyard 참가자 전원에게 약 70만원 상당의 MVP 구축 및 수익화에 도움이 되는 엄선된 각종 툴 및 크레딧 및 리소스인 ‘Shipping Container‘를 제공하고 있습니다.

Shipping Container는 DevPost 사이트에서 Shipyard 참가 등록 후 48시간 이내에 이메일을 통해 수령하실 수 있습니다. 또한, DevPost의 Resources 페이지를 통해서 Shipping Container에 포함된 각 툴킷 혹은 크레딧 사용 방법 또한 이메일을 통해 수령하실 수 있습니다.

참고로, 프로젝트 개발에는 Shipping Container에 포함된 툴 뿐만 아니라 프로젝트 개발에 도움이 되는 모든 툴 (AI 툴 등)을 포함하여 자유롭게 사용하실 수 있습니다.

디스코드 채널 Copy link to this section

Shipyard의 공식 디스코드 채널이 준비되어 있습니다.

첫 아이디어를 구상 중이거나, 출시일을 준비하는 중이거나, RevenueCat 관계자들에게 궁금한 사항을 질문하실 수도 있으며, Google Play 테스트 유저를 모집, 팀원 모집 등 다양한 형태로 다른 참가자들과 소통하며, Shipyard의 다양한 소식들을 접하실 수 있습니다.

자주 나오는 질문 Copy link to this section

Q) 상금 수상은 반드시 대면으로 해외에 나가서 받아야하나요?

아니요, 수상은 온라인으로 진행됩니다. 상금 또한 계좌번호로 바로 입금됩니다.

Q) 안드로이드나 iOS 앱 둘 중 하나만 배�포해도 상관없나요?

네, 안드로이드, iOS 둘 중 하나의 플랫폼만 배포해도 상관없습니다.

Q) RevenueCat SDK를 반드시 초기 배포 버전에서 사용해야하나요?

아니요, 마감 날짜까지만 연동하셔도 상관 없습니다.

Q) 앱 개발에 AI툴 및 바이브 코딩 툴을 사용해도 되나요?

네, 완전히 자유롭게 사용 가능합니다. 어떠한 제한도 없습니다. 처음부터 끝까지 IDE를 열지도 않고 AI툴만 사용하여 개발해도 문제되지 않습니다.

Q) 개인 개발자로 참여할 수 있나요, 아니면 팀이 필요한가요?

네, 개인 개발자도 가능합니다. 개인 개발자 또는 최대 4명으로 구성된 팀으로 참여할 수 있습니다. 팀의 경우 모든 구성원이 Devpost에 등록되어 있어야 합니다.

Q) 기존 프로젝트나 코드베이스를 사용할 수 있나요, 아니면 처음부터 새로 개발해야 하나요?

모든 제출물은 해커톤 기간 동안 새로 시작한 앱 프로젝트여야 하며, 기존 프로젝트는 허용되지 않습니다. 모든 프로젝트는 해커톤 기간(2026년 1월 15일~2월 12일) 내에 시작하고 완료해야 합니다.

Q) 수상 시 지적 재산권은 저(개발자)와 RevenueCat 중 누구에게 귀속되나요?

수상자에게 귀속됩니다. 개발자는 자신이 만든 작품에 대한 모든 지적 재산권을 보유합니다.

Q) 심사가 끝나기 전에 앱을 앱스토어에 게시/출시해야 하나요?

앱은 iOS TestFlight 또는 Android Google Play 내부 테스트(최소 한 플랫폼)에서 이용 가능해야 합니다. 앱을 퍼블릭하게 앱스토어에 게시할 필요는 없습니다. 제출물에는 앱 접근 권한, 데모 영상, 제안서, 기술 문서가 포함되어야 하며, Apple App Store 및 Google Play 정책을 준수해야 합니다.

Ready, set, ship! Copy link to this section

작품 제출은 해커톤 시작날인 1월 15일부터 시작되며, 2월 12일에 마감됩니다. 제출 요건을 꼼꼼히 확인해, 여러분의 앱이 제출 자격을 잘 준수하고 있는지 확인해 주세요.

올해 전 세계 개발자 커뮤니티가 어떤 멋진 결과물을 만들어낼지 정말 기대됩니다. 자세한 규칙과 제출 가이드는 rev.cat/shipyard에서 확인하실 수 있으며, 지금 바로 등록하실 수 있고, 입력한 이메일을 통해 주요 소식을 계속 받아보실 수 있습니다.

이제 함께 배포하러 떠나 볼까요? Let’s get shipping! 🚀