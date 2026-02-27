실제 인플루언서가 “내 팔로워에게 정말 필요한 앱을 만들어줘”라고 요청한다면 어떤 일이 벌어질까요? Shipyard: Creator Contest는 바로 그 질문에 답하기 위해 시작되었습니다. 단 4주 동안 900명 이상의 개발자들이 참가해, 장기 앱 파트너십을 준비 중인 7명의 크리에이터를 위해 MVP를 기획·출시·수익화하는 경쟁을 펼쳤습니다. 이제 그 7명의 우승자를 소개합니다.

Eitan Bernath Copy link to this section

Eitan Bernath 카테고리의 과제는 사람들이 “언젠가 해봐야지”라고 미뤄두었던 요리를 실제로 하도록 돕는 것이었습니다. 영감을 행동으로 바꿔주는 도구, 예를 들어 레시피 영상이나 링크에서 장보기 목록을 생성하고, 요리 계획을 정리하며, 쉽게 시작할 수 있게 해주는 앱이 필요했습니다.

우승 앱: Preplo – 요리 영상을 실제 레시피로 Copy link to this section

Preplo는 요리 영감을 실제 요리로 이어지게 만듭니다. 유튜브, 틱톡, 인스타그램 링크를 입력하면 재료 수량, 단계별 설명(타임스탬프 포함), 예상 비용, 영양 정보가 포함된 구조화된 레시피를 즉시 생성합니다. “저장해둔 영상”이 “식탁 위의 요리”로 이어지기 쉽게 만들어줍니다.

레시피는 즉석에서 수정할 수도 있습니다. 더 매콤하게, 비건으로, 저탄수화물로 바꾸면 모든 정보가 함께 업데이트됩니다. Expo React Native와 Next.js 백엔드로 구축되었으며, 이미 처리한 영상은 캐싱하여 동일한 영상을 두 번 분석하지 않도록 설계되었습니다.

Devpost link

Gabby Beckford Copy link to this section

Gabby Beckford의 과제는 목표를 매일의 작은 행동으로 바꾸는 밝고 동기부여가 되는 앱을 만드는 것이었습니다. 챌�린지, 연속 달성 기록, 추적 기능, 게임화 요소를 통해 성취를 재미있게 느끼도록 설계되었습니다. 꿈의 여행과 인생 업그레이드를 원하지만 일상에 막혀 실행하지 못하는 야심찬 여성들을 위한 앱이었습니다.

우승 앱: Bloom – 큰 꿈을 매일의 성취로 Copy link to this section

Bloom은 꿈을 현실의 일상으로 옮기도록 돕는 게임화된 자기계발 앱입니다. 단순한 할 일 목록이 아니라, 목표, 재정 자신감, 마인드셋, 여행을 하나의 동기부여 시스템으로 연결합니다.

핵심은 ‘디지털 가든’입니다. 매일의 습관이 눈에 보이는 성장으로 이어져 성취감을 제공합니다. 사용자는 ‘Dream’을 설정하고, 짧은 금융 미니게임을 즐기고, AI의 도움을 받아 저널링을 하며, 인터랙티브 지도에서 여행을 기록할 수 있습니다. Flutter로 개발되었으며 Supabase와 Mapbox를 사용해 자기계발을 부담이 아닌 격려로 느끼게 만드는 데 집중했습니다.

Devpost link

Quin Gable Copy link to this section

항상 이동하는 삶에서는 데이팅과 친구 사귀기가 쉽지 않습니다. 디지털 노마드 Quin Gable은 노마드 전용 데이팅, 활동 기반 친구 찾기, 밴 프로젝트를 위한 유료 ‘빌더 도움’ 섹션을 포함한 밴라이프 앱을 원했습니다. 커뮤니티의 안전을 위해 초대 전용 또는 인증 기반 접근이 필수 조건이었습니다.

우승 앱: WanderBase – 길 위의 삶을 위한 데이팅 & 커뮤니티 Copy link to this section

WanderBase는 밴라이퍼와 노마드를 위해 만들어진 데이팅 및 커뮤니티 앱입니다. 끝없는 스와이프 대신, 사용자들은 자신의 라이프스타일과 여행 감성을 반영한 손그림 스타일의 맞춤형 밴 아바타를 탐색합니다.

초대 전용이며, 경로 기반 매칭, 상호 채팅 승인 시스템, 밴 프로젝트 도움 포럼을 제공합니다. React Native와 Firebase로 구축되었고, 서버 사이드 매칭과 엄격한 보안 규칙을 통해 신뢰를 보장하며 안전과 재미를 동시에 추구합니다.

Devpost link

Sam Beckman Copy link to this section

Sam은 리마인더에 의존해 살아가지만, Android와 iOS를 오갈 때마다 시스템을 처음부터 다시 만들어야 했습니다. 그의 과제는 iOS와 Android 모두에서 작동하는 아름답고 완전한 리마인더 앱을 만드는 것이었��습니다. 알림에서 바로 스누즈 설정, 강력한 반복 규칙, 한 번 해제하면 모든 기기에서 동기화되는 진정한 싱크가 필요했습니다.

우승 앱: Remy Reminders – 완벽한 동기화 Copy link to this section

Remy는 플랫폼을 바꿔도 리마인더를 다시 만들 필요 없는 경험을 제공합니다. 깔끔한 UI, 간단하지만 강력한 규칙 설정, 알림 일시 중지 기능 등을 지원합니다.

내부적으로는 오프라인 우선 동기화 엔진과 APNs 및 FCM과 직접 통신하는 알림 시스템을 갖추고 있습니다. React Native(Expo)와 Convex로 개발되었으며, 어떤 기기를 사용하든 신뢰할 수 있는 리마인더 경험을 제공하는 데 집중했습니다.

Devpost link

Simon (Better Creating) Copy link to this section

Simon의 팔로워들은 생산성, 훌륭한 디자인, 자기계발 시스템 구축을 좋아합니다. 코칭은 중요한 요소였고, 그는 코칭을 통해 얻는 성장과 자신감을 더 많은 사람이 쉽게 경험할 수 있기를 원했습니다. 이를 위해 AI 코치를 탐색·생성·공유하고, 개인적 �맥락과 가치를 추가한 뒤 즉시 대화를 시작할 수 있는 미니멀한 모바일 앱이 필요했습니다.

우승 앱: Editor – 명확하게 결정하기 Copy link to this section

Editor는 기존의 코칭이나 AI 채팅 경험을 뒤집습니다. 끝없는 대화를 장려하는 대신, 빠르고 의도적으로 결정을 내리도록 설계되었습니다. 사용자는 우선순위 정하기, 아이디어 검토, 장단점 비교 같은 구조화된 사고 모드를 선택할 수 있습니다.

각 세션은 빠르게 결론에 도달하도록 설계되며, 결과는 결정 브리프나 로드맵으로 정리해 Notion으로 내보낼 수 있습니다. SwiftUI 기반 네이티브 앱으로 개발되었으며, 의도적으로 미니멀하고 집중된 경험을 제공합니다.

Devpost link

Rebecca Louise Copy link to this section

Rebecca는 늘 같은 이야기를 듣습니다. 엄마들은 시간이 부족하고, 재정적 독립을 원하며, 실질적인 도움이 필요하다는 것입니다. 그녀의 과제는 일상 속 절약 가이드(쇼핑 대체품, 대량 조리, 비용 비교, 리모델링 절약 팁)와 투자 기초에 대한 쉬운 입문 경로를 함께 제공하는 앱을 만드는 것이었습니다.

우승 앱: Sunny Money – 바쁜 엄마들을 위한 재정 자신감 Copy link to this section

Sunny Money는 하루 몇 분만 투자해도 재정 자신감을 키울 수 있도록 돕습니다. 일상 속 절약 가이드와 저축 및 투자에 대한 쉬운 입문 콘텐츠를 결합했습니다.

짧은 학습 콘텐츠, 실용적인 계산기, 일일 챌린지, AI 어시스턴트를 통해 재정 관리가 부담스럽지 않도록 설계되었습니다. React Native와 Expo로 개발되었으며, 엄마들의 시간을 존중하면서도 실질적인 도구를 제공합니다.

Devpost link

Josh (VisualFaktory) Copy link to this section

투자자들은 주식, 금, 펀드, 채권, 부동산 등 다양한 자산을 여러 플랫폼에서 관리합니다. 이를 한눈에 파악하기는 쉽지 않습니다. Josh는 모든 자산을 기록하고, 가능한 경우 실시간 가격을 확인하며, 비상장 상품에 대한 상환/알림 설정을 하고, 국가·섹터 노출도 같은 리스�크 및 분산 분석 기능을 제공하는 단일 앱을 원했습니다.

우승 앱: Folio – 한눈에 보는 전체 포트폴리오 Copy link to this section

Folio는 흩어진 투자를 하나의 깔끔한 iOS 대시보드로 모아줍니다. 주식, ETF, 암호화폐, 부동산, 예금 등 모든 자산을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

실시간 가격, 수익 분석, 위젯, 알림, 그리고 실제 보유 자산을 이해하고 리밸런싱을 도와주는 AI 어시스턴트를 제공합니다. React Native와 Supabase로 구축되었으며, 포트폴리오 관리를 직관적이고 실행 가능하게 만드는 데 집중했습니다.

Devpost link

마무리 Copy link to this section

7개의 서로 다른 과제였지만, 우승 앱들에는 공통점이 있었습니다. 바로 집중력입니다.

모든 것을 하려 하지 않았습니다. 특정 사용자, 명확한 문제를 선택하고 그에 맞춰 설계했습니다. 밴라이프 앱은 신뢰와 안전에 집중했고, 리마인더 앱은 크로스 플랫폼 동기화에 집착했습니다. 금융 앱은 사용자의 시간을 존중했고, AI 코치 앱은 단순함을 유지했습니다. 각 팀은 기능을 무작정 추가하는 대신, 의도적인 선택과 타협을 했습니다.

대회는 여기서 끝이지만, 여러분이 계속해서 앱을 만들고, 무엇보다 사용자들이 다운로드할 수 있도록 세상에 출시하길 바랍니다.

Shipyard는 어땠나요? 즐거우셨나요? 개선했으면 하는 점이 있었나요?

여러분의 의견을 듣고 싶습니다. Twitter나 LinkedIn으로 알려주시고, 참가자 전원에게 발송될 설문조사도 확인해 주세요.