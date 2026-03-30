AIによるペイウォール生成を含むRevenueCat IntelliJ Pluginの主要機能を解説し、チャートの分析についても取り上げます。

はじめに：OAuthサインイン AIエージェントによるコード編集：エージェント主導のファイル変更 ステージド編集システム AIによるペイウォール生成 会話ベースでプロジェクトを管理する Charts APIで収益を分析する デバッグと統合サポート モデル選択 ダッシュボードパネル：コンテキスト切り替えなしで指標を確認 収益概要 マイルストーン 設定済みオファリング ペイウォールセクション 結論

サブスクリプション、ペイウォール、収益指標の管理は、通常、IDEとRevenueCatダッシュボードの間で絶えずコンテキストを切り替える作業を伴います。Android Studioでコードを書き、MRRを確認するためにブラウザタブに切り替え、さらに別のタブでオファリングを設定し、再びペイウォールのデザインのために切り替える——こうしたコンテキストスイッチのたびに、作業の流れは途切れ、注意も分断されます。 RevenueCat IntelliJ Plugin は、サブスクリプションビジネス全体を開発環境内に直接持ち込むことで、この摩擦を解消します。

しかし、このプラグインは単なるダッシュボードのミラーではありません。RevenueCatプロジェクトを理解し、ユーザーに代わって操作できるフル機能のAIエージェントを備えています。オファリングの作成、AIによるペイウォール生成、収益チャートの分析、統合のデバッグ、さらにはソースコードの編集まで、すべてIDEを離れることなく、自然言語のプロンプトで実行できます。

本記事では、RevenueCat IntelliJ Pluginの主要機能を紹介します。具体的には、OAuthサインインがどのように手動のAPIキー設定を置き換えるのか、ダッシュボードパネルがブラウザへの切り替えなしにリアルタイムの指標をどのように表示するのか、AIエージェントがどのように会話ベースでペイウォールを生成しプロジェクト全体を管理するのか、そしてAIによるコード編集がどのように差分プレビューやUndo対応付きでプロジェクトファイルを変更できるのかを見ていきます。

はじめに：OAuthサインイン Copy link to this section

このプラグインは、従来のAPIキー設定に代わり、PKCEフローを用いたOAuth 2.0認証を採用しています。初めてRevenueCatのツールウィンドウを開くと、「Sign in with RevenueCat」ボタンが表示されたウェルカム画面が表示されます。

サインインボタンをクリックすると、認証のためにブラウザが開きます。プラグインはローカルのコールバックサーバーを起動し、トークンの交換を自動で処理し、認証情報を安全に保存します。認証が完了すると、プラグインはあなたのプロジェクトを取得し、どのプロジェクトで作業するかを選択できるようになります。

OAuthフローでは、プロジェクト設定、チャートおよび指標、顧客情報に対するスコープ付き権限が要求されます。トークンは期限切れになると自動で更新されるため、手動操作なしでセッションをまたいで認証状態が維持されます。

AIエージェントによるコード編集：エージェント主導のファイル変更 Copy link to this section

データの取得や問い合わせにとどまらず、AIエージェントはプロジェクトのソースファイルを直接読み取り、検索し、編集することができます。これにより、「ApplicationクラスにRevenueCat SDKの初期化処理を追加して」や「ペイウォール画面を新しいoffering IDに対応するよう更新して」といったワークフローを実現できます。

ステージド編集システム Copy link to this section

エージェントがコー��ド変更を提案すると、それらはインライン差分プレビュー付きのステージド編集として表示されます。適用する前に、各変更を確認できます。

個別に承認： 特定の変更だけを適用し、他は拒否する

特定の変更だけを適用し、他は拒否する すべて承認： 提案された変更を一括で適用する

提案された変更を一括で適用する 拒否：ファイルを変更せずに、提案された変更を破棄する

AIによるペイウォール生成 Copy link to this section

AIエージェントの最も強力な機能は、エンドツーエンドのペイウォール生成です。必要な内容を説明するだけで、エージェントがすべてを処理します。オファリングの作成、パッケージの設定、プロダクトの紐付け、そしてコピー、画像、スタイリング、テンプレート選択を含む、完全にデザインされたペイウォールをAIで生成します。

エージェントは生成ジョブをバックグラウンドで監視します。ペイウォールの準備が完了すると通知が表示され、ペイウォールビルダーへの直接リンクからデザインの確認や公開が行えます。この監視は、OAuthトークンが期限切れになった場合でも、APIキーを独立したフォールバックとして使用することで、安定して動作します。

複数のペイウォールを連続して生成することも可能です。エージェントは各ジョブを個別に追跡するため、「プレミアム」ペイウォールの後に「フリーミアム」ペイウォールを依頼しても、両方を競合なく管理できます。

会話ベースでプロジェクトを管理する Copy link to this section

エージェントは、RevenueCatのリソース全体に対して、作成（Create）、取得（Read）、更新（Update）、削除（Delete）のすべての操作に対応しています。以下は、実際に依頼できる内容の例です。

リソースの作成：

「Premiumという名前の新しいオファリングを作成し、月額9.99ドルのパッケージと年額79.99ドルのパッケージを設定して」

エージェントはオファリングを作成し、両方のパッケージを作成し、適切なプロダクトを紐付けます。これらのリソースがすでに存在する場合でも、エージェントは重複を検出し、エラーにするのではなく再利用します。

「pro_accessというエンタイトルメントを設定して、すべてのサブスクリプションプロダクトに紐付けて」

エージェントはエンタイトルメントを作成し、既存のプロダクトを一覧化し、それぞれに紐付けます。

プロジェクトの確認：

「すべてのオファリングと、どれにペイウォールが設定されているかを見せて」

エージェントはオファリングとペイウォールのデータを取得し、設定済みのものと不足しているものを分かりやすくまとめて表示します。

「設定されているプロダクトは何？どれがパッケージに紐付いていない？」

エージェントはプロ�ダクト、パッケージ、オファリングを横断的に参照し、未紐付けのリソースを特定します。

ペイウォール管理：

「プレミアムオファリング用にAIペイウォールを生成して。アプリはFitCatというフィットネストラッカーで、健康意識の高いミレニアル世代がターゲットです」

エージェントはアプリのコンテキストをもとに、ブランドに合ったコピー、スタイル、デザインを持つペイウォールを生成します。

「現在のペイウォールを複製して、Holiday Promoという名前にして」

エージェントはAPI経由でペイウォールを複製し、カスタマイズ用のビルダーリンクを提供します。

Charts APIで収益を分析する Copy link to this section

エージェントは、収益、MRR、ARR、チャーン率、トライアルから有料への転換率、アクティブなサブスクリプション数、リテンションコホートなど、21種類のチャートにアクセスできます。分析的な質問を投げかけると、データに基づいた回答を得ることができます。

「過去6か月間のMRRトレンドは？」

「トライアルから有料への転換率を週別で見せて」

「今月の収益と先月の収益を比較して」

「年額サブスクライバーのチャーン率は？」

エージェントは、日付範囲、解像度、セグメントフィルターなど適切なパラメータを指定してCharts APIをクエリし、結果を読みやすい形式で提示します。

デバッグと統合サポート Copy link to this section

エージェントはCRUD操作にとどまりません。RevenueCatのSDKを理解しており、統合時の問題のデバッグも支援できます。

「ペイウォールを表示しようとすると 'Configuration not found' エラーが出ます。何が問題ですか？」

エージェントはプロジェクト設定を確認し、オファリングにプロダクトが紐付いたパッケージが存在するかを検証し、根本原因を特定します。

「Kotlin MultiplatformプロジェクトでRevenueCatを設定する手順を教えて」

エージェントはCodelabsの内容にもアクセスできるため、プラットフォームに合わせたステップバイステップのガイダンスを提供できます。

「offering lookup key と offering ID の違いは何ですか？コードではどちらを使うべきですか？」

エージェントは、一般的なドキュメントの説明だけでなく、実際のプロジェクト設定の文脈も踏まえて概念を説明します。

モデル選択 Copy link to this section

AIエージェントは複数のモデルに対応しており、入力バーの歯車アイコンから切り替えることができます。利用可能なモデルには、GPT-4.1、GPT-4.1 Mini、Claude Sonnet 4、Claude Haiku 4.5などがあり、用途に応じて性能と応答速度のバランスを調整できます。

ダッシュボードパネル：コンテキスト切り替えなしで指標を確認 Copy link to this section

ダッシュボードパネルでは、ブラウザを開くことなく、RevenueCatプロジェクトの状態をリアルタイムで確認できます。サブスクリプションデータは折りたたみ可能なセクションとして整理されており、ツールウィンドウを開くと読み込まれます。

収益概要 Copy link to this section

最上部のセクションでは、主要な指標を一目で確認できます。アクティブなサブスクライバー数、アクティブなトライアル数、MRR、収益が表示されます。これらの数値はRevenueCat APIから直接取得されるため、常に最新のデータを確認できます。

マイルストーン Copy link to this section

指標の下には、サブスクリプションビジネスの達成状況を追跡するマイルストーンセクションがあります。初めてのサブスクライバー獲得、収益の節目、トライアルに関するマイルストーンなど、RevenueCatダッシュボードで確認できるものと同じ内容が、IDE内に直接表示されます。

設定済みオファリング Copy link to this section

オファリングセクションでは、すべてのオファリングと、それに紐づくパッケージおよびプロダクトが一覧表示されます。各オファリングを展開すると、パッケージ構成や紐づいているプロダクト、ペイウォールが設定されているかどうかを確認できます。ペイウォールが設定されているオファリングには、ペイウォールビルダーへの直接リンクが表示されます。

ペイウォールセクション Copy link to this section

専用のペイウォールセクションでは、すべてのペイウォールがステータスバッジ付きで表示されます。Published（緑）、Draft（黄）、Has Unpublished Changes（オレンジ）といった状態が色分けされています。各ペイウォールには状態に応じたアクションボタンが用意されており、Edit、Publish、Unpublish、Discard、Duplicate、Deleteといった操作が可能です。Editボタンをクリックするとブラウザでペイウォールビルダーが開きます。ライフサイクル関連の操作はAPIを直接呼び出し、パネルは自動で更新されます。

結論 Copy link to this section

RevenueCat IntelliJ Pluginは、IDEを完全なサブスクリプション管理環境へと変えます。OAuthサインインによって手動のAPIキー設定は不要になり、ダッシュボードパネルではブラウザに切り替えることなく、指標、マイルストーン、オファリング、ペイウォールを確認できます。AIエージェントは単なるチャットボットをはるかに超えた存在です。オファリングの作成、AIによるペイウォール生成、Charts APIを用いた収益データの分析、統合のデバッグ、そして安全かつレビュー可能な形でのソースコード編集までを実行できます。

特にAIによるペイウォール生成は、大幅な時間短縮につながります。ダッシュボード上でオファリングの作成、パッケージ設定、プロダクトの紐付け、ペイウォールのデザインを手作業で行う代わりに、やりたいことを1文で伝えるだけで、エージェントがすべての工程を処理します。その結果、ビルダー上で確認可能な、完全にデザインされたペイウォールが完成します。

コードレビューの合間にMRRを確認する場合でも、新しいオファリング用のペイウォールを生成する場合でも、チャーンのトレンドを分析する場合でも、あるいはSDKの統合コードの雛形作成をエージェントに依頼する場合でも、このプラグインは開発の流れを途切れさせません。目的はシンプルです。タブの切り替えに費やす時間を減らし、サブスクリプションビジネスの構築により多くの時間を使うことです。RevenueCat IntelliJ Pluginは、 JetBrains Marketplace（RevenueCat Dashboard） からインストールできます。