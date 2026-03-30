既存の3つのアプリ外マーチャンダイジング機能が何であり、どのように機能しているのか、そしてそれらを新しい「Merchandising and optimization」ページに統合することでGoogle Playにどのような変更が加わるのかを見ていきます。

背景：Google Playはどのようにアプリ外でプロダクトを販促しているのか 購入フローのレコメンド（Purchase flow recommendations） 注目プロダクト（Featured products） カート放棄リマインダー（Cart abandonment reminders） 何が変わるのか：統合されたML主導のアプローチ タイムライン：いつ何が起きるのか 注目プロダクトに関する注意点 購入レコメンドに関する注意点 カート放棄リマインダーに関する注意点 3月16日までにやるべきこと アプリ外購入が課金基盤とどのように連携するのか 結論

多くのAndroid開発者は、マネタイズを「アプリ内で何が起きるか」という観点で捉えています。つまり、課金フローの起動、ペイウォールの表示、購入結果の処理といった部分です。しかしGoogle Playは、アプリの外でもあなたのプロダクトを販促しています。ストア上の表示、通知、ブラウジング体験の中でユーザーに推薦されるのです。こうしたアプリ外のサーフェスは、多くの開発者が意識的に管理していないにもかかわらず、購入を生み出しています。現在、Googleはこれら3つの異なる販促機能を、単一のML駆動ページに統合しようとしており、対応には明確な期限が設けられています。

本記事では、既存の3つのアプリ外マーチャンダイジング機能の仕組みと役割、これらを新しい「Merchandising and optimization」ページに統合することでGoogle Playにどのような変更が加わるのか、既存設定に影響するタイムラインと3月16日の締め切り、移行時に各機能で注意すべきポイント、期限までに取るべき具体的な対応、そしてアプリ外購入がどのように課金基盤と連携するのかについて解説します。

背景：Google Playはどのようにアプリ外でプロダクトを販促しているのか Copy link to this section

変更点に入る前に、Google PlayがすでにアプリのUIの外でどのようにプロダクトをプロモーションしているのかを理解することが重要です。アプリ外マーチャンダイジングが重要なのは、現在アプリを開いていないユーザーにもリーチできる点にあります。Playストアを閲覧しているとき、通知を受け取ったとき、関連コンテンツを見ているときなど、ユーザーはアプリを起動することなくあなたのプロダクトに触れる可能性があります。これは、アプリ内課金UIとは独立して機能する、追加の獲得およびコンバージョンチャネルを生み出します。

現在、このアプリ外マーチャンダイジングを担う機能は3つ存在し、それぞれがGoogle Play Console内で個別に設定されています。

購入フローのレコメンド（Purchase flow recommendations） Copy link to this section

購��入フローのレコメンド機能では、ユーザーがPlayストアを閲覧している際に、Google Playがあなたのプロダクトを提案することができます。ユーザーがアプリを探索したり、関連コンテンツを閲覧したり、購入画面を移動しているときに、アプリ内プロダクトやサブスクリプションがレコメンドとして表示されます。これらの提案は、ユーザーの購入履歴、閲覧行動、コンテキストシグナルに基づいて決定されます。

この機能は、どのSKUをプロモーション対象にするかを選択し、必要に応じて特定の国をターゲティングすることで設定します。その後、Google Playが適切なユーザーに対して、いつ・どこに表示するかを決定します。設定はGoogle Play Console内の専用の purchase flow recommendations ページ で管理されます。

注目プロダクト（Featured products） Copy link to this section

注目プロダクトは、より直接的にプロモーションをコントロールできる機能です。Google Playに表示内容を任せるのではなく、どのプロダクトを強調するかを明示的に設定します。プロモーションの開始日と終了日を設定できるほか、特定のオファーやイベントと紐付けたり、特定のオーディエンスや国をターゲティングしたり、開発中はライセンステスターのみに限定することも可能です。

この機能は、期間限定のプロモーション、季節キャンペーン、新しいプレミアムコンテンツの訴求に適しています。何を、誰に、どの期間表示するかを細かく制御できる点が特徴です。

カート放棄リマインダー（Cart abandonment reminders） Copy link to this section

カート放棄リマインダーは、購入ファネルの別の段階に対応する機能です。ユーザーが購入フローを開始したものの完了しなかった場合、Google Playが通知を送って購入の完了を促します。これは、ECで一般的な手法をアプリストアに適用したものです。

この機能では個別のプロダクト設定は行いません。代わりにGoogle Playが購入未完了の試行を自動的に追跡し、途中で離脱したユーザーにリマインド通知を送信します。この機能を利用したくない場合は、Google Play Consoleのフォームから完全にオプトアウトすることも可能です。現在は、ワンタイムプロダクトとサブスクリプションでそれぞれ別々にオプトアウト設定が管理されています。

何が変わるのか：統合されたML主導のアプローチ Copy link to this section

Googleは、これまで別々に提供されていた3つのツールを、Google Play Console内の単一の Merchandising and optimization ページ に統合します。購入フローレコメンド、注目プロダクト、カート放棄リマインダーを個別に管理するのではなく、すべてを1か所で設定する形になります。

根本的な変化は、「手動設定」から「アルゴリズムによる最適化」への移行です。新しい仕組みは次のように動作します。

対象となるSKUを選択：新しいページで、アプリ外プロモーションの対象とするプロダクトを選択します。 残りはGoogleのMLが判断：Google Playの機械学習モデルが、選択したプロダクトを表示する最適なサーフェス、タイミング、オーディエンスを決定します。 より広いリーチと引き換えに手動コントロールは減少：MLシステムは、Google Playがサポートするすべてのアプリ外購入フローにプロダクトを配置できるため、手動で設定したプロモーションよりも多くのユーザーにリーチできる可能性があります。

これはつまり、これまで注目プロダクトで可能だった細かなコントロールの一部を失うことを意味します。マーチャンダイジングレベルでのオーディエンスターゲティングや国別ターゲティング、特定のオファーやイベントとの紐付けはできなくなります。国単位の制限が必要な場合は、SKUレベルで設定する必要があります。

このトレードオフはシンプルです。手動設定を手放す代わりに、GoogleのMLがより広範なサーフェスで最適化を行います。多くの開発者にとっては、MLモデルが人手よりもはるかに速く配置戦略をテスト・改善できるため、結果と�してパフォーマンス向上が期待できます。

また、これまでこれらの機能を設定してこなかった開発者にとっては、新しいページはチャンスでもあります。従来は3つの異なる設定画面を管理する必要があり、その煩雑さがアプリ外マーチャンダイジングの利用を妨げていました。単一ページでシンプルに管理できることで導入のハードルが下がり、Google Play上でのプロモーションの恩恵を受けやすくなります。

タイムライン：いつ何が起きるのか Copy link to this section

移行は段階的に進められ、明確な締め切り日が設定されています。各段階で何が起きるのかを見ていきましょう。

日付 何が起きるか 3月16日まで 既存の購入フローレコメンドおよび注目プロダクトの設定を変更できる最後の機会です。ワンタイムプロダクトに対するカート放棄リマインダーのオプトアウトフォームも、この日まで利用可能です。 3月16日 既存の購入フローレコメンドおよび注目プロダクトのページは凍結されます。ワンタイムプロダクト向けのカート放棄リマインダーのオプトアウトフォームも無効化されます。これらのページでは以降変更はできません。 3月16日以降 既存の設定は、後述の移行ルールに従って引き続き有効です。ただし、設定の変更はできなくなります。 新しいページの公開時 Google Playが既存の設定を新しい「Merchandising and optimization」ページへ自動的に移行します。その後は新しいページ上で設定を変更できます。従来の購入フローレコメンドおよび注目プロダクトのページは廃止され、ワンタイムプロダクト向けのカート放棄リマインダーのオプトアウトフォームも廃止されます。

重要なポイントは、現在の設定を変更できる期限が3月16日であるということです。マーチャンダイジング設定を調整する必要がある場合は、その日までに対応を行ってください。

注目プロダクトに関する注意点 Copy link to this section

注目プロダクトは設定項目が最も多いため、移行パスも最も複雑になります。各設定項目が移行後にどう扱われるかを見ていきましょう。

設定項目 3月16日以降の挙動 終了日が設定されていない場合 注目プロダクトはそのまま維持され、引き続きマーチャンダイジング対象となります。対応は不要です。 終了日が3月16日以降に設定されている場合 3月16日までに2つの選択肢があります。終了日を削除して無期限で公開し続けるか、3月16日以降に表示させたくない場合は削除します。 オファーおよびイベント 注目プロダクトに紐づいたオファーやイベントはサポートされなくなります。これらに依存している場合は、締め切り前に代替手段を検討してください。 オーディエンスおよび国別ターゲティング 既存の注目プロダクトに設定されているオーディエンスおよび国別ターゲティングはサポートされなくなります。国単位での制限が必要な場合は、SKUレベルで設定する必要があります。 ライセンステスター ライセン�ステスターのみに対象を限定しているプロダクトは、マーチャンダイジング対象から除外されます。テスト専用設定のプロダクトは、アプリ外プロモーションには表示されません。 パフォーマンスレポート パフォーマンスレポートおよび関連指標は、新しい「Merchandising and optimization」ページが公開されて該当ページが廃止されるまで、注目プロダクトページ上で引き続き確認できます。

注目プロダクトを積極的に活用している開発者にとって最も影響が大きい変更は、オーディエンスターゲティングおよび国別ターゲティングが廃止される点です。地域ごとに異なるプロダクトを表示する戦略に依存している場合は、そのアプローチを見直す必要があります。国別制限はSKUレベルで設定することが唯一の対応手段となります。

購入レコメンドに関する注意点 Copy link to this section

購入レコメンドは、注目プロダクトと比べて設定項目が少ないため、移行も比較的シンプルです。

アクティブなSKUは引き続き有効： 現在購入フローレコメンドに設定しているSKUは、3月16日以降も引き続きアプリ外購入の対象となります。

現在購入フローレコメンドに設定しているSKUは、3月16日以降も引き続きアプリ外購入の対象となります。 国別ターゲティングは廃止： 購入レコメンドに設定されている国別ターゲティングはサポートされなくなります。注目プロダクトと同様に、必要な場合はSKUレベルで国制限を設定する必要があります。

購入レコメンドに設定されている国別ターゲティングはサポートされなくなります。注目プロダクトと同様に、必要な場合はSKUレベルで国制限を設定する必要があります。 ライセンステスターは対象外： ライセンステスターのみに対象を限定しているプロダクトは、マーチャンダイジング対象から除外されます。

ライセンステスターのみに対象を限定しているプロダクトは、マーチャンダイジング対象から除外されます。 パフォーマンスレポートは引き続き閲覧可能：パフォーマンスレポートおよび関連指標は、新しいページが公開されて該当ページが廃止されるまで、購入レコメンドページ上で引き続き確認できます。

購入レコメンドを利用している多くの開発者にとって、この移行はシンプルです。プロダクトは引き続きレコメンドされますが、どの国に表示するかを細かく調整する機能は失われます。

カート放棄リマインダーに関する注意点 Copy link to this section

カート放棄リマインダーは移行の影響が最もシンプルですが、理解しておくべき重要なポイントが1つあります。

初期リリースではワンタイムプロダクトのみ対象： 新しい「Merchandising and optimization」ページでは、初期段階ではカート放棄機能は ワンタイムプロダクト のみに対応します。サブスクリプションは初期リリースの対象外です。

新しい「Merchandising and optimization」ページでは、初期段階ではカート放棄機能は ワンタイムプロダクト のみに対応します。サブスクリプションは初期リリースの対象外です。 サブスクリプションのブロックリストは変更なし： サブスクリプションに対してカート放棄リマインダーのブロックリストを設定している場合、その設定は引き続き有効であり、この移行の影響は受けません。

サブスクリプションに対してカート放棄リマインダーのブロックリストを設定している場合、その設定は引き続き有効であり、この移行の影響は受けません。 オプトアウトの仕組み：ワンタイムプロダクトのカート放棄リマインダーは、3月16日までは既存のフォームからオプトアウトできます。それ以降は、新しいページが公開されるまでオプトアウトはできません。すでにオプトアウトしている場合は、その状態は維持されます。引き続きオプトイン状態にしたい場合は、特に対応は不要です。

3月16日までにやるべきこと Copy link to this section

締め切り前に対応すべき具体的なチェックリストは次のとおりです。

注目プロダクトの監査：Google Play Consoleの注目プロダクトページを開き、すべてのアクティブな設定を確認します。3月16日以降に終了日が設定されているものを特定し、無期限にするか削除するかを判断してください。 オファーおよびイベントへの依存を解消：注目プロダクトが特定のオファーやイベントに紐づいている場合、それらは今後サポートされなくなります。対象プロダクトについては別のプロモーション戦略を検討してください。 国別制限をSKUレベルへ移行：注目プロダクトや購入レコメンドで国別ターゲティングを使用している場合は、3月16日までにSKUレベルで設定し直してください。これに��より、移行後も地域戦略を維持できます。 ライセンステスター設定の確認：ライセンステスターのみに限定されているプロダクトは、マーチャンダイジング対象から除外されます。実ユーザーにも表示したい場合は、締め切り前にターゲティングを更新してください。 カート放棄リマインダーのオプトアウト判断：ワンタイムプロダクトのカート放棄リマインダーをオプトアウトしたい場合は、3月16日までにフォームを提出してください。それ以降は新しいページの公開までオプトアウトできません。 パフォーマンスデータの保存：履歴分析のために保持しておきたい指標がある場合は、注目プロダクトや購入レコメンドページからエクスポートまたはスクリーンショットを取得しておきましょう。ページが廃止されるまでは閲覧可能ですが、事前保存を推奨します。 チームへの共有：Google Play Consoleの設定を管理しているチームメンバー全員に、3月16日の締め切りと今後の変更内容を周知してください。

アプリ外購入が課金基盤とどのように連携するのか Copy link to this section

アプリ外マーチャンダイジングについて議論する際によくある疑問は、これらの購入が実際にどのように課金インフラを通過するのかという点です。結論から言うと、Google Play上のサーフェスから開始されたアプリ外購入も、通常のアプリ内購入と同じPlay Billing Libraryのフローを通ります。

ユーザーがGoogle Play上でレコメンドされたプロダクト、注目プロダクト、またはカート放棄リマインダーをタップした場合、その購入は標準のGoogle Play Billingインフラを通じて処理されます。アプリ側では PurchasesUpdatedListener や queryPurchasesAsync といった、通常のアプリ内購入と同じ仕組みで購入を受け取ります。購入トークン、プロダクトID、承認（acknowledgment）の要件もすべて同一です。バックエンドでReal Time Developer Notifications（RTDN）を処理している場合も、アプリ外購入に対して同じ種類の通知を受け取ります。

つまり、課金基盤の管理にRevenueCatを使用している場合、アプリ外購入も自動的に処理されます。RevenueCatのSDKとバックエンドは、アプリ内購入と同様に、購入検証、エンタイトルメント付与、承認処理を行います。アプリ外サーフェスからの購入をサポートするために、特別なSDK統合やコード変更は必要ありません。

また、RevenueCat Chartsでは、アプリ外サー��フェスからの収益もアプリ内収益と合わせて追跡できます。すべての購入が同じ課金パイプラインを通るため、既存の分析およびレポーティング基盤で追加設定なしにこれらの取引を把握できます。これは特に移行後に、ML主導のアプローチが従来の手動設定と比べて、アプリ外コンバージョンを増やしているのかどうかを確認する際に有用です。

重要なのは、「Merchandising and optimization」ページはConsole側の変更であるという点です。これはGoogle Playがどのようにプロダクトをユーザーにプロモーションするかに影響するものであり、購入処理そのものには影響しません。課金コード、RevenueCatの統合、バックエンドの仕組みは、これまで通りそのまま機能します。

結論 Copy link to this section

本記事では、購入フローレコメンド、注目プロダクト、カート放棄リマインダーという3つのマーチャンダ��イジング機能が、単一のML主導の「Merchandising and optimization」ページへ統合されるという、Google Playの今後の変更について解説しました。既存設定を変更できる期限は3月16日であり、各機能ごとの移行ルールを理解することで、プロダクトを引き続き効果的にプロモーションできるようになります。

手動設定からMLによる最適化への移行は、アプリストアにおけるプロダクト発見のあり方の変化を反映しています。多くの開発者にとって、手動コントロールの減少は、Google Playの各サーフェスにおけるより広範でアルゴリズム最適化されたリーチによって補われることになります。重要なのは、締め切り前に既存設定を見直し、国別制限をSKUレベルへ移行し、注目プロダクトの終了日について意図的に判断を行うことです。

Play Billing Libraryを直接利用している場合でも、RevenueCatを利用している場合でも、今回の変更はすべてConsole側で完結します。課金コード、購入処理、エンタイトルメントロジックには影響はありません。3月16日までにConsole設定の対応に集中し、その後の最適化はGoogleのMLに任せることが重要です。