新しいRevenueCat Figmaプラグインで、Figmaデザインを即座にペイウォールへ変換

ペイウォールのバリエーションを、これまでにないスピードで作成・エクスポート・反復できます。

Charlie Chapman

Charlie Chapman

November 27, 2025

ライフタイムサブスクリプション徹底ガイド：あなたのアプリに適しているのか？
[ エンジニアリング ]

ライフタイムサブスクリプション徹底ガイド：あなたのアプリに適しているのか？

ライフタイムオファーがあなたのアプリに適しているかを判断する方法

Daphne Tideman

Daphne Tideman

November 27, 2025

Sub Club podcast episode cover featuring Eric Crowley
サブスクリプションアプリの未来：アプリ領域に特化した投資銀行家からのアドバイス
[ エンジニアリング ]

サブスクリプションアプリの未来：アプリ領域に特化した投資銀行家からのアドバイス

GP BullhoundのEric Crowley氏が、コンシューマーサブスクリプションの未来、AIが成長をどのように再形成しているのか、そして優れたアプリが買収ではなく“ユーザーに愛されること”を基点に作られている理由について語ります。

David Barnard

David Barnard

November 27, 2025

ウェブ収益を一元管理するオーバービューを紹介
[ エンジニアリング ]

ウェブ収益を一元管理するオーバービューを紹介

ウェブに関するすべてを1か所に。RevenueCatの新しいオーバービューは、セットアップ、インサイト、パフォーマンスをひとつにまとめます。

Niklas Winkels

Niklas Winkels

November 27, 2025

サブスクリプションアプリのためのOKRとKPI完全ガイド
[ エンジニアリング ]

サブスクリプションアプリのためのOKRとKPI完全ガイド

チームを整合させ、重要な指標を追跡し、戦略を測定可能な成果へとつなげる方法

Daphne Tideman

Daphne Tideman

November 26, 2025

ペイウォールを"売るだけ"で終わらせない：ペイウォールを活用する思いがけない 7 つの使い方
[ エンジニアリング ]

ペイウォールを“売るだけ”で終わらせない：ペイウォールを活用する思いがけない 7 つの使い方

優れたペイウォールは、購入ボタンを超えてユーザーを教育し、信頼を築き、リテンションを高める

Daphne Tideman

Daphne Tideman

November 26, 2025

The Sub Club ポッドキャスト

世界のトップアプリを支えるエキスパートへのインタビューと深掘りトーク。

[ エンジニアリング ]

2025年Shippies受賞者発表

2025年の受賞者をご紹介します。タイムズスクエアを輝かせているのは、6 組の際立ったチームと、ひとりで挑み抜いた情熱あふれるソロ開発者です。

Rik Haandrikman

Rik Haandrikman

October 29, 2025

Shipaton 2025 受賞者発表
[ エンジニアリング ]

Shipaton 2025 受賞者発表

2025年Shipatonの受賞者を発表

Perttu Lähteenlahti

Perttu Lähteenlahti

October 29, 2025

アプリはどのようにして「買う価値のあるもの」になるのか？─BlueThroneが量から質へとシフトしたことから学ぶ教訓
[ エンジニアリング ]

アプリはどのようにして「買う価値のあるもの」になるのか？─BlueThroneが量から質へとシフトしたことから学ぶ教訓

BlueThroneのJosh Peleg氏が語る、現代のアプリ買収で買い手が本当に重視するポイント──予測可能な継続収益から、7桁規模のエグジットを生み出すマーケティングの強みまで。

David Barnard

David Barnard

October 27, 2025

バイラル広告を追いかけるのはやめよう——スケールできるクリエイティブテストシステムを構築せよ
[ エンジニアリング ]

バイラル広告を追いかけるのはやめよう——スケールできるクリエイティブテストシステムを構築せよ

あらゆる予算規模に対応できる、体系的なクリエイティブテストによって再現可能な成長を設計する方法

David Vargas

David Vargas

October 27, 2025

『Subway Surfers』の45億ダウンロードが示す、アプリに共通する成功のヒント
[ エンジニアリング ]

『Subway Surfers』の45億ダウンロードが示す、アプリに共通する成功のヒント

世界で最も人気のあるエンドレスランナーにおける、収益とユーザー信頼のバランス

David Barnard

David Barnard

October 27, 2025

Jetpack ComposeでカスタムModifierを作成するためのModifier.Nodeの活用方法
[ エンジニアリング ]

Jetpack ComposeでカスタムModifierを作成するためのModifier.Nodeの活用方法

この記事では、Modifier.then()、Modifier.composed()、そして Modifier.Node の3つの主要なAPIを使用して、カスタムModifierを作成する方法を学びます。

Jaewoong Eum

Jaewoong Eum

October 27, 2025

Google Play class action developer lawsuit
Google PlayのAI刷新：アプリ開発者が知っておくべきこと（そして次に取るべき行動）
[ エンジニアリング ]

Google PlayのAI刷新：アプリ開発者が知っておくべきこと（そして次に取るべき行動）

AIによる発見機能、新しいサブスクリプションハブ、そしてキュレートスペースの登場により、アプリが「見つけられ方」も「ユーザー維持の方法」も大きく変わろうとしています。

Perttu Lähteenlahti

Perttu Lähteenlahti

October 27, 2025

