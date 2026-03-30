1. サブスクリプションアプリの中間層は消滅した データ： What next? 2. ハードペイウォールはフリーミアムより5倍高いコンバージョン データ： 次にやるべきことは？ 3. ゼロ日目の「購入直後の後悔」ウィンドウ データ： 次にやるべきことは？ 4. 7日間トライアルはまだ健在（場合によっては） データ： 次にやるべきことは？ 5. 年額サブスクリプションは思っているほど確実ではない データ： 次にやるべきことは？ 6. Google Playの“見えない税金” データ： 次にやるべきことは？ 7. AIのパラドックス：獲得は強いが、リテンションは悪夢 データ： 次にやるべきことは？ 2027年に向けて

サブスクリプションアプリ市場は急速に変化しています。既存のアプリはいまだに収益シェアの大部分を占めていますが、新しいアプリが毎日のようにストアに流入しています。AIアプリはリリースされるスピード以上に速く解約されており、平均的なアプリの収益の安全圏も急速に消えつつあります。もはや「生き残る」という状態はなく、成功するか、燃え尽きるかのどちらかです。

毎年、私たちの「State of Subscription Apps」レポートは、業界で何が変化しているのか――何が新しく、何が終わり、そしてこれから何が起ころうとしているのか――を理解することを目的としています。今年もデータセットはさらに拡大し、11万5,000以上のアプリ、そして総額160億ドルを超える収益を対象としています。そして、そのすべてのアプリのデータを分析しました。

昨年のレポートが大作だと思ったなら、今回は覚悟してください。今年は338ページにわたり、あらゆる指標、ベンチマーク、トレンドを網羅しています。

David Barnardの言葉を借りるなら、「多くのアプリが、莫大な金額を稼いでいる」ということです。

しかし、（驚くことに）もしあなたが（DavidやJacobのように）すべてのページを読む時間がないのであれば、この要約はあなたのためのものです。さあ、しっかりついてきてください。

1. サブスクリプションアプリの中間層は消滅した Copy link to this section

サブスクリプションアプリにおいて、成長はもはや連続的なものではありません。二極化しています。

2026年のデータは、アプリの成長が大きく分極化していることを示しています。これまでアプリビジネスにおいて、安全で健全と考えられていた安定成長（例：前年比5〜15％）という中間領域は、現在では足元から消えつつあります。

市場のダイナミクス――ユーザー獲得コスト、アルゴリズムの変化、プラットフォーム手数料、AIのユニットエコノミクス――は、今やトップパフォーマーを強く優遇するようになっており、モバイルアプリ経済はより広い意味での富の格差を反映する構造になっています。すなわち、成功する者はさらに成功し、インディー開発者は生き残るのに苦しんでいるのです。

データ： Copy link to this section

上位四分位： サブスクリプションアプリの上位25％は、月次経常収益（MRR）を前年比で80％以上成長させた

サブスクリプションアプリの上位25％は、月次経常収益（MRR）を前年比で80％以上成長させた 下位四分位： 下位25％のアプリは、MRRが33％以上減少した

下位25％のアプリは、MRRが33％以上減少した 格差： 急速にスケールする勝者と、収益を失っているアプリの間に、113ポイントという巨大な差が生まれている

急速にスケールする勝者と、収益を失っているアプリの間に、113ポイントという巨大な差が生まれている 2025年との比較：昨年のデータでは、上位5％と下位25％の間の収益格差が拡大しており（上位は2024年の200倍から400倍へ増加）、2026年のデータはこのトレンドを確認するとともに、成長率の観点から初めて定量化している

What next? Copy link to this section

アプリチームはもはや「そこそこ良い」で満足することはできません。守りの余地はありません。もし中央値（5〜17％）の成長にとどまっている場合、下位四分位に落ち込み、埋もれてしまうリスクがあります。チームは維持モードから、積極的な成長最適化へとシフトする必要があります。

→ 次のステップ：アプリ成長のフレームワークである「Subscription Value Loop」について学びましょう

2. ハードペイウォールはフリーミアムより5倍高いコンバージョン Copy link to this section

「ハードペイウォールはユーザー体験を損なう」という言説は、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、その神話は覆されました。カテゴリ全体で見ると、35日後のトライアルから有料へのコンバージョンは、ハードペイウォールを採用しているアプリの方が5倍高くなっています。一般的な認識とは異なり、ハードペイウォールはユーザーを遠ざけたり、準備ができていない段階で購入を強制したりするものではありません。このような見方は、サブスクリプションに慣れたユーザーを過小評価しているに過ぎません。ユーザーは自分の意思で課金するタイミングを判断しています。現在では、ユーザーはハードペイウォールと積極的に向き合っており、その結果、アプリはより早く投資回収ができるようになっています。

「この選択（ハードペイウォール vs フリーミアム）はユニットエコノミクスを完全に変えます。同じ広告費でも、初日の収益は劇的に変わります。」— モバイルグロースコンサルタント Sven Jürgens

ペイウォールのタイプはコンバージョンに影響を与える一方で、長期的なリテンションはどちらのモデルでもほぼ同等になります。フリーミアムアプリは6週目以降も継続的にコンバージョンしており、最終的なコンバージョンの全体像は、想像よりも長期的なゲームであることを意味しています。

つまり、フリーミアムだからといって成功しないわけではなく、それを証明する成功事例も数多く存在します。しかしデータは明確に、ハードペイウォールの方がより高く、そしてより速くコンバージョンすることを示しています。2026年において、フリーミアムは安全な選択に見えるかもしれませんが、必ずしも最適な選択とは限りません。

データ： Copy link to this section

コンバージョン： ハードペイウォールは35日時点のトライアルから有料へのコンバージョン率の中央値が 10.7％ であるのに対し、フリーミアムアプリはわずか 2.1％ にとどまり、約5倍の差がある

ハードペイウォールは35日時点のトライアルから有料へのコンバージョン率の中央値が であるのに対し、フリーミアムアプリはわずか にとどまり、約5倍の差がある リテンション： フリーミアムアプリは1年後に年間サブスクライバーの 28％ を維持している一方、ハードペイウォールアプリは 27％ であり、この差は統計的にほぼ無視できるレベル

フリーミアムアプリは1年後に年間サブスクライバーの を維持している一方、ハードペイウォールアプリは であり、この差は統計的にほぼ無視できるレベル インストールあたり収益： ハードペイウォールアプリは、60日目時点のRPIがフリーミアムの8倍（3.09ドル vs 0.38ドル）

ハードペイウォールアプリは、60日目時点のRPIがフリーミアムの8倍（3.09ドル vs 0.38ドル） 2025年との比較：フリーミアムの35日後のコンバージョンは2025年から2.1％で変わっていない一方で、ハードペイウォールは約2％低下（2025年は12.1％）しており、全体的にコンバージョンへの慎重さが高まっていることを示唆している

次にやるべきことは？ Copy link to this section

ハードペイウォールに切り替えましょう（もし挑戦する勇気があるなら 😈）。ハードペイウォールは初期段階でROIを生み出し、その資金を成長に再投資することができます。フリーミアムモデルでユーザーとの信頼関係を築こうとしている場合、1年後にわずか1％のリテンション向上を得るために、ファネル上流の大きな収益機会を犠牲にしていることになります。この競争の激しい市場においては、リスクの高い選択です。

→ 次のステップ：優れたサブスクアプリがペイウォールで何を正しく行っているのかを理解しましょう

3. ゼロ日目の「購入直後の後悔」ウィンドウ Copy link to this section

ここで意外な事実です：あなたの3日間トライアルは、実際には「1時間トライアル」です。そう、トライアル解約の55％はゼロ日目に発生しています。つまり、開発者が3日間の体験を設計している一方で、現代のユーザーは即�座に価値が証明されることを求めているのです。

チームはもはや、ユーザーが数日かけてアプリの機能をじっくり試してから判断するとは考えられません。実際には、ユーザーはアプリのトライアルを衝動的な買い物のように扱っています。ペイウォールを通過するために登録し、すぐにコア機能を体験して評価し、その後、課金を避けるために解約します。最初の60分で「アハ体験」を提供できなければ、その時点でユーザーはすでに離脱しているのです。

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ゼロ日目の解約： 3日間トライアルにおけるすべての解約のうち、正確に 55.4％ がゼロ日目に発生している

3日間トライアルにおけるすべての解約のうち、正確に がゼロ日目に発生している 離脱の集中： 3日間トライアルの解約の実に 84％ が、ゼロ日目から1日目の間に発生している

3日間トライアルの解約の実に が、ゼロ日目から1日目の間に発生している 2025年との比較：昨年は約51％の解約がゼロ日目に発生しており（今年は約4％増加）、ユーザーの「即座に解約する」傾向がさらに強まっていることを示している

次にやるべきことは？ Copy link to this section

オンボーディングフローを、最も重要なリテンション施策として扱いましょう。ユーザーが最初のセッションで「aha体験」に到達しなければ、すぐに自動更新をオフにしてしまいます。トライアル期間を見直してください――本当に3日間である必要がありますか？（これについては次で詳しく説明します。）トライアル中に解放する機能についても考えましょう。即座に価値を示すものは何か、逆に余計なものは何かを見極めることが重要です。価値を最短で証明するルートを特定し、それを設計してください。

→ 次のステップ：グロースハックを追い求めるのをやめ、まずオンボーディングの改善方法を学びましょう

4. 7日間トライアルはまだ健在（場合によっては） Copy link to this section

サブスクリプションアプリ業界は短いトライアルに強く偏っていますが、実際のデータは何を示しているのでしょうか？7日間トライアルは本当に終わったのでしょうか？

結論から言うと、そうではありません。

17〜32日のトライアルは、3日間トライアルと比べて70％高いコンバージョンを示しています（42.5％ vs 25.5％）。それにもかかわらず、46％のアプリが4日以下のトライアルへと移行しています。なぜでしょうか？グロースチームは、市場や経済的なプレッシャーの中で、短期間で収益を示すことを求められているからです。

短いトライアルはユーザーに迅速な意思決定を迫り、その結果として高い離脱率を招くことが多くあります（3日トライアルのゼロ日目解約率と長期トライアルの比較を参照）。一方で、長いトライアルはユーザーがアプリを日常習慣に組み込む時間を与え、誤って自動更新されることへの不安も軽減します。3日間トライアルはアプリチームにとって有用ではありますが、実際には短期的なダッシュボード上の成果（ドーパミン的な数値の上昇）のために、長期的なコンバージョンを犠牲にしているのです。

データ： Copy link to this section

長期トライアルのコンバージョン： 17〜32日のトライアルは、中央値で 42.5％ という非常に高いコンバージョン率を示している

17〜32日のトライアルは、中央値で という非常に高いコンバージョン率を示している 短期トライアルのコンバージョン： 4日未満のトライアルは 25.5％ にとどまり、長期トライアルの方が約70％高いコンバージョンとなっている

4日未満のトライアルは にとどまり、長期トライアルの方が約70％高いコンバージョンとなっている 2025年との比較：昨年はトライアル期間が長期化する傾向にあったが、現在ではデータに反して、4日未満のトライアルの割合が2025年の42.1％から2026年には46.5％へと増加している

次にやるべきことは？ Copy link to this section

自分のカテゴリにおけるトライアルとリテンションのデータを深く分析しましょう。周囲の動向は参考にしつつも、それに縛られる必要はありません。トライアル期間を長くする実験を行い、コンバージョンやリテンションがどのように変化するかを確認してみてください。価値は最初にしっかり提示し、その上でユーザーに十分に体験する時間を与えることが重要です。

→ 次のステップ：あなたのアプリにとって最適なトライアル期間を見極めましょう

5. 年額サブスクリプションは思っているほど確実ではない Copy link to this section

ユーザーが年額サブスクリプションを購入すると、開発者にとってはひと安心した気持ちになります。年額契約であれば、アプリの価値を証明するための12ヶ月があると考えるからです。丁寧に設計された各機能を示し、「来年もこのアプリを使い続けるべきだ」とユーザーに納得してもらうための12ヶ月がある、と思えるのです。

しかし、データは厳しい現実を示しています。ユーザーの3分の1以上が、最初の1ヶ月以内に自動更新をオフにしています。ユーザーは賢く、年額サブスクリプションを継続的な支払いとは捉えていません。今年分の一括支払いと考え、すぐに支出を守る行動を取ります。つまり、すでに見込んでいたYear 2の収益は、Year 1が本格的に始まる前に失われてしまうのです。

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1ヶ月の解約： 最初の1ヶ月だけで、年間サブスクリプションの解約全体の 35％ を占めている

最初の1ヶ月だけで、年間サブスクリプションの解約全体の を占めている 解約の推移： 1ヶ月目の急増後は、年間の中盤では解約率が3〜10％まで低下し、その後12ヶ月目（更新前）に再び増加する

1ヶ月目の急増後は、年間の中盤では解約率が3〜10％まで低下し、その後12ヶ月目（更新前）に再び増加する 2025年との比較：2025年には年間サブスクライバーの約56％が1年以内に解約していたが、2026年には約72％へと悪化している。ただし、1ヶ月目の解約スパイク自体は両年でほぼ同程度である

次にやるべきことは？ Copy link to this section

アプリチームは、ユーザーが年額サブスクリプションを「忘れてくれる」ことに頼ることはもはやできません。2年目をめぐる戦いは、1週目から始まっています。年間更新を勝ち取るための時間は11ヶ月もあるわけではなく、最初から自動更新をオフにしないようユーザーを事前に納得させる必要があります。そのためには、ダウンロード直後から価値を徹底的に強化して伝え、最初の2ヶ月間にわたってウィンバックキャンペーンを実施し、ユーザーが自動更新を再びオンにするよう促すことが重要です。ユーザーが最も関与している初期段階で働きかける必要があります。

→ 次のステップ：年額サブスクリプションのメリットとデメリットを理解し、その上で 年額プランの採用率を高める方法を学びましょう

6. Google Playの“見えない税金” Copy link to this section

Android開発者にとって、成長は実はエンジニアリングの問題でもあります。Google Playにおける解約の31％は、意図しない決済エラーによるものであり、App Store（14％）の2倍以上に達しています。

アプリがサブスクライバーを失うと、その原因は通常、プロダクトの機能や価格設定にあると考えられがちです。しかしAndroidアプリの場合、解約の約3分の1はユーザーがアプリを嫌ったからではありません。単にクレジットカードの失敗、有効期限切れ、または決済拒否が原因であり、アプリ側の課金イン��フラがそれを適切に回復できなかっただけなのです。

これは取りこぼされている収益です。成長は広告だけの問題ではありません。Google Playのエコシステムにおける技術的な“漏れ”を、より良いリトライロジックやグレース期間によって補うことが重要なのです。

データ： Copy link to this section

Google Playの決済エラー： Google Playにおけるサブスクリプション解約のうち、実に 31％ が決済エラーによるもの

Google Playにおけるサブスクリプション解約のうち、実に が決済エラーによるもの App Storeとの比較： App Storeでは、決済エラーが占める割合はわずか 14％

App Storeでは、決済エラーが占める割合はわずか 2025年との比較：Google Playの決済エラーは2025年の28.2％から今年は31％へと悪化している。一方でApp Storeは改善しており、決済エラーは1.1％減少（2025年は15.1％、2026年は14％）している

次にやるべきことは？ Copy link to this section

Androidユーザーが一定数いる場合、最もROIの高い施策は、督促（dunning）プロセス（決済リトライ）の最適化とグレース期間の有効化です。これを適切に実施すれば、新たにユーザーを獲得することなく、失われた収益の15〜20％をほぼ即座に回収することができます。

→ 次のステップ：離脱したサブスクライバー向けのウィンバックキャンペーンを設定しましょう

7. AIのパラドックス：獲得は強いが、リテンションは悪夢 Copy link to this section

AIは驚くほど売れますが、定着しません。AI搭載アプリはユーザーあたりの収益が41％高い一方で、非AIアプリと比べて36％も速く解約されます。問題はユーザーにAIアプリをダウンロードさせることではありません（実際、ユーザーはAIに対してお金を払う意思があります）。課題は、彼らを継続的に利用させ続けることです。

vibe codingの盛り上がりの中で、新しいアプリが市場を埋め尽くしていくのを既存の開発者が見守る状況においても、データはAIアプリが長期的な勝負にまだ適していないことを示しています。AI機能はトライアル収益を大きく押し上げていますが、多くのAIアプリはプロダクトマーケットフィットの深刻な不足に直面しています。ユーザーはAIツールを試すためにプレミアム価格を支払うことには前向きですが、実際に使い始めると、その価格に見合う長期的な価値を見出せていません。

確かに、vibe codingによって��アプリは素早くリリースできます。AI機能はファネル上流で強力な集客要因になります。しかし、それが下流でも同じユーザーを維持できることを意味するわけではありません。ユーザーベースを持続できる保証にもなりません。

経験豊富な開発者には依然として優位性があります。それは「持久力」です。彼らはアプリを継続的に改善し、ユーザーとの信頼関係を築き、収益を成長させる方法を知っています。これこそが、成功するアプリとそうでないアプリを分ける本当の差です。誰が最も速くアプリを作れるか、どんなAI機能を持っているか、人間が書いたコードかエージェントが書いたコードか、といったことではありません。

データ： Copy link to this section

AIプレミアム： AIアプリは非AIアプリと比較して、1年目の実現LTVが 41％ 高い（中�央値：30.16ドル vs 21.37ドル）

AIアプリは非AIアプリと比較して、1年目の実現LTVが 高い（中�央値：30.16ドル vs 21.37ドル） 解約の問題：高い収益にもかかわらず、AIの月額プランは12ヶ月間のリテンションが従来のアプリより 36％低い

2025年との比較：AIアプリの12ヶ月後の課金ユーザーリテンションは、App Storeで9.2％、Google Playで11.5％と、それぞれのカテゴリにおける従来アプリと同程度だった。しかし2026年ではリテンションが大きく低下しており、AIアプリが主流化し、ユーザーがより長い期間で評価するようになった後に顕在化した問題であることを示唆している

次にやるべきことは？ Copy link to this section

速くリリースすることや、AIの話題性に頼るだけでは不十分です。アプリにAIを組み込むのであれば、その収益増加を活用して、本当に価値のあるユーザー体験と堅牢なバックエンドを構築しましょう。新規性や一発ネタのようなAI機能に依存してはいけません。それらは数ヶ月で解約されてしまうだけです。既存の成功しているアプリからリテンションや成長の学びを得て、それをAIによって迅速に実現することが重要です。長期的に勝つのは、AIか非AIかではなく、AIと人間の専門性をどれだけうまく活用できるかにかかっています。

→ 次のステップ：ユーザーに提供しているコアバリューを見直し、プロダクトマーケットフィットを確立しましょう

2027年に向けて Copy link to this section

2026年の「State of Subscription Apps」レポートのデータは、アプリ業界における新たな変化を浮き彫りにしています。毎月14,000以上の新しいアプリが登場していることや、平均的なアプリの収益の安全圏が急速に崩れていることなどがその例です。とはいえ、これらのトレンドの多くはまったく予想外というわけではありません。Googleの課金に関する問題は数年前から顕在化しており、トライアル期間とコンバージョンの関係も新しい話ではありません。しかし2026年のデータが明確に示しているのは、アプリ開発者はこうした蓄積された変化や既知の課題を、もはや無視できないということです。

「そこそこ�良い」では、もはや十分ではありません。トップアプリが急速に収益を伸ばしている一方で、下位四分位のアプリは同じスピードで収益を失っています。ユーザー価値を中心に設計され、明確な意図を持ってマーケティングされているサブスクリプションアプリは、すでにエコシステム内での地位を確立しています。そしてその成功は時間とともに積み重なっていきます。一方で、その他のアプリは残されたわずかな機会を奪い合う状況に置かれています。あとは、2027年のレポートに向けて、自分たちがどちら側に立つのかをチームが決断するだけです。