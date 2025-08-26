[ グロース ] Archives

RevenueCatRevenueCat
新しいRevenueCat Figmaプラグインで、Figmaデザインを即座にペイウォールへ変換

ペイウォールのバリエーションを、これまでにないスピードで作成・エクスポート・反復できます。

Charlie Chapman

Charlie Chapman

November 27, 2025

サブスクリプションアプリのためのOKRとKPI完全ガイド
サブスクリプションアプリのためのOKRとKPI完全ガイド

チームを整合させ、重要な指標を追跡し、戦略を測定可能な成果へとつなげる方法

Daphne Tideman

Daphne Tideman

November 26, 2025

ペイウォールを“売るだけ”で終わらせない：ペイウォールを活用する思いがけない 7 つの使い方
ペイウォールを“売るだけ”で終わらせない：ペイウォールを活用する思いがけない 7 つの使い方

優れたペイウォールは、購入ボタンを超えてユーザーを教育し、信頼を築き、リテンションを高める

Daphne Tideman

Daphne Tideman

November 26, 2025

バイラル広告を追いかけるのはやめよう——スケールできるクリエイティブテストシステムを構築せよ
バイラル広告を追いかけるのはやめよう——スケールできるクリエイティブテストシステムを構築せよ

あらゆる予算規模に対応できる、体系的なクリエイティブテストによって再現可能な成長を設計する方法

David Vargas

David Vargas

October 27, 2025

『Subway Surfers』の45億ダウンロードが示す、アプリに共通する成功のヒント
『Subway Surfers』の45億ダウンロードが示す、アプリに共通する成功のヒント

世界で最も人気のあるエンドレスランナーにおける、収益とユーザー信頼のバランス

David Barnard

David Barnard

October 27, 2025

Google Play class action developer lawsuit
Google PlayのAI刷新：アプリ開発者が知っておくべきこと（そして次に取るべき行動）
Google PlayのAI刷新：アプリ開発者が知っておくべきこと（そして次に取るべき行動）

AIによる発見機能、新しいサブスクリプションハブ、そしてキュレートスペースの登場により、アプリが「見つけられ方」も「ユーザー維持の方法」も大きく変わろうとしています。

Perttu Lähteenlahti

Perttu Lähteenlahti

October 27, 2025

App Store Optimization Guide: Boost Your App's Visibility
App Store Optimizationの実践ガイド

アプリの可視性を高め、さらに成長させる方法を学びましょう。

Thomas Kriebernegg

Thomas Kriebernegg

October 02, 2025

Subscription App Growth Metrics
コンシューマー向けサブスクリプションアプリの成長
コンシューマー向けサブスクリプションアプリの成長

サブスクリプションアプリが指標を活用して戦略的に成長する方法

David Barnard

David Barnard

August 29, 2025

The Essential Guide to Paywalls for Subscription Apps
サブスクリプションアプリのためのペイウォール完全ガイド
サブスクリプションアプリのためのペイウォール完全ガイド

あなたのペイウォールがサブスク離脱を招いている理由（その原因と解決方法）

Michal Parizek

Michal Parizek

August 26, 2025

The beginner's guide to Apple win-back offers
Appleの「Win-Backオファー」初心者ガイド
Appleの「Win-Backオファー」初心者ガイド

AppleのWin-BackオファーとRevenueCatで離脱ユーザーを呼び戻そう

Pınar Güler

Pınar Güler

August 26, 2025

