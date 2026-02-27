Appleは現在、ペイウォール上で無料トライアルのトグルを使用しているアプリをリジェクトしています。本記事では、トグル型ペイウォールの背景、なぜ排除されつつあるのか、そして代わりにどのようなペイウォールを構築すべきかを解説します。

Appleは現在、ペイウォール上で「無料トライアルのトグル」を使用しているアプリを、ガイドライン3.1.2を理由に「混乱を招き、誤解を与えるデザイン」としてリジェクトし始めています。かつてモバイルにおいて最も効果的なマネタイズ手法のひとつだったトグル型ペイウォールは、事実上iOSでは終焉を迎えました。しかし、Google PlayやWebでは依然として使用可能です。本記事では、トグル型ペイウォールの誕生背景、Appleが今これを問題視している理由、そして本日からテストすべきガイドライン準拠の代替案について解説します。

それは、いくつかのささやきから始まり、やがて数本のツイートへと広がりました。そして今では、もはや無視できない本格的なトレンドになっています。ここ数週間で、複数の業界関係者から同じような問い合わせが寄せられました。「Appleはトグル型ペイウォールを潰そうとしているのか？」という質問です。

短い答えは、イエス。どうやらそのようです。

次から次へと開発者が、App Reviewから同じリジェクト通知を受け取っています。そして理由はいつも同じです。無料トライアルをオン／オフできるトグルを含むペイウォールデザインについてです。もしあなたがiOSでこのパターンを使っているなら、注意が必要です。これは演習ではありません。

トグル型ペイウォールとは？ Copy link to this section

ご存じない方�のために説明すると、「トグル型ペイウォール」とは、ユーザーにサブスクリプションオファーを提示し、無料トライアルを追加するか外すかを切り替えられるトグルスイッチを設けたペイウォールデザインのことです。多くの実装では、トグルはデフォルトでオフになっています。つまり、ユーザーは最初にトライアルなしのプランを目にします。スイッチをオンにすると、トライアル期間付きの別プラン（通常は年額ではなく週額プラン）に切り替わります。

この仕組みを広めたのは、2024年半ばのAdam Lyttleです。彼はこのデザインを導入することで、週次のアプリ収益が約2,500ドルから5,300ドル超へと倍増したことを公開しました。その数字は衝撃的でした。初回オファーのコンバージョン率は63％に達し、サブスクリプションの継続率は68％に上りました。

これはまさに行動心理学の教科書のような設計でした。トグルは「オフ」がデフォルトで、見た目に安く感じられる年額プランがあらかじめ選択されています。無料トライアルを利用したいユーザーは、自分でスイッチをオンにする必要があり、その結果、より高額な週額プランへと切り替わります。多くのユーザーは年額の低い価格を見て、そのままトグルを操作せずに「続ける」をタップし、トライアルをスキップして前払いで支払いました。その結果はどうだったか？即時収益の大幅な増加と、ユーザーあたり平均収益（ARPU）の向上です。

その効果はあまりに強力で、瞬く間に広がりました。数か月のうちに、App Storeのさまざまなアプリでトグル型ペイウォールのバリエーションが見られるようになりました。マネタイズを強化したい開発者にとっての定番戦略となったのです。私たち自身のペイウォール再設計の事例でも取り上げ、あるアプリではARPUが17％向上し、別のアプリでは実装後に収益が64％増加しました。

しかし、少し効果がありすぎると感じられるパターンには、いつか必ず起こることがあります。最終的に、プラットフォーム側が気づくのです。

リジェクトの波 Copy link to this section

2026年1月中旬から、リジェクト通知が次々と届き始めました。Axel Le Pennecはそのひとりで、Appleからのリジェクト通知のスクリーンショットを添えて「My app got rejected for that（これでリジェクトされた）」と、どこか諦めたよう�なコメントを投稿しました。そしてその翌日、このパターンを広めた当の本人であるAdam Lyttleが、その投稿を引用リツイートし、たった3語の追悼メッセージを残しました。「RIP paywall toggle（安らかに、トグル型ペイウォール）」

それ以降も、報告は止まりませんでした。Aivars Meijers、Sergey、Ingo など、多くの開発者が同様のリジェクト体験を共有しています。この件に関するRedditスレッドでは、同じ経験をしたと認める開発者が何十人も集まっています。これは単発の出来事ではありません。明確なパターンです。

Appleからのリジェクト通知は、容赦ないほど明確です。

Guideline 3.1.2 – Business – Payments – Subscriptions

購入画面に、サブスクリプション購入に無料トライアルを追加または削除するためのトグルが含まれています。このデザインは混乱を招く可能性があり、ユーザーが無料トライアル期間終了後に課金が開始される自動更新サブスクリプションに同意していることを理解できなくなるおそれがあります。

Next Steps：サブスクリプション購入画面から、無料トライアルを追加または削除するトグルを削除してください。ユーザーには、無料トライアルが含まれているかどうかを明確に示した、分かりやすいサブスクリプションオファーを提示する必要があります。

ここに曖昧さはありません。

なぜ今なのか？ Copy link to this section

では、なぜこのパターンが1年以上広く使われてきたにもかかわらず、Appleは今になって取り締まりを強化しているのでしょうか。

正直なところ、私たちも100％確信しているわけではありません。Appleが明確なポリシー更新や公式ブログ投稿を出したわけでもありません。ただ、いくつかの点をつなぎ合わせることはできます。

まず第一に、Appleはここしばらく、サブスクリプションの慣行を是正する広範な取り組みを進めてきました。サブスクリプションに関するガイドライン（3.1.2）は常に透明性を重視していますし、詐欺防止に関する規定（3.1.2(a)）では、「虚偽の前提でユーザーをサブスクリプション購入へと誘導する」アプリを明確に問題視しています。デフォルトでオフになっているトグルは、見方によってはこのカテゴリに含まれる可能性があります。隠れたトグルを操作しなければ利用できない無料トライアルは、Appleの視点からすれば、多くのユーザーが目にすることのないトライアルです。それでは、トライアルを提供する本来の目的が損なわれます。

第二に、このパターンは広まりすぎました。少数のインディーアプリが巧妙なデザインを使っているうちは、目立ちません。しかし、ストア全体で何千ものアプリが同じ仕組みを採用し、さらにそれを解説するYouTube動画が何万回も再生されるようになれば、当然注目されます。AppleのApp Reviewチームがこのトレンドを把握していることは明らかで、そして一線を越えたと判断したのでしょう。

第三に、そしておそらく最も重要なのは、ユーザーが混乱していたという点です。トグルの本質は、多くのユーザーがトグルを操作しないことにありました。それは透明性ではなく、曖昧化です。Appleのポリシーにどう思うかは別として、ユーザーが何に同意しているのかを正しく理解できるようにすることに正当な関心を持つのは当然のことです。

どんでん返し：死んだのはiOSだけ Copy link to this section

さて、トグル型ペイウォールは終わった。献杯しよう。私たちはほとんど知らないままだった。

……ただし、終わったのはiOSだけです。ここは重要なポイントです。

現時点で、Googleがこのデザインに問題を示しているという兆候はありません。Webベースのペイウォールについても同様です。マルチプラットフォームでアプリを展開しているなら、トグルはAndroidやWebでは依然として有効で、高い成果を出せる戦略である可能性があります。

だからこそ、柔軟でリモート設定可能なペイウォール環境が重要になります。RevenueCatのようなツールを使えば、Targeting機能によって、iOSには準拠済みのトグルなしペイウォールを表示し、Google PlayやWebには従来の高ARPUなトグル型デザインを表示するといった出し分けが可能です。すべてを一括で捨てる必要はありません。重要なのは、正しいプラットフォームに正しいペイウォールを表示することです。

代わりに何をテストすべきか Copy link to this section

では、iOS開発者はどうすればいいのでしょうか？――設計を見直すことです。幸いなことに、コンバージョン率が高く、かつ完全にガイドラインに準拠したペイウォールデザインは数多く存在します。中には、これまでのトグル型よりも高い成果を出せる可能性のあるものもあります。

まずテストをおすすめしたいのは、次のパターンです。

1. 「正直な」タイムライン型ペイウォール Copy link to this section

有名な「Blinkist型ペイウォール」

有名な「Blinkist型ペイウォール」です。Blinkistが広めたこのデザインは、「無料トライアルを開始」をタップした後に何が起こるのかを、明確なステップ形式のタイムラインで示します。たとえば、今日：フルアクセス → 5日目：リマインダー → 7日目：課金開始、といった具合です。Blinkistは、このパターンを導入したことでコンバージョン率が23％向上し、クレームが55％減少したと報告しています。これは強い信頼を構築する設計であり、多くの場合、トリックよりも信頼のほうが高いコンバージョンを生みます。

2. マルチパッケージセレクター Copy link to this section

トライアルをオン／オフするトグルの代わりに、週額・月額・�年額といった複数のサブスクリプションパッケージを横並びで提示します。トライアル付きのプランにはバッジを付けます。ユーザーは自分が望むパッケージを選択するだけで、トグルは不要です。トライアルは独立した仕組みではなく、プラン自体に組み込まれています。これは典型的な価格アンカリングを活用する方法で、（トライアル付きの）年額プランを最も魅力的な選択肢に見せることができます。

3. バリューファースト型ペイウォール Copy link to this section

このアプローチでは、価値提案を最前面に出します。価格を表示する前に、強いビジュアル、ベネフィット重視のコピー、ソーシャルプルーフ、App Storeの評価などを提示します。ユーザーが価値に本当に納得すれば、支払いに対する心理的ハードルは大きく下がります。会話の焦点を「いくらかかるのか？」から「何が得られるのか？」へと移すのです。

4. 条件付き表示によるパーソナライズド・ペイウォール Copy link to this section

より高度なアプローチです。ユーザー属性に基づいて条件分岐を行い、異なるペイウォールコンテンツを表示します。たとえば、初回オファーの対象かどうかによって出し分けます。対象ユーザーにはトライアル訴求を目立たせ、対象外のユーザーには直接購入フローを表示します。トグルは不要で、体験はユーザーごとに最適化されます。RevenueCatでは、Paywall Builder内のTargetingと条件付き表示機能によってこれをサポートしています。

5. エグジットオファー Copy link to this section

Duolingoは「Web購入ファースト」のペイウォールデザインを実験しています。

Duolingoは「Web購入ファースト」のペイウォール設計を実験しています。離脱しようとしているユーザーに、もう一度コンバージョンのチャンスを与えられるとしたら？それがエグジットオファーの考え方です。ユーザーがペイウォールを閉じようとしたとき、ただ画面を閉じるのではなく、別の、しばしばより魅力的なオファーを提示します。たとえば、より低い価格、より長いトライアル、年額を拒否した後に月額プランを提示するなどです。

この機能は最近Paywall Builderに追加されました。すべてリモートで設定でき、コード変更は不要です。本来なら失われていた意図を回収する優れた方法です。ただし注意が必要です。Appleは即時の離脱阻止オファーにも厳しくなりつつあるため、ユーザーを閉じ込めているように感じさせない設計になっているか、慎重にテストしてください。

6. Web購入ボタン Copy link to this section

少し変化球です。米国のiOSユーザーを完全にWebチェックアウトへ誘導する方法です。Appleの30％手数料を回避でき、購入フローを完全にコントロールできます。そして、Web購入にはApp Storeガイドラインが適用されないため、トグルを含め、好きなペイウォールデザインを採用できます。もちろん、アプリ内画面には引き続きアプリ内課金も含める必要があります。ただし、Webでは割引を提供する（あるいはアプリ内価格を引き上げる）ことで、Webオプションへと誘導することが可能です。私たちはテストを容易にするWeb Checkout Buttonコンポーネントを提供しています。結果は……なかなか興味深いものになっています。

代替案 主なメリット コンプライアンスリスク タイムライン型 / 「正直な」ペイウォール 信頼を構築し、返金を減らし、実証済みのコンバージョン向上 なし マルチパッケージセレクター 明確で価格アンカリングを活用、トグル不要 なし バリューファースト型ペイウォール 価格から価値へと焦点を移す なし パーソナライズド / 条件付きペイウォール ユーザーセグメントごとに最適化された体験 なし エグジットオファー 離脱しようとするユーザーに再コンバージョンの機会 低（過度に攻撃的でなければ） Web購入ボタン デザインの自由度が高く、30％手数料を回避 なし（Web側のルールが適用）

重要なのは、今すぐ実験を始めることです。次のアプリアップデートがリジェクトされるのを待つ必要はありません。これらの代替案を積極的にテストし、iOS向けペイウォールの新たな勝ちパターンを見つけましょう。

もうひとつ付け加えると Copy link to this section

少し気持ちが軽くなるかもしれない興味深いデータがあります。Fitsの創業者であるLudwig Henneは、Adam Lyttle型のトグルペイウォールと、Blinkist型の「正直な」ペイウォールを比較するA/Bテスト�を実施しました。結果は、トグル型がARPUで勝利（+19％）しました。しかし、トグルという仕組みそのものを切り分けて分析したところ、主な要因はトグル自体ではないことが分かりました。本当のコンバージョン向上要因は、ビジュアルヒエラルキーにありました。年額価格の正規化表示、「Most Popular」バッジ、そして年額プランを大きく見せるUI設計です。

言い換えれば、トグルを削除しても、ペイウォールを効果的にしていた他のデザイン要素を維持すれば、収益向上の大部分は保てる可能性があります。トグルは主役のように見えていましたが、実際に重い仕事をしていたのは脇役たちだったのです。

ひとつの時代の終わり Copy link to this section

iOSにおけるトグル型ペイウォールの終焉は、ひとつの時代の終わりを意味します。刺激的な時代で、多くの開発�者に大きな収益をもたらしました。しかし、App StoreはAppleの家であり、ルールを決めるのは彼らです。

最終的には、これはユーザーにとって良いことなのかもしれません。そしてユーザーにとって良いことは、長期的にはエコシステム全体にとっても良いことです。私たちに、より創造的で、より透明性があり、製品の本当の価値を伝えることに集中する姿勢を求めるからです。優れたペイウォールとは、ユーザーをだまして登録させるものではなく、ユーザー自身が登録したくなるものです。

さあ、トグル型ペイウォールに献杯を。そして、テストに戻りましょう。