RevenueCat Funnelsは現在パブリックベータとして提供されています。

Web-to-Appオンボーディングファネルのためのノーコードビルダー エディタの内部 テンプレートですぐに公開 収益の流れが分かるアナリティクス RevenueCat Funnelsを試すべき人 パブリックベータに含まれる内容 ロードマップの内容 はじめ方

RevenueCat Funnelsは現在パブリックベータとして提供されており、ノーコードのビジュアルエディタでWeb-to-appオンボーディングファネルを構築できます。複数ステップの画面を設計し、分岐ロジックを追加し、Webチェックアウトを接続して、ホストされたURLとして公開できます。さらに、どこでユーザーがコンバージョンし、どこで離脱しているのかを把握できる組み込みアナリティクスも備えています。これらの機能は追加料金なしで、RevenueCatのプランに含まれています。

広告クリックから有料サブスクライバーに至るまでの道のりは、決してスムーズではありません。ユーザーはアプリストアのページを見て、ダウンロードを待ち、オンボーディングを経て、最終的にペイウォールに到達します。しかし各ステップでユーザーは離脱していき、ペイウォールにたどり着く頃には、獲得にコストをかけたユーザーの大半をすでに失っています。

Web-to-Appファネルはこの流れを覆します。ユーザーがApp Storeに触れる前の段階で、Web上でユーザーを獲得し、適格化し、コンバージョンさせることができます。しかしこれまでは、ランディングページツール、決済プロセッサ、分析プラットフォーム、そしてそれらをアプリと連携させるためのカスタムコードを組み合わせて構築する必要がありました。

RevenueCat Funnelsは現在パブリックベータとして提供されており、このような自前構築のスタック全体を置き換えるものです。

Web-to-Appオンボーディングファネルのためのノーコードビルダー Copy link to this section

RevenueCat Funnelsを使えば、ビジュアルエディタ上で複数ステップのWeb体験を設計し、それらを分岐ロジックでつなぎ、ホストされたURLとしてデプロイできます。Web開発やインフラ、エンジニアの作業待ちに頼ることなく、構築から公開まで行えます。

RevenueCatのPaywall Builderを使ったことがある方であれば、このエディタには見覚えがあるはずです。同じドラッグ＆ドロップの仕組みをベースに、複数の画面をつなげて完全なユーザー獲得フローを構築できるよう拡張されています。

エンドユーザーの体験は次のようになります。ユーザーは広告をクリックしてファネルにアクセスし、オンボーディング画面やアンケートを進み、Web上のチェックアウトに到達して購入を完了します。その後、Redemption Linkを受け取り、アプリをダウンロードしてリンクをタップすると、すでにサブスクリプションが有効な状態になっています。

エディタの内部 Copy link to this section

ファネルは、キャンバス上にステップを配置し、それらを接続することで構築します。ステップには、スクリーン（テキスト・画像・ボタン・アンケートを含むカスタマイズ可能なページ）、チェックアウト（RevenueCat、Paddle、そして今後はStripe Billingに対応）、さらには独自の認証フローなどを設定できます。

各ステップは、ボタンのタップやフォーム送信といったトリガーで接続します。その上で分岐ロジックを追加し、ユーザーごとに体験をパーソナライズできます。

特定の広告キャンペーンから来たユーザーには、URLパラメータに基づいて異なるオファーを表示します。

アンケートの回答に応じて、異なるオンボーディングフローへユーザーを誘導します。

IPアドレスからユーザーの国を判定し、自動的に体験をローカライズします。

フローに満足したら「公開」をクリックします。すると、広告、メール、SNS投稿などから誘導できるホスト済みのURLが発行されます。

テンプレートですぐに公開 Copy link to this section

ゼロから作り始める必要はありません。RevenueCat Funnelsには、カスタマイズ可能な事前構築済みテンプレートが用意されています。テンプレートを選び、ブランド要素を反映し、コピーやフローを調整して、そのまま公開できます。ゼロの状態から実際に動くファネルまで、数分で立ち上げることが可能です。

収益の流れが分かるアナリティクス Copy link to this section

すべてのファネルには、RevenueCatダッシュボード上で利用できる組み込みのアナリティクスが含まれています。

General Metricsタブでは、ユニークセッション数、コンバージョン率、時間ごとの収益を確認できます。トラフィックソース、キャンペーン、国などの軸でデータをセグメント化することで、どのチャネルが最も価値の高いユーザー��を生み出しているかを把握できます。

Step-by-Step Metricsタブでは、各ステップごとのコンバージョン率と離脱率を詳細に分解して表示します。特定の画面でユーザーが離脱している場合、どこに改善の余地があるのかを正確に把握できます。このビューは現在ベータ初期段階にあり、今後さらに詳細な情報が追加される予定です。

また、アナリティクスにはカスタマーライフタイムの選択機能も含まれており、特定の日のセッションから得られた収益を、指定した期間（初日、7日間、14日間など）で測定できます。これはChartsにおけるRealized LTVと同様の概念で、トライアルを実施している場合に、キャンペーンごとの実際のROIを比較する際に役立ちます。

さらに、FunnelsはUTMパラメータ（source、medium、campaign、content、term）を自動で取得するため、ファネルで発生した収益をすべて、元となったキャンペーンに紐づけて把握することができます。

RevenueCat Funnelsを試すべき人 Copy link to this section

有料ユーザー獲得（広告運用）を行っている場合

広告トラフィックをクイズに誘導し、パーソナライズされたオファーを提示し、Web上で決済を完了させ、その後サブスクリプションが有効な状態でアプリにユーザーを送るファネルを構築できます。アトリビューションの可視性を保ったまま、アプリストアの手数料を回避できます。

エンジニアの対応待ちに疲れているグロースマーケターの場合

画面の差し替え、アンケート内容のテスト、分岐ロジックの調整を自分で行えます。結果はアナリティクスダッシュボードで確認でき、数分で変更をリリースできます。スプリント単位で待つ必要はありません。

Webチームを持たないインディー開発者の場合

RevenueCatがすべてをホスティングし、Web Billingによるチェックアウトも処理します。これにより、はるかに簡単に導入を始めることができます。

インフルエンサー施策やキャンペーン別プロモーションを行っている場合

1つのファネルを作成し、特定のキャンペーンコードを持つユーザーに対して特別な割引やプロモーションコンテンツを表示する分岐を追加できます。1つのファネルで、キャンペーンコードに応じて複数のオーディエンスに対応できます。

パブリックベータに含まれる内容 Copy link to this section

パブリックベータには、Web-to-appファネルの構築・公開・分析に必要なすべての機能が含まれています。

ドラッグ＆ドロップで画面を構築できるビジュアルファネルエディタ

事前構築済みテンプレート

アンケートコンポーネント（複数選択・単一選択）

URLパラメータ、国、ブラウザ情報、アンケート回答に基づく分岐ロジック

RevenueCat Billingによるチェックアウト

Paddle Billingによるチェックアウト

カスタムドメイン対応

共有可能なURLによるホスト型デプロイ

Webでの購入をアプリのエンタイトルメントに紐づけるRedemption Link

コンバージョン率、離脱率、収益、カスタマーライフタイム値セレクターを含むアナリティクスダッシュボード

UTMパラメータの自動トラッキング

Amplitude、Mixpanel、Metaとの連携

ローカライズ管理

自動保存機能

Funnelsは追加料金なしでRevenueCatのプランに含まれています。Funnels経由の購入は、他のRevenueCatトランザクションと同様にMTRにカウントされます。

ロードマップの内容 Copy link to this section

現在、チームはファネル内でのA/Bテスト機能を開発中です。AppsFlyerとの連携もロードマップに含まれており、Stripe Billingのサポートはリリース後まもなく追加される予定です。さらに、メール収集や自由入力テキストなどの新しい入力タイプも今後追加されます。もし追加してほしい機能があれば、ぜひご意見をお聞かせください。

はじめ方 Copy link to this section

最初のファネルを作成する手順は以下の通りです。

Paddleを使用したRevenueCat Web、またはStripeアカウントを連携したRevenueCat Billingを設定します。 RevenueCat WebダッシュボードのFunnelsセクションを開きます。 テンプレートから新しいファネルを作成するか、ゼロから作成します。 画面をデザインし、分岐ロジックを追加し、チェックアウトステップを接続します。 ファネルを公開し、URLを共有します。

詳細なセットアップ手順は、Funnelsのドキュメントに掲載されています。

RevenueCat Funnelsは現在、RevenueCatユーザー向けにパブリックベータとして提供されています。ダッシュボードを開いて、最初のファネルを作成してみてください。