本物のインフルエンサーがブリーフを手渡し、「私のオーディエンスが本当に必要としているアプリを作ってほしい」と言ったら、何が起きるでしょうか？Shipyard: Creator Contestは、その問いに答えるために開催されました。わずか4週間で、900人以上のビルダーが、長期的なアプリパートナーシ�ップを見据えた7名のクリエイター向けに、MVPの設計・ローンチ・マネタイズを競い合いました。そして今回、7組の受賞者を誇りをもって発表します。

Eitan Bernathのカテゴリーでは、「作ろうと思っていた料理を実際に作れるようにする」ことがテーマでした。インスピレーションを行動に変えるツールを考えてみてください。レシピ動画やリンクから買い物リストを生成し、作りたい料理を整理し、すぐに始められるようにするアプリです。

Preploは、料理のインスピレーションを実際に作れる形へと変えます。YouTube、TikTok、Instagramのリンクを貼り付けるだけで、分量、タイムスタンプ付きの手順、推定コスト、栄養情報を含む構造化されたレシピを瞬時に生成します。「あとで作ろう」と保存した状態から、「実際に食卓に並ぶ」状態へのハードルを大きく下げてくれます。

さらに、レシピはその場で調整可能です。よりスパイシーに、ヴィーガン仕様に、あるいは低糖質に変更すれば、内容は自動で更新されます。Expo React NativeとNext.jsバックエンドで構築されており、処理済みの動画はキャッシュされるため、同じ動画が二度解析されることはありません。

Devpostリンク

Gabby Beckfordのブ�リーフでは、目標を日々の小さな行動に落とし込み、前向きでモチベーションを高めてくれるアプリを作ることが求められました。チャレンジ機能、ストリーク（継続記録）や達成の可視化、進捗トラッキング、そして進歩を楽しく感じられるゲーミフィケーション要素を備えたものです。対象は、夢の旅行や人生のアップグレードを実現したいと考えている意欲的な女性たち。しかし、日常の忙しさに阻まれたり、インスピレーションと行動の間で足踏みしてしまうことが多い層です。

Bloomは、夢を日常の一歩一歩へと変えるための行動を後押しする、女性向けのゲーミフィケーション型パーソナルグロースアプリです。単なるToDoリストではなく、目標、お金への自信、マインドセット、そして旅行といった要素をひとつのモチベーションシステムとして統合しています。

中心となるのは「Digital Garden」。日々の習慣が可視化された成長として反映されるため、進歩を実感できます。ユーザーは「Dream（夢）」を設定し、短時間で遊べる金融ミニゲームに挑戦し、AIのガイド付きでジャーナリングを行い、インタラクティブなマップで旅の記録を追跡できます。Flutterで構築され、SupabaseとMapboxによって支えられているBloomは、自己成長を“圧倒的”ではなく“前向き”に感じられる体験へと変えています。

Devpostリンク

常に移動していると、旅先での出会いや友人づくりは簡単ではありません。デジタルノマドのQuin Gableは、ノマド向けのデーティング機能やアクティビティベースの友達探し、さらにはバン改造プロジェクト向けの有料「ビルダーヘルプ」セクションまで備えた、バンライフ向けアプリを求めていました。コミュニティの安全性を保つため、アプリは招待制または認証制とし、安全で意図的なつながりが生まれる設計が必要でした。

WanderBaseは、バンライファーやノマドのために特化して作られたデーティング＆コミュニティアプリです。無限にスワイプする代わりに、ユーザーは自分のライフスタイルや旅の雰囲気を反映した、手描き風でカスタマイズ可能なバンのアバターを探索します。これはロードライフらしさを感じさせる、遊び心のあるアプローチです。

招待制を採用し、ルートベースのマッチング、双方合意でのチャット解放、バン改造プロジェクト向けのヘルプ掲示板などを備えています。React NativeとFirebaseで構築され、サーバーサイドでのマッチングと厳格なセキュリティルールにより、信頼性を担保しながら、安全性と楽しさの両立を実現しています。

Devpostリンク

Samはリマインダー中心の生活を送っていますが、AndroidとiOSを切り替えるたびに、リマインダーの仕組みを一から作り直さなければならないという課題がありました。彼のブリーフは、iOSとAndroidの両方で動作する、美しく完全に機能するリマインダーアプリを作ることでした。通知からのカスタムスヌーズ、強力な繰り返しルール、そして一度消せばすべての端末で同期して消える“真の同期”が必要とされました。

Remyは、iOSとAndroidを行き来する際にリマインダー環境を作り直さなければならないという現実的なストレスを解消します。どのプラットフォームを使っていても洗練されたリマインダー体験を提供し、シンプルかつ効果的なルール作成機能や、通知の一時停止機能などを備えています。

内部では、カスタムのオフラインファースト同期エンジンと、APNsおよびFCMと直接通信する通知システムが動作しており、すべてを正確に同期させています。React Native（Expo）とConvexで構築されたRemyは、どのデバイスを使っていても信頼できるリマインダー体験を実現することに注力しています。

Devpostリンク

Simonのオーディエンスは、生産性や優れたデザイン、そして自己成長のための仕組みづくりを好みます。その中核にあるのがコーチングです。Simonは、コーチングによって得られる成長や自己確信を、より多くの人が手軽に体験できるようにしたいと考えました。そのために、ユーザーがAIコーチを閲覧・作成・共有でき、個人的な背景や価値観を追加し、すぐに対話を始められる、クリーンでミニマルなモバイルアプリを目指しました。

Editorは、従来のコーチングやAIチャット体験を根本から再設計しています。終わりのない会話を促すのではなく、ビルダーやクリエイターが迅速かつ意図的に意思決定へ到達できるよう設計されています。単なるコーチングアプリにとどまらず、ユーザーは「優先順位付け」「アイデアのレビュー」「トレードオフの比較」など、構造化された思考モードを選択できます。

各セッションは、素早く意思決定に到達し、その時点で終了するよう設計されています。成果は意思決定ブリーフやロードマップに変換でき、Notionへエクスポートすることも可能です。ネイティブのSwiftUIアプリとして構築されたEditorは、意図的にミニマルかつフォーカスされた体験を維持しています。

Devpostリンク

Rebeccaが繰り返し耳にしてきたのは、ママたちは時間が足りず、経済的自立を望みながらも、実践的なサポートを必要としているということでした。彼女のブリーフは、日常的に役立つ節約ガイダンス（買い物の置き換え、まとめ調理、コスト比較、住宅リフォームの節約など）に加え、投資の基礎へ無理なく踏み出せる道筋を提供するアプリを作ることでした。ユーザーが圧倒されることなく、今あるものを着実に増やしていける設計が求められました。

Sunny Moneyは、忙しいママたちが1日わずか数分で金融リテラシーと自信を高められるアプリです。日常的な節約アドバイスと、貯蓄や投資のシンプルな入門コンテンツを組み合わせています。

短時間で学べるレッスン、実用的な計算ツール、デイリーチャレンジ、そしてAIアシスタントにより、経済的な前進が無理なく感じられる設計になっています。React NativeとExpoで構築されたSunny Moneyは、ママたちの限られた時間を尊重しながら、実用的で本当に役立つツールを提供します。

Devpostリンク

投資家は、株式、金、投資信託、債券、不動産などを複数のプラットフォームで管理しています。管理は煩雑で、全体像を一目で把握するのは困難です。Joshは、すべてを一元管理できるアプリを求めていました。可能な限りリアルタイムの価格更新を取得し、非上場商品には償却やリマインダーのアラートを設定でき、さらにプレミアム機能としてリスク分析や分散状況（国別・セクター別エクスポージャーなど）を確認できるアプリです。

Folioは、分散した投資資産をひとつの洗練されたiOSダッシュボードにまとめます。株式、ETF、暗号資産、不動産、預貯金など、すべてを一か所で管理できるため、純資産全体やリスクエクスポージャーを一画面で把握できます。

ライブ価格、パフォーマンス分析、ウィジェット、アラートに加え、実際の保有資産を理解し、リバランスやポジション調整を支援するAIアシスタントも搭載しています。React NativeとSupabaseで構築されたFolioは、ポートフォリオ管理をシンプルかつ実践的なものに保ちます。

Devpostリンク

7つのまったく異なるブリーフに対して、受賞アプリに共通していたものがあります。それは「フォーカス」です。

彼らは何でもやろう��とはしませんでした。特定のオーディエンスと明確な課題を選び、その中心に据えてプロダクトを構築しました。バンライフ向けアプリは信頼と安全性を最優先にしました。リマインダーアプリはクロスプラットフォーム同期に徹底的にこだわりました。ファイナンス系アプリはユーザーの時間を尊重しました。AIコーチアプリはシンプルさに自ら制約を課しました。それぞれのチームは機能を追い求めるのではなく、意図的なトレードオフを選択しました。

これでコンテストは終了ですが、皆さんが引き続きアプリ開発を続け、そして何より実際にユーザーにダウンロードしてもらうことに取り組んでくれることを願っています。

Shipyardはいかがでしたか？楽しめましたか？改善してほしかった点はありますか？

ぜひご意見をお聞かせください。TwitterやLinkedInでお知らせいただくか、参加者の皆さんにお送りするアンケートにもご回答ください。