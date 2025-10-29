毎年開催される App Growth Annual では、サブスクリプションアプリの最前線を讃える時間を設けています。Shippies は、創造性、そして効果的なオンボーディング・マネタイズ・リテンションを通じてユーザーに価値を届けるアプリを表彰するものです。
今年の受賞者には、
Golden Chocolate Shippyトロフィー、永遠の栄誉、そして タイムズスクエアの巨大ビルボード (なぜなら、“完璧なオンボーディングを実現した”ということを表すのに、巨大なパンダや豆、フィットネスコーチがマンハッタンを照らすほど説得力のある光景はないからです。)
Anchor’s Away: Focus Friend by Hank Green
Anchor’s Away（新進アプリ賞）は、明確な目的・完成度・将来性をもって見事にローンチした新しいアプリを称える賞です。
Focus Friend by Hank Green (そう、あの Hank Green です) は、まさにその理想を体現しました。このアプリは「集中する時間」を、穏やかで気軽な習慣に変えてくれます。笑顔の“豆（Bean）”があなたを応援し、作業を進めるあなたの隣で、静かに励まし続けます。“ちゃんと働かなきゃ”という罪悪感を消し去る、感情的デザインの魔法――それが Focus Friend の本質です。
受賞理由：
- 感情設計の巧みさ：罪悪感ではなく、優しい後押しを与えるデザイン
- 操作のシンプルさ：複雑な設定なしに「Focus」をタップするだけ
- シンプルで穏やかなデザインの美しさ
- 早期の成果：リリース数週間で Play ストア 50 万ダウンロード超、評価 4.2★
一時期、Focus Friend は App Store のチャートで ChatGPT を抜いて 1 位 を獲得。“かわいい豆は AI よりも強い（少なくとも時々は）”ことを見事に証明しました。
Lone Skipper: ReSubs
Lone Skipper（ソロ開発賞）は、たった一人でアプリを構築・リリース・運営しながら、卓越したクラフトマンシップを発揮した開発者に贈られます。
ReSubs は、ユーザーがすべてのサブスクリプションを管理できるように支援するアプリです。（そして、おそらく 2021 年に登録したままの “無料トライアル” をようやくキャンセルできるようになるかもしれません。）このアプリは、クリーンなデザイン、継続的なアップデート、一貫性のある UX の手本。そして何より、このすべてを一人の開発者 Chris Krueger が構築し、維持しています。
受賞理由：
- 一貫した美しさと完成度の高いデザイン
- 思慮深く継続的なアップデートサイクル
- ソロ開発者によって構築・保守されています
ReSubs は、集中力・職人技・そして一杯のコーヒーがあれば、一人でもサブスクリプションビジネスを動かせることを証明しました。
Smooth Sailor: ReciMe
Smooth Sailor（オンボーディング賞）は、ユーザーがアプリをダウンロードしてから “なるほど！” と価値を感じるまでの流れが最もスムーズなアプリに贈られます。
ReciMe は、世界で最も人気のあるレシピ整理アプリ。アプリを開いた瞬間から、あなたが “新しいツールを覚える” のではなく “レシピを保存したい” のだと理解しています。いくつかの簡単な質問に答えると、オンボーディング中にそのままレシピ検索・インポートを促されるという流れ。ダウンロード後 60 秒以内に、「このアプリは言った通りのことを確実に実現している」と証明してみせる大胆な設計です。
受賞理由：
- 価値提供までのスピード ― 最初の 1 分で USP が明確
- ユーザーに合わせて変化するスマートなオンボーディング
- 何百万人ものユーザーが愛用する “定番レシピアプリ” としての実績
Port of Entry: Wink
マネタイズとは「いくら取るか」だけではなく、「いつ、どのように取るか」にも関係します。Port of Entry Award（マネタイズ戦略賞）は、卓越したペイウォール設計、価格設定、チェックアウト体験を実現したアプリを称えます。
Wink は今年、思い切った実験を数多く行いました。価格バンドルからアニメーション付きペイウォールまで、幅広くテスト。週末限定のプロモーションだけで収益を 20% 以上増加させ、チャーン（解約）トリガー型オファーやスムーズな Web チェックアウトを導入することで、ユーザーに自然なアップグレード導線を複数設けました。
受賞理由：
- 価格��設計と UI デザインの両軸で戦略的な実験を実施
- 実際に成果を上げたスマートなプロモーション
- Web とアプリ内を連携させた、ライフサイクル全体でのマネタイズ
Life Preserver: WeWard
リテンションを維持するのは難しく、ユーザーを継続的にモチベートし続けるのはさらに難しい。Life Preserver Award（リテンション賞）は、この両方を見事に実現したアプリに贈られます。
WeWard は、習慣ループ、社会的モチベーション、そして感情的な強化を組み合わせ、ユーザーを “戻ってこさせ（そして歩かせ）続ける” ことに成功しました。週ごとのリーダーボードや連続記録の祝福機能は、ユーザーの活動を維持するだけでなく、9 か月でチャーン率を 22% 低下 させました。
受賞理由：
- 毎日のエンゲージメントを促す習慣設計
- コミュニティランキングによ�る社会的モチベーション
- 強化と共有によるチャーン 22% 削減
これこそが “持続可能なエンゲージメント” の形です──楽しく、報われ、そしてちょっとした競争心があること。
Treasure Chest: Ladder
Treasure Chest Award（ブランド価値賞）は、ユーザーの意図をビジネスインパクトへと転換し、サブスクリプションだけでなくブランドへの愛着そのものを収益化したアプリを称えます。
Ladder は、その完璧な実例です。Pro プランではアプリの全機能が利用でき、ダイレクトメッセージなどのソーシャル機能も搭載。オンボーディング中に、あなたがフォローしているコーチからメッセージが届きます。「返信して 1 対 1 で会話したい？」そう感じたら、Elite にアップグレード。さらに、紹介ベースのロイヤルティプログラムで成長するグッズショップを組み合わせることで、スマートかつシームレスなマネタイズを実現しています。
受賞理由：
- 高意欲ユーザーを最大 4 倍の支出で収益化
- “人間らしく、文脈に沿った” アップセル設計
- スーパーファン向けのグッズ販売による追加収益
Ladder は、マネタイズとモチベーションの完璧な一致 を美しく実現して見せました。
The Golden Shippy moment
受賞者全員には、象徴的な Chocolate Shippyトロフィーが授与されました（荷物超過料金を避けるため、本物の金属製トロフィーは後日郵送！）。さらに、彼らのアプリとロゴがタイムズスクエアを輝かせています。これは、1 年間にわたる大胆なアイデアと努力への、まさに夢のようなご褒美です。
来年まで…
2025年の Shippies は、あらためて私たちに思い出させてくれました。優れたアプリとは、ただ賢いコードや巧妙なオンボーディングでできているのではありません。それは、デザインを大切にし、使う人を喜ばせ、そして本気でユーザーを助けたいと願う人たちによって作られるものです。
だから、今年 “Ship”したすべてのアプリへ――進み続けてください。実験を続けてください。磨き続けてください。
そして、App Growth Annual 2026 でまたお会いしましょう。 — もしかすると次は、あなたのアプリが あのタイムズスクエアのビルボード に映っているかもしれません！