年間収益が 100 万ドル未満の多くの開発者は、標準の 30% ではなく、App Store および Google Play の手数料を 15% に引き下げる対象となります。Apple と Google は手数料を軽減する公式プログラムを提供しており、さらにサブスクリプション向けの追加割引もあります。RevenueCat を適切に設定することで、これらの低い手数料率をデータ上に正確に反映できます。

開発者であれば、App Store の 30% 手数料について不満を言ったことがあるかもしれません。アプリが存在できるという「特権」のためだけに、収益の一定割合がプラットフォーム事業者へ強制的に持っていかれるように感じられます。

しかし、あまり語られていない事実があります。大多数の開発者にとって、30% 手数料は「神話」のようなものです。

実はここ数年、Apple と Google の両方が、その手数料を半分の 15% に引き下げるプログラムを提供しています。それでも私は毎日のように、こうしたプログラムの存在をまったく知らない開発者や、時間を割けないほど複雑な手続きだと思い込んでいる開発者に出会います。その結果、何万ドルものお金を取りこぼしているのです。もう一人エンジニアを雇ったり、マーケティングキャンペーンを回したり、あるいは、そうですね、家賃や支払いに充てたりできるはずのお金です。

これは秘密の抜け道ではありません。公的に提供されているプログラムです。そして、アプリからの年間収益が 100 万ドル未満であれば、あなたは対象になります。今日はそれを正します。言い訳はもう終わりです。あなたが得るべき 15% を取り戻すためのステップバイステップガイドを、ここから紹介します。

今すぐ参加すべきプログラム Copy link to this section

Apple と Google では名称こそ異なりますが、基本的な仕組みは同じです。年間収益が 100 万ドル未満であれば、手数料率が 15% に引き下げられます。とてもシンプルです。

Apple：App Store Small Business Program Copy link to this section

Apple のプログラムは、インディー開発者や小規模スタジオにとってまさに救いです。有料アプリのダウンロード、アプリ内課金、サブスクリプションなど、すべ��ての収益に対して手数料が 30% から 15% に引き下げられます。

適用条件：

前暦年総収益（Apple の手数料控除後）が 100 万ドル以下であること

「Associated Developer Accounts」に該当するすべての開発者アカウントの収益が、この 100 万ドルの上限に合算されること

新規開発者の場合は、自動的に対象となること

Apple のプログラムへの登録方法（所要時間：約 10 分）：

登録ページへアクセスする： まず、自身が Apple Developer アカウントの Account Holder であることを確認します。そのうえで登録ページにアクセスします。 アカウントの確認： Apple から開発者アカウントの確認を求められます。複数のアカウントを持っている場合は、すべてを申告する必要があります 利用規約に同意する： まだ承認していない場合は、App Store Connect の最新の Paid Applications 契約を確認・承認します。その後、Small Business Program の利用規約に同意します

これで完了です。承認され次第、手数料率は 15% に適用されます。あなたは今、自分自身に大幅な昇給をもたらしたことになります。

Google：15% Service Fee Tier Copy link to this section

Google のプログラムも同様に重要です。毎年の収益のうち最初の 100 万ドルまでは、手数料は 15% が適用されます。その上限を超えた場合、その年の残りの期間は 30% になります。多くの開発者にとっては、実質的に恒常的な 15% レートを意味します。

適用条件：

各暦年に得た収益の最初の 100 万ドルまでに、15% の手数料率が適用されること

Apple と同様に、「Associated Developer Accounts」を申告し、「Account Group」を作成する必要があること

Google のプログラムへの登録方法（所要時間：約 10 分）：

Play Console にアクセス： ログイン後、「Associated developer accounts」ページに移動します Account Group を作成： 画面の案内に従ってグループを作成します。ここで、所有している他の開発者アカ��ウントを紐づけます 登録： グループの設定が完了すると、15% のサービス手数料への登録を促すバナーが表示されます。「Review and enroll」をクリックします 利用規約に同意： 利用規約を確認し、同意します

これで完了です。数回のクリックだけで、アプリの財務的な将来を大きく変えることができます。

もう一つのポイント：サブスクリプションの手数料割引 Copy link to this section

Small Business Program が主役であることは間違いありません。しかし、特にサブスクリプションに関しては、多くの開発者が見落としているもう一つの重要な仕組みがあります。

Apple：2年目以降の優遇 Copy link to this section

自動更新サブスクリプションには、Apple があらかじめ用意している割引制度があります。特定のサブスクライバーについて、最初の1年間は 30% の手数料を支払います。しかし、そのユーザーが12か月間継続してくれれば、2年目以降はそのサブスクライバーに対する手数料が 15% に引き下げられます。

もちろん、Small Business Program に参加していれば、最初から 15% が適用されています。しかし、アプリが成長し、Small Business Program の対象外になった場合、この「2年目割引」は非常に重要になります。これは、長期的なリテンションに注力することへの明確なインセンティブです。

Google：初日から 15% Copy link to this section

Google はよりシンプルです。Google Play のすべての自動更新サブスクリプションに対して、サービス手数料は初日から 15% です。割引プログラムに参加しているかどうかは関係ありません。サブスクライバーの最初の月であっても、3年目であっても同じです。サブスクリプションの手数料率は常に 15% です。

これは Android 上のサブスクリプションアプリにとって大きな利点であり、開始時点からユニットエコノミクスをより有利にします。

内訳は以下のとおりです：

プラットフォーム／プログラム サブスク手数料（1年目） サブスク手数料（2年目以降） Apple（標準） 30% 15% Apple (Small Business Program) 15% 15% Google Play（すべての開発者） 15% 15%

RevenueCat に登録状況を伝える Copy link to this section

RevenueCat を利用している場合、もう一つ行っておきたいステップがあります。それは、これらのプログラムに登録していることを RevenueCat に設定することです。これにより、チャート、各種メトリクス、連携先に送信されるデータが、正しい手数料率を反映するようになります。

Apple の場合 Copy link to this section

RevenueCat アカウントでは、異なる会社の複数アプリを管理している場合もあるため、Small Business Program のステータスはアプリ単位で設定します。設定方法は以下のとおりです：



RevenueCat ダッシュボードへ移動： 左側ナビゲーションバー下部の「Apps & providers」を選択します App Store アプリを選択： 下にスクロールし、「Apple Small Business Program」のドロップダウンを展開します 開始日を入力： プログラムへの参加が有効になった日付を入力します。2020年12月18日以前に登録し、2020年12月30日までに通知を受け取っている場合は、2021年1月1日を入力します 終了日を入力（該当する場合）： プログラムから退出、または除外された場合は、その日付を入力します

保存すると、RevenueCat はチャート上で正しく収益を計算し、連携先にも正確な価格データを送信します。開始日を過去の日付に設定した場合、チャートは 24 時間以内に再計算されます。

Google の場合 Copy link to this section

朗報です。RevenueCat は、Google の reduced service fee tier に登録している前提で自動処理を行います。サブスクリプション取引については、デフォルトで 15% の手数料率を使用します。

暦年内に 100 万ドルの上限を超えた場合、RevenueCat はその年の残り期間について自動的に 30% に切り替えます。複数アプリを管理している場合や、アプリを移管していて計算にずれがあると感じた場合は、RevenueCat サポートに連絡してください。プロジェクトの手数料率を手動で調整できます。

もう取りこぼさない Copy link to this section

以上です。複雑な法的手続きも、リスクの高いサイドローディングのような手法も必要ありません。公式に提供されている2つの簡単に参加できるプログラムと、サブスクリプションに関する明確なルールがあるだけです。それだけで、手数料の半分を節約できます。

この投稿から一つだけ覚えておいてほしいことがあります。それは、今すぐ登録状況を確認することです。

Apple の場合： App Store Connect の契約画面を確認してください

App Store Connect の契約画面を確認してください Google の場合： Play Console の「Associated developer accounts」ページを確認してください

Play Console の「Associated developer accounts」ページを確認してください RevenueCat の場合：アプリ設定を開き、Small Business Program のステータスが正しく設定されているか確認してください

まだ登録していないのであれば、10 分だけ時間を取りましょう。今年得られる中で、最も ROI の高い 10 分になるはずです。あなたは素晴らしいアプリを作りました。その対価として得た収益は、あなたが受け取るに値します。

編集部より愛を込めて：お気づきの方もいるかもしれませんが、本記事では多くの段落の末尾にピリオドがありません。見落としではありませんのでご安心ください。これは RevenueCat の VP of Marketing、Rik Haandrikman による“お約束”のスタイルです。彼の独特な投稿をもっと見たい�方は、X で Rik をフォローしてみてください（ピリオドが見当たらなくなったら、正しいアカウントにたどり着いています）。