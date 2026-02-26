新しい Paywalls エディターレイアウト より素早く編集できるキーボードショートカット ペイウォール間でのコンポーネントのコピー＆ペースト 専用の Branding タブ 新しいメディアギャラリー 期限切れアラートでより安全なローカライズ ペイウォール閉鎖時のエグジットオファー ペイウォールドラフトの自動保存 Figma デザインをそのまま Paywalls にエクスポート Paywalls エディターのキーボードショートカット より多くのデバイスでペイウォールをプレビュー ペイウォールテンプレートのフィルター機能 ペイウォール用カウントダウンコンポーネント プロジェクトレベルのブランドカラー設定 Paywalls エディターで実際の価格を表示 AI を使ってペイウォールを作成 Paywalls での動画対応 動画背景 購入意図のインターセプト すべてのプランを表示（シート）

RevenueCat Paywalls は、アプリのアップデートやコード変更を行うことなく、RevenueCat のダッシュボード上からリアルタイムでペイウォールを最適化・構築できるネイティブのペイウォールビルダーです。2025年夏、私たちは RevenueCat Paywalls をゼロから再構築しました。かつてはシンプルなテンプレート中心のツールでしたが、現在では完全に柔軟なコンポーネントベースのエディターへと進化し、フルカスタムのレイアウト設計、あらゆる��文字列のローカライズ、そしてセグメントごとの体験の最適化が可能になっています。

しかし、私たちはそこで止まりません。2025年11月以降、特に勢いよくアップデートをリリースし続けています。最も要望が多く、最もインパクトの大きい機能改善を次々と提供し、「あらゆるアプリにとって最高のペイウォールビルダー」にすることを明確な目標としています。

本記事は、RevenueCat Paywalls に関するあらゆるアップデートをまとめるリビング・チェンジログとして更新していきます。ぜひブックマークして、最新情報を随時チェックしてください。

RevenueCat のプロダクトアップデートを見逃さない RevenueCat 本体およびすべての機能に関する最新アップデートは、こちらのメインチェンジログでご確認いただけます。

新しい Paywalls エディターレイアウト Copy link to this section

Paywalls エディターを刷新し、従来のデュアルパネルインターフェースに代わって、サイドバー型レイアウトを採用しました。コンポーネント、レイヤー、ブランディング、メディア、ローカライズといった主要エリアは、分かりやすくラベル付けされたタブに整理され、より直感的に操作でき、学習もしやすくなっています。

新しいレイアウトではキャンバスを中央に据えつつ、今後 Paywalls を拡張していくための余地も確保しています。機能が増えてもエディターが煩雑になることはなく、より複雑なペイウォールを作成している場合でも整理された状態を保てます。

新しいエディターを見る ↗

より素早く編集できるキーボードショートカット Copy link to this section

すばやく反復作業を行っていると、小さな操作の積み重ねが大きな差になります。Paywalls エディターでは、コンポーネントの移動、複製、選択、削除といった一般的な操作に、Figma スタイルのキーボードショートカットをサポートするようになりました。

ショートカットを簡単に見つけられるよう、エディター内にヘルプアイコンを追加し、対応しているコマンドの一覧を確認できるようにしています。いつでも開いて確認できるため、使いながら自然にショートカットを覚え、UI ではなくレイアウトそのものに集中できます。

すべてのショートカットを見る ↗

ペイウォール間でのコンポーネントのコピー＆ペースト Copy link to this section

単一のペイウォール内だけでなく、異なるペイウォール間でもコンポーネントをコピー＆ペーストできるようになりました。これにより、ヒーローセクション、ベネフィットリスト、価格ブロックなど、すでに成果の出ているレイアウトを簡単に再利用できます。

別のペイウォールにコンポーネントを貼り付けると、その構造、スタイル、バインディングも一緒に引き継がれます。複数のキャンペーンや実験を運用しているチームにとって、繰り返し作業を減らし、バリエーション間でデザインの一貫性を保つのに役立ちます。

専用の Branding タブ Copy link to this section

ビジュアルシステムを一元管理できるよう、Paywalls エディターに新しい Branding タブを追加しました。保存したカラー、グラデーション、カスタムフォントを一か所で管理し、プロジェクト内のすべてのペイウォールで再利用できます。

編集中は、ブランディングアセットがカラーやタイポグラフィのピッカーに直接表示されるため、ブランドに沿ったデザインを維持しやすく、場当たり的な値の使用を防げます。また、スタイルを一度標準化すれば、チーム全体が安心してその上に構築できるため、コラボレーションもよりスムーズになります。

新しいメディアギャラリー Copy link to this section

新しいメディアギャラリーにより、ペイウォール間での画像管理がよりスムーズになりました。アップロード済みのアセットを一か所で確認でき、一覧でプレビューし、不要になったファイルを整理できます。

画像のアップロードは、ギャラリーにドラッグ＆ドロップするだけです。ペイウォール編集中も、同じファイルを再度アップロードすることなく、既存のアセットを再利用できます。アートワークやキャンペーン用ビジュアルを複数のペイウォールで共有しているチームにとって、特に便利な機能です。

期限切れアラートでより安全なローカライズ Copy link to this section

ローカライズの状況が、より分かりやすくなりました。デフォルト言語のテキストを更新すると、エディターが自動的にどの翻訳が最新でないかを検出します。

サイドバーには警告バッジが表示され、影響を受けているロケールやフィールドの一覧が明確に示されます。そこからワンクリックで翻訳を更新することも、意図的な変更であれば警告を解除することもできます。これにより、気づかないうちにコピーがずれていくことを防ぎ、コンテンツが進化してもグローバルなペイウォールの整合性を保てます。

ローカライズの詳細を見る ↗

ペイウォール閉鎖時のエグジットオファー Copy link to this section

ユーザーが購入せずにペイウォールを閉じた場合に表示されるエグジットオファーを設定できるようになりました。フローをそのまま終了させる代わりに、別のオファーを提示する2つ目のペイウォールを表示できます。

たとえば、異なる請求オプションの提示、より低価格の提案、あるいは離脱前の最後のリマインダーとして活用できます。エグジットオファーは iOS、Android、ハイブリッド SDK すべてで利用でき、既存のペイウォールや実験ともスムーズに連携します。

エグジットオファーを設定する ↗

ペイウォールドラフトの自動保存 Copy link to this section

Paywalls エディターでは、編集中のドラフトが自動保存されるようになりました。変更内容はバックグラウンドで継続的に保存されるため、ページを離れたりリロードしたりしても、作業内容を失うリスクが軽減されます。

また、ドラフトがより頻繁に保存されることで、バリデーションの問題も早い段階で検出されます。公開の挙動自体はこれまでと変わりません。公開を選択するまで内容が反映されることはありませんが、特に長時間のデザイン作業において、より安心してスムーズに編集できるようになります。

Figma デザインをそのまま Paywalls にエクスポート Copy link to this section

デザインの引き継ぎが「最初からやり直し」を意味する必要はありません。そして今、それはもう必要ありません。

Figma のモックアップを直接 Paywall エディターにエクスポートできます。レイアウトはネイティブの Paywalls コンポーネントとして取り込まれるため、すぐに次の作業が可能です。

構造を変えずにコピーを編集

プロダクトやパッケージを差し替え

テキストをローカライズ

実験を追加

特定のオーディエンスをターゲティング

実務上の最大のメリットはスピードです。デザイナーは Figma に留まり、ペイウォールテストを実装するチームは、最終モックからライブのバリエーションまで、レイアウトを手作業で再現することなく進められます。

Figma デザインをインポート↗

Paywalls エディターのキーボードショートカット Copy link to this section

すばやく反復作業を行っていると、小さなクリックの積み重ねが大きな差になります。

Paywalls エディターでは、コンポーネントの追加、セクションの複製、変更の取り消し・やり直し、ブロックの削除など、よく使う操作に対応したキーボードショートカットをサポートしています。作業の流れを止めることなく、スピーディーな反復を本当に快適に行えます。

すべてのショートカットを見る ↗

より多くのデバイスでペイウォールをプレビュー Copy link to this section

ある画面では完璧に見えるペイウォールも、別の画面では不自然に見えることがあります。以前は公開後に気づくこともありましたが、現在はより幅広い iOS および Android のスマートフォンやタブレットでプレビューできるようになりました。キャンバスは実際の画面サイズに合わせて更新されるため、数秒でデバイスを切り替えながら次の点を確認できます。

余白の問題を早期に発見

フォントサイズの確認

画像のトリミングや配置のチェック

スクロール挙動の確認

CTA が意図した位置に表示されているかの確認

シンプルな改善ですが、公開直前の修正を大幅に減らすことができます。

ペイウォールテンプレートのフィルター機能 Copy link to this section

テンプレートは、目的のものをすばやく見つけられてこそ役立ちます。

テンプレートギャラリーでは、購入方法、ティア、パッケージでフィルタリングできるようになりました。トライアル優先レイアウト、価格グリッド、プロモーション向けデザインなど、最初から求めるパターンが明確な場合に特に便利です。検索にかける時間を減らし、リリースにより多くの時間を使えます。

テンプレートから始める ↗

ペイウォール用カウントダウンコンポーネント Copy link to this section

プロモーションは効果的なペイウォール施策になり得ますが、緊急性が明確かつ本物である場合にこそ最大の効果を発揮します。そのため、任意のペイウォールにカウントダウンタイマーを追加できるようになりました。終了日時を一度設定するだけで、タイマーは自動で更新されます。追加のコードも、手動での更新も必要ありません。

ブラックフライデー、ローンチプロモーション、期間限定割引など、タイミングが意思決定を後押しするキャンペーンに最適です。

カウントダウンを追加 ↗

プロジェクトレベルのブランドカラー設定 Copy link to this section

ブランドカラーをプロジェクト設定で定義できるようになりました。設定したカラーは Paywalls エディター内で利用でき（今後は他の場所でも利用可能になる予定です）、プロジェクト全体で一貫したデザインを保てます。

Paywalls エディターで実際の価格を表示 Copy link to this section

これまでは、ダッシュボードエディター上で表示される商品価格はプレースホルダー値でした。今回の��アップデートにより、エディター内で実際の価格が表示されるようになりました。これにより、作業中でもより現実に近い状態のペイウォールを確認できます。（※表示には、その商品で少なくとも1回のテスト購入が行われている必要があります。）

AI を使ってペイウォールを作成 Copy link to this section

アプリストアページのデータをもとに、人工知能を使ってペイウォールを作成できるようになりました。インスピレーションを得たり、調整やテストの出発点となるしっかりしたたたき台を作るのに最適な方法です。

Paywalls での動画対応 Copy link to this section

Paywalls では、画像と同様に、動画を独立したコンポーネントとして追加できるようになりました。

動画背景 Copy link to this section

ルートのペイウォール、フッター、または任意の親コンポーネント（スタック、パッケージなど）に、動画を背景として設定できるようになりました。

購入意図のインターセプト Copy link to this section

ネイティブの iOS および Android SDK では、購入意図（購入 CTA のタップ）をインターセプトし、購入フローに進む前にカスタム UI を表示できるようになりました。アプリで想定されるユースケースとしては、年齢確認／保護者同意のために購入前に年齢確認用の UI を表示することや、追加開示として国別の規約や法的文言などの情報を提示し、ユーザーに確認してもらったうえで先に進んでもらうことなどがあります。

すべてのプランを表示（シート） Copy link to this section

ボタンの遷移先として、追加コンテンツを表示できるシートを選択できるようになりました。遷移先にシートを指定すると、Components パネル内のボタンの中に新しい Sheet コンポーネントが表示されます。シート、またはその中のいずれかのコンポーネントを選択すると、ペイウォールのプレビュー上にシートが表示されます。シートには、他のスタックと同様にコンポーネントを追加できます。

シートには独自のパッケージや購入ボタンを設定できるため、シート内に表示されたオプションからユーザーが直接��購入することも可能です。

ドキュメントで詳しく見る ↗