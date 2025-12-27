Figma のデザインをそのまま Paywalls にエクスポート Paywalls エディターのキーボードショートカット より多くのデバイスでペイウォールをプレビュー ペイウォールテンプレートのフィルタリング ペイウォール用カウントダウンコンポーネント プロジェクト単位のブランドカラー設定 Paywalls エディタで実際の価格を表示 AIを使ってペイウォールを作成 Paywallsで動画に対応 動画を背景に設定 購入意図をインターセプト すべてのプランを表示（シート）

RevenueCat Paywalls は、RevenueCat のダッシュボード上からリアルタイムでペイウォールを構築・最適化できる、ネイティブのペイウォールビルダーです。アプリのアップデートやコード変更は不要です。2025年夏、私たちは RevenueCat Paywalls をゼロから再構築しました。かつてはテンプレート中心のシンプルなツールでしたが、現在は完全に柔軟なコンポーネントベースのエディタへと進化し、自由なレイアウト設計、あらゆる文字列のローカライズ、セグメントごとに最適化された体験の提供が可能になっています。

しかし、私たちはここで立ち止まりません。2025年11月以降、特に加速した開発ペースでアップデートを続けています。すべてのアプリにとって最高のペイウォールビルダーになることを明確な目標に、最も要望が多く、最もインパクトの大きい機能改善を次々とリリースしています。

このブログは、RevenueCat Paywalls に関するすべての更新をまとめた「生きた変更履歴」として運用していきます。ぜひブックマークして、最新情報を随時チェックしてください。

RevenueCat のプロダクトアップデートを常に把握 RevenueCat とそのすべての機能に関する更新情報は、メインの変更履歴（changelog）ですべて確認できます。最新情報はこちらからご覧ください。

Figma のデザインをそのまま Paywalls にエクスポート Copy link to this section

デザインの引き渡しが、「最初から作り直すこと」を意味する必要はありません。そして今、それは本当に不要になりました。

Figma のモックアップを、Paywall エディターに直接エクスポートできます。レイアウトは Paywalls のネイティブコンポーネントとして取り込まれるため、すぐに次の作業が可能です。

構造を変えずにコピーを編集

プロダクトやパッケージを差し替え

テキストのローカライズ

A/B テストの追加

特定のオーディエンスへのターゲティング

最大のメリットはスピードです。デザイナーは引き続き Figma で作業でき、ペイウォールのテストを出荷するチームは、最終モックからライブバリアントまで、レイアウトを手作業で作り直すことなく一気に進められます。

Figma デザインをインポート↗

Paywalls エディターのキーボードショートカット Copy link to this section

素早く改善を重ねていると、ちょっとしたクリックの積み重ねが大きな負担になります。

Paywalls エディターでは、よく使う操作に対応したキーボードショートカットが利用できるようになりました。コンポーネントの追加、セクションの複製、変更の取り消し／やり直し、ブロックの削除などを、キーボード操作だけで行えます。作業の流れを止めることなく、スピーディな反復作業を本当に「一瞬」で進められます。

すべてのショートカットを見る ↗

より多くのデバイスでペイウォールをプレビュー Copy link to this section

ある画面では完璧に見えても、別の画面では不自然に見える——ペイウォールではよくあることです。これまでは公開後に気づくケースもありましたが、現在はより幅広い iOS / Android のスマートフォンやタブレットで、事前にペイウォールをプレビューできるようになりました。キャンバスは実際の画面サイズに合わせて更新されるため、デバイスを数秒で切り替えながら、次の点を確認できます。

余白や間隔の問題を早期に発見

フォントサイズの確認

画像のトリミングやメディア配置のチェック

スクロール挙動の妥当性確認

CTA が意図した位置に表示されているかの確認

シンプルな改善ですが、公開直前の修正作業を大幅に減らすことができます。

ペイウォールテンプレートのフィルタリング Copy link to this section

テンプレートは、目的のものをすぐに見つけられてこそ価値があります。

テンプレートギャラリーに、購入方法・ティア・パッケージ別のフィルターが追加されました。トライアル優先のレイアウト、価格表グリッド、プロモーション向けデザインなど、最初から使いたいパターンが決まっている場合に特に便利です。探す時間を減らし、実際にリリースすることに集中できます。

テンプレートから始める ↗

ペイウォール用カウントダウンコンポーネント Copy link to this section

プロモーションは効果的なペイウォール施策になり得ますが、その効果が最大化されるのは「緊急性」が明確で、かつ本物である場合です。そこで、任意のペイウォールにカウントダウンタイマーを追加できるようになりました。終了日時を一度設定するだけで、タイマーは自動的に更新されます。追加のコードも、手動での更新も必要ありません。

これは、ブラックフライデー、ローンチ記念プロモーション、期間限定ディスカウントなど、「タイミング」がユーザーの意思決定を後押しするあらゆるキャンペーン向けに設計されています。

カウントダウンを追加する ↗

プロジェクト単位のブランドカラー設定 Copy link to this section

プロジェクト設定でブランドカラーを定義できるようになりました。ここで設定したブランドカラーは、Paywalls エディタ内で利用可能です（今後、対応範囲はさらに拡大予定です）。プロジェクト全体で一貫したブランド表現を、より簡単に反映できるようになります。

Paywalls エディタで実際の価格を表示 Copy link to this section

これまでダッシュボードのエディタ上では、商品価格はプレースホルダー値で表示されていました。今回のアップデートにより、エディタ内で実際の価格が表示されるようになりました。これにより、作業中でもより現実に近い形でペイウォールを確認でき、デザインやコピーの調整がしやすくなります。

※注意点として、価格を表示するには、その商品で少なくとも1回のテスト購入が行われている必要があります。

AIを使ってペイウォールを作成 Copy link to this section

アプリストアのページ情報をもとに、AIでペイウォールを生成できるようになりました。アイデア出しのインスピレー�ションとしてはもちろん、そこから調整・テストを重ねていくためのしっかりした出発点としても最適です。

Paywallsで動画に対応 Copy link to this section

Paywalls で、画像と同様に動画を独立したコンポーネントとして追加できるようになりました。よりリッチで伝わりやすい表現が可能になります。

動画を背景に設定 Copy link to this section

動画を、ルートのペイウォール、フッター、または任意の親コンポーネント（スタック、パッケージなど）の背景として設定できるようになりました。視覚的なインパクトを高め、より没入感のあるペイウォール体験を作成できます。

購入意図をインターセプト Copy link to this section

ネイティブの iOS / Android SDK において、購入��意図（購入CTAのタップ）をインターセプトするためのメソッドを新たに提供しました。これにより、ユーザーが購入フローへ進むかどうかを決める前に、任意のカスタムUIを表示できるようになります。この仕組みは、たとえば購入前に年齢確認や保護者の同意を求める必要があるケースでは、購入に進む前段階で年齢ゲートとして機能するUIを表示するといった用途に活用できます。また、国ごとの利用条件や法的な文言など、購入前に追加で伝える必要がある情報がある場合にも、その内容を表示し、ユーザーに確認してもらったうえで購入フローへ進ませることが可能です。

すべてのプランを表示（シート） Copy link to this section

ボタンの遷移先として、追加コンテンツを表示するためのシートを指定できるようになりました。遷移先にシートを選択すると、コンポーネントパネル内の該当ボタンに新しく Sheet コンポーネントが表示されます。シート自体、またはその中に含まれるコンポーネントを選択すると、ペイウォールのプレビュー上でシートが表示されるようになります。シートには、他のスタックと同様に自由にコンポーネントを追加できます。

シートには独自のパッケージや購入ボタンを設定することも可能で、ユーザーはシート内に表示された選択肢から直接購入を完了できます。

詳しくはドキュメントをご覧ください ↗