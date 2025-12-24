クイック解説：ペイウォールに動画を追加するメリットとデメリット いつペイウォールに動画を追加すべきか？ 1. 感情がコンバージョンを左右する場合 2. 言葉よりもビジュアルのほうが価値を早く伝えられる場合 3. 変化や信頼を証明する必要がある場合 4. 読まれない時代に、動画で注意をつかむ どのような場合に、ペイウォールで動画の使用を避けるべきか？ 1. オーディエンスの通信環境が限られている場合 2. アプリのUSPが「シンプルで機能的」である場合 3. 高品質な動画を用意できない（または用意できそうにない）場合 動画ペイウォールのテストと実装 1. 動画テストの目的を明確にする 2. 動画フォーマットを決める 3. 動画に含めるべき内容（そしてペイウォール全体の構成） 4. 動画の設定 テストのロードマップ あなたのペイウォールに、動画は本当に必要？

動画ペイウォールは、購入の瞬間に価値、感情、機能、ソーシャルプルーフを伝えるために、短く、音声なしでも成立する動画 を活用します。ビジュアルによってメリットを分かりやすく示し、信頼を構築し、注意を引けた場合には、トライアル開始数やコンバージョン率の向上につながります。一方で、読み込み時間の増加というリスクがあり、高品質な素材の用意や、効果を検証するための体系的なテストも求められます。

かつて「動画ペイウォール」といえば、コンテンツクリエイターが自分のコースへのアクセスを販売するように、ペイウォールの裏側に動画が置かれている という意味でした。しかし現在、この言葉はより進化した、ワクワクするものへと変わっています。ペイウォールそのものに動画を埋め込む という考え方です。退屈で静的なペイウォールに別れを告げ、数秒で注意を引き、価値を伝えるインタラクティブな体験を迎え入れましょう。

動画は、ペイウォールの成果を高め、価値を明確に伝えるための強力な手段です。ペイウォール上の動画テストに関するデータはまだ限られていますが、動画というメディア自体が効果的であること は明らかです。短時間で情報を伝え、感情的な記憶を強める力があります。たとえば Fitness AI は、App Promotion Summitで、ペイウォールに動画を追加したことで収益が約80%�増加したと共有しており、現在もペイウォールに動画を使用し続けています。

私の「風変わりなペイウォール」についての記事を読んだことがある方なら、私が少しクセのある、ユニークなデザインに弱いことをご存じでしょう。中でもお気に入りの例が、Water Llama という水分摂取を記録するアプリです。このアプリは、遊び心のある機能紹介動画を使い、画面上でかわいらしいラマの水分トラッカーが満たされていく様子を見せることで、ペイウォールに命を吹き込んでいます。

ペイウォールにラマを登場させるのはさすがにやりすぎかもしれませんが、動画を追加すること は、ペイウォールであれオンボーディングであれ、検討する価値のある一手です。

それでは、ビデオペイウォールを検討すべきケース（そしてそう��でないケース）、さらに効果的にテストし、実装する方法について見ていきましょう。成功につなげるためのポイントを解説します。

クイック解説：ペイウォールに動画を追加するメリットとデメリット

動画は、特定のアプリカテゴリやオーディエンスでより一般的ではありますが、それだけを理由に検討対象から外す必要はありません。最終的に、ビデオペイウォールは4つの重要な目標を達成する手段になり得ます。動画をペイウォールに使うかどうかは、アプリのカテゴリではなく、これらの目標を達成したいかどうか を判断軸にすべきです。ただし、考慮すべきデメリットもいくつか存在します。

メリット デメリット 感情を伝えられる：動画は、静止画像やテキストよりもはるかに効果的に感情を伝えられます。



アプリの価値を視覚的に説明できる：Photo、Video、Health、Wellness系のアプリや、ペイウォールの先にある機能を見せることで価値が伝わるアプリに最適です。



信頼を構築し、変化を示せる：アプリを使うことで得られる効果を示し、結果が出ることへの安心感を与えられます。



注意を引きつけられる：ユーザーの動きを一瞬止め、集中を促しながらメッセージを伝えられます。 読み込み時間の増加がパフォーマンスに影響する可能性



注意散漫や過剰な情報になり得、特に、素早く機能的な体験を期待しているユーザーにとっては負担になることがあります。



高品質な素材が必要で、制作には追加の時間、スキル、予算が求められます。



テストの複雑さ、変数が多いため、動画がコンバージョンを改善しない理由を特定しにくくなります。

最終的に、動画ペイウォールがあなたのアプリに適しているかどうかは、オーディエンス、カテゴリ、そして目標によって決まります。ただし、最終判断を下す前にテストする価値は常にあります。この先では、動画ペイウォールがあなたのアプリに本当に適しているのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。

いつペイウォールに動画を追加すべきか？

私自身の経験から、オンボーディングやペイウォールで動画をテストすることで、トライアル開始数だけでなく、トライアルから有料へのコンバージョン率も改善できることが分かっています。特に、アプリの本当の価値を理解してもらうための ハウツー動画 は効果的です。

優れた動画はペイウォールの質を引き上げ、コンバージョンを高めますが、間違った動画は表示を遅くしたり、メッセージを分かりにくくしてしまうこともあります。ここでは、あなたのアプリが動画ファーストのペイウォールから恩恵を受けられるかどうかを見極めるポイント を紹介します。

1. 感情がコンバージョンを左右する場合

フィットネス、ウェルネス、習慣形成系のアプリは、「機能」ではなく感覚や気持ちを売っていることが多く、動画はそれを捉えるのに最適です。たとえば心拍をトラッキングするアプリCardi Mateでは、アプリが実際に動いている様子をフルスクリーンの背景動画で見せながら、心の落ち着きや心拍をコントロールできている感覚といった、アプリの価値を明確に伝えています。

テキストは最小限に抑えられ、画面下部には控えめなオーバーレイが重ねられており、次の要�素を伝えています：

ソーシャルプルーフ（登録者数）

トライアル／支払いの設定

アプリの簡単な説明

この組み合わせにより、ユーザーはアプリの価値を即座に感じ取ることができ、コンバージョンにつながりやすくなります。「Continue」をタップすると、余分な画面を挟むことなく、そのまま支払い画面へ進めるため、摩擦もありません。もうひとつの優れた例が、睡眠アプリのLoónaです。オンボーディングではリラックスできる音楽が流れ、瞬時に落ち着いた気分を醸成します。ペイウォール上の動画はシンプルで穏やかですが、Loónaがユーザーにもたらす状態を見事に表現しています（もっとも、価格表示におけるdark UXは、正直あまり“チル”とは言えませんが）。

2. 言葉よりもビジュアルのほうが価値を早く伝えられる場合

「1枚の写真は千の言葉に値する」と言いますが、動画ならジェフ・ベゾスのポートフォリオ以上の価値があるかもしれません。まず分かりやすい例からいきましょう。写真・動画系アプリです。視覚的なコンテンツに大きく依存するアプリは、機能を見せる手段として、よりビジュアルな表現を使うことで自然と恩恵を受けます。

たとえば、ByteDance（TikTokの親会社）が提供するAI搭載の動画・画像編集アプリCapCut。Water Llamaと同様に、CapCutはペイウォール上で動画を使い、主要な機能を強調しています。短いクリップで各機能の動きを順番に表示し、それぞれがどのように機能するのかを一目で分かるようにしています。

動画は、アプリの使い方を実演したり、ダウンロード直後に主要な機能をユーザーに案内したりする場面で、非常に大きな価値を発揮します。

3. 変化や信頼を証明する必要がある場合

ここでは、私がビデオペイウォールを調査する中で出会った、少し変わった例を紹介します。私は50以上のアプリをダウンロードしてペイウォールをテストしました。というのも、アプリが最初から動画を表示するかどうかは��外から分かりにくいですし、正直なところ、私の記憶も完璧ではないからです。（驚くことに、これまで見たすべてのペイウォールを覚えているわけではありません。）

その中で試したアプリのひとつが、Jacob Rushfinn氏のニュースレターで知ったDr Kegalです。最初は特に深く考えず、彼が勧めていたアプリを試してみよう、という軽い気持ちでした。ところがこのアプリは、予想外のことをしました。ペイウォールを表示する前に、30秒以上の動画視聴を強制したのです。動画の世界では、かなりの失策と言えるでしょう。

ただし、ここが重要なポイントです。私は今、女性であるにもかかわらず、勃起の持続時間を改善するためのアプリをスマートフォンに入れています……。このテーマは、多くのユーザーにとって話題にしづらかったり、本当に運動で効果があるのか不安を感じたりする分野です。このアプリのペイウォール動画では、実際にアプリの恩恵を受けた複数の男性が登場し、信頼性と説得力を築いています。動画が終わった後も、その映像はペイウォールの上部に残り、ユーザーがサブスクすることを決める前に、ソーシャルプルーフと価値を改めて強調します。

スクロール可能なペイウォールには、さらに 2本目の動画 が配置されており、アプリの裏にある科学的な仕組みや、どのように機能するのかをより詳しく解説しています。

ユーザーがそのアプリに懐疑的だったり、テーマ自体に不安を感じていたりする場面では、ペイウォール上の動画が、その決定的な瞬間に信頼を築く助けになります。もうひとつの優れた活用例は、競争の激しい市場です。動画を通じて「他とは違う価値を提供している」という信頼を構築することで、差別化につなげることができます。

4. 読まれない時代に、動画で注意をつかむ

オーディエンスのタイプは、動画を優先すべきかどうかに影響しま�す。データによると、若い世代は テキストよりも動画による説明を好む傾向があり、こうした層に向けてはビデオペイウォールをテストする価値があります。一方で、年齢層が上がるにつれてソーシャルメディアの利用時間は減っているにもかかわらず、アプリはますますソーシャルプラットフォームを模倣するようになっています。短尺動画だけでなく、Instagramのストーリーのようなスワイプ形式や、かみ砕いたコンテンツもその一例です。正直なところ、私たちの多くは、もう文章をじっくり読まなくなっています。

このガイドではペイウォール上で動画を使うことに焦点を当てていますが、オンボーディングで動画を使ったり、2ステップのペイウォール（動画 → トライアル／支払い情報を含むペイウォール） を作ったりすることで、支払い画面に進む前に注意と理解をしっかりと獲得することもできます。

グロースコンサルタントであり、ニュースレター「Growth Gems」の著者でもあるSylvain Gauchet氏は、最近、ペイウォールとオンボーディングの境界が曖昧になりつつあるトレンドについて次のように指摘しています。

「最近、特に無料トライアルで、マルチスクリーンのペイウォールを目にすることが増えています。最も冷たい“課金タイムライン”をいきなり見せるのではなく、複数の画面に分けて説明す�るんです。そうすると、オンボーディングとペイウォールの境界が曖昧になります。ペイウォールの前にある画面はオンボーディングなのか？それともペイウォールの一部なのか？ただ、そのおかげで、価値を見せたり、実際の取引要素をより分かりやすく説明したり、最後のひと押しとなるピッチや要約を提示できるようになります。」

私自身、現在このアプローチをZ世代向けアプリでテストしています。従来の、画像＋テキストによる4つのテンポの速い機能紹介画面を、動画＋テキストの機能紹介画面 に置き換え、ペイウォールへとつなげることで、支払いを求める前にアプリを十分に理解してもらうことを狙っています。

どのような場合に、ペイウォールで動画の使用を避けるべきか？

動画は、他のタイプ��のペイウォールよりも多くの労力を必要とする点を理解しておくことが重要です。特に、テストと検証にかかる負荷が大きい という側面があります。私のおすすめは、まずメッセージングを検証し、どの機能がユーザーの支払いにつながっているのかを特定したうえで、初めて動画を導入（そしてテスト）することです。そうすることで、ペイウォールをテストした際に、変化の要因が「動画そのもの」であると判断できます。最初から動画を追加してしまうと、コピーやコア機能を先に最適化した場合と比べて、テストが遅くなり、効果も見えにくく、成功率が下がることがよくあります。

そのため、まだプロダクトマーケットフィットを見つけられていない場合や、ユーザーが本当に支払う意思があるかを把握できていない段階では、動画の追加は一旦見送ったほうがよいでしょう。ほかにも、動画があまり適さないケースはいくつかあります。

1. オーディエンスの通信環境が限られている場合

動画サイズを最適化して読み込みを高速化したとしても（RevenueCat’s Paywall Builderはこれを自動で行います）、動画が読み込み時間に影響すること自体は避けられません。ユーザーの通信速度が遅い、データ通信量に制限がある、あるいはWi-Fiが不安定な場合、動画ペイウォールは摩擦を生む可能性があります。

「でもDaphne、ユーザーの通信速度なんてどうやって分かるの？」と思うかもしれませんが、私が言いたいのはそういう意味ではありません。アプリがどんな場面で使われるのか、いつ最も利用されるのか を考えてみてください。たとえば、ハイキングやキャンプ中に使われるアプリは、通信環境がほとんどない状況でも機能する必要があります。また、オーディエンスが高齢層であれば、超高速な回線を前提とした Gen Z 向けゲーマーアプリほど通信環境が良くない可能性もあります。さらに、販売対象の市場が地方部に多い、あるいはインターネットインフラが比較的遅い国である場合も、考慮すべき要素です。

2. アプリのUSPが「シンプルで機能的」である場合

シンプルなユーティリティ系アプリでは、動画ペイウォールがかえって邪魔になることがあります。ユーザーが重視しているのがスピードである場合、動画は最終目的から注意をそらしてしまう可能性があります。たとえば、パスポートのコピーを素早くスキャンしてアップロードしたいだけの人にとって、最初に動画を見せられるのは、ただのストレスになりかねません。動画が本当にユーザーのコンバージョンを後押しするのか、それとも「効果がありそうだ」と思い込んでいるだけなのかを、慎重に見極める必要があります。ここでも重要になるのがテストです（この後で詳しく触れますので、お楽しみに）。

3. 高品質な動画を用意できない（または用意できそうにない）場合 Copy link to this section

3. 高品質な動画を用意できない（または用意できそうにない）場合

また、オーディエンスに響く形式を見つけるためには、複数のフォーマットをテストする必要があります。導入を決める前に、必要となる時間やリソースを十分に見積もっておくことが重要です。

動画ペイウォールのテストと実装

さて、メッセージングは十分に練り込まれ、ユーザーがそのプロダクトを求めていることも分かっており、ペイウォールに動画を使うのが適切だと判断できたとします。では、ビデオペイウォールをどのようにテストし、ローンチすればよいのでしょうか？

1. 動画テストの目的を明確にする

これまで、アプリがペイウォールで動画を使う主な理由を見てきました：

感情を伝える 機能を視覚的に説明する 変化を伝え、信頼を構築する 注意を引きつける

目的を明確にすることで、どのフォーマットや構成をテストすべきかが判断しやすくなります。たとえば、アプリの内容をより分かりやすく説明することが目的であれば、機能紹介のカルーセル や フルスクリーンの背景動画 をテストするのが適しているでしょう。

2. 動画フォーマットを決める

次に、設定した目的に最も適したフォーマットを特定します。これまでの例からも分かるように、ペイウォールに動画を組み込む方法はいくつか効果的な選択肢があります：

ペイウォールの最上部に配置：アプリが実際に動いている様子を見せ、すぐにユーザーの関心を引きつけます。 背景として使用：動きと奥行きを加え、ペイウォールをよりダイナミックに感じさせます。 縦に長いランディングページ内の1ブロックとして配置：機能や価値提案をより詳しく説明する必要があるプレミアムアプリに最適で、スクロール型ペイウォールでもユーザーの関心を維持できます。 カルーセル内で使用：短く分かりやすいクリップで、複数の機能を順番に紹介できます。 ペイウォールの最初の画面として表示：価格やトライアルの詳細に進む前に、注意と理解を獲得できます。

また、Dr. Kegal のように、ペイウォール全体で複数の動画を組み合わせることも可能です。もうひとつの優れた例が、AIによるフェイススワップアプリ Reface です。Refaceは、ループ再生される背景動画としても機能するカルーセルを使用し、活き活きとしたインタラクティブな体験を生み出しています。

アニメーションを見せたいアプリにとっても、動画は有効な選択肢になります。特に、使用しているペイウォールビルダーがアニメーションに対応していない場合は有効です。アニメーションはエンゲージメントを高める優れ��た手段です。たとえば、語学学習アプリの Duolingo では、マスコットであるフクロウの Duo の小さなアニメーションをペイウォール上で使用しています。

Refaceのようなアプリは、こうした表現をコードで実装している可能性が高いですが、同様の効果を素早くテストする方法 としては、特にペイウォールビルダーがアニメーションに対応していない場合、短いループ動画やGIFを使う という選択肢があります。ただし注意点として、コードで直接実装されたアニメーションは、一般的に動画よりも読み込みが速い という点は覚えておく価値があります。

また、設定した目的と選んだフォーマットは、動画をどこでテストするか を決める手がかりにもなります。たとえば CapCut のように、紹介している機能がすべてのユーザーに共通して重要である場合、すべてのペイウォールで同じ動画を使っているアプリもあります。一方で、目的が「新規ユーザーにアプリの価値を理解してもらうこと」であれば、最初のペイウォールのみに動画をテストする という選択も考えられます。

たとえば、フィットネスアプリの FitOn では、アップテンポな音楽、点滅するビジュアル、フルスクリーンのエネルギ��ー感あふれる、非常にインパクトの強いペイウォール動画を使用しています。これは新規ユーザーにとっては、アプリが提供する体験を即座に理解し、ワクワク感を与える点で非常に効果的です。しかし、既存ユーザーに毎回同じ動画を強制する となると、刺激的というより煩わしく感じられてしまう可能性があります。

その後、私が再びアプリに戻ったときに表示されたペイウォールは、よりシンプルな機能紹介カルーセル になっていました。

3. 動画に含めるべき内容（そしてペイウォール全体の構成）

動画コンテンツを設計する際は、次のベストプラクティスを意識してください：

動画は短く保つ： 多くの場合、15〜30秒以内が適切です。

多くの場合、15〜30秒以内が適切です。 音声なしでも成立させる： ほとんどのユーザーは音をオンにしていません。ここまで紹介してきた例も、Dr. Kegalを除いてすべて無音で機能しています（なお、Dr. Kegalも字幕を併用しています）。

ほとんどのユーザーは音をオンにしていません。ここまで紹介してきた例も、Dr. Kegalを除いてすべて無音で機能しています（なお、Dr. Kegalも字幕を併用しています）。 強いビジュアルフックから始める：特に、アプリの価値を伝える目的で動画を使う場合、冒頭でユーザーの注意をつかむことが重要です。

動画、コピー、CTA（行動喚起）を組み合わせると、認知的な負荷はすぐに高くなりがちです。そのため、ほとんどの場合はシンプルさが勝ちます。実例を見ても、動画がより詳細で動きのあるものであるほど、補足するコピーはシンプルかつ最小限に抑えられている傾向があります。

どのような動画をテストすべきか迷っている場合は、アプリの使い方をシンプルに紹介するウォークスルー動画 から始めるのがおすすめです。主要な価値や機能を、分かりやすく魅力的に伝えることができます。

4. 動画の設定

動画ペイウォールを設定する際には、いくつかの重要なポイントがあります：

もちろん、例外もあります。ここで FitOn の例に戻りましょう。FitOnのエネルギッシュなフルスクリーン動画は、ユーザーを完全に没入させることを目的としているため、ループも自動ミュートもされていません。動画が終わると、スムーズにフェードアウトしながら「Subscribe」ボタンへと視線を導き、唐突な終了ではなく自然な流れを作っています。動画は長く動きも激しいため、このケースではミュートは適さず、ループさせると逆に負担になってしまいます。

さらに、読み込み時間を最適化すること も忘れないでください。アプリ内ではWebほど致命的ではないとはいえ、読み込み時間は依然としてパフォーマンスやユーザー体験に影響します。

RevenueCatの Paywall Builder を使用している場合は、その点も安心です。以下のベストプラクティスに沿って、動画が自動的に最適化されます：

初期ロード：動画のサムネイルが即座に表示されます。 段階的ロード：まず低解像度の動画を再生して速度を確保し、その後高画質へと切り替わります。 ローカルキャッシュ：動画はローカルに保存され、次回以降はより高速に再生されます。 帯域幅の最適化：データ使用量を最小限に抑え、よりスムーズな体験を実現します。

一方で、ネイティブのペイウォールに自前で実装する場合は──ここが見せ場です。開発者ににっこり微笑んで、助けをお願いしましょう……彼らが輝く時間です。

テストのロードマップ

あなたが動画をテストしようとしているのには、きっと正当な理由があるはずです（そうであることを願っています）。だからこそ、動画を1本だけテストして、うまくいかなかったからといって、永遠に動画を否定しないでください。そして2年後、目を輝かせた新任のプロダクトマネージャーが「ねえ、ペイウォールに動画を試してみるのはどうでしょう？」と提案した瞬間に、「いや、2年前にテストしたよ。動画はうちには合わない」と即座に却下する──そんな事態にはならないでほしいのです。

1回のテストで、ビデオペイウォールが機能しないと結論づけることはできません。それは単に、「そのバージョンが機能しなかった」というだけです。

目的に基づいて、テストは次の3つの主要要素に集中させましょう：

コンテンツ： 動画で何を伝えるか、どのように始まるか、長さはどれくらいか

動画で何を伝えるか、どのように始まるか、長さはどれくらいか 配置： 動画をペイウォールのどこに置くか（マルチステップの場合は、どの画面か）

動画をペイウォールのどこに置くか（マルチステップの場合は、どの画面か） 設定：これまでに触れてきた、��技術的・挙動的な各種設定

この順番でテストすることをおすすめします。多くのアプリ、特に単一画面のペイウォールでは、コンテンツが最も大きな影響を与えます。

以下は、ハイレベルなテスト計画の一例です：

ベースライン： 現在の静的なペイウォールから始め、コンバージョン率やエンゲージメント指標を記録する

現在の静的なペイウォールから始め、コンバージョン率やエンゲージメント指標を記録する 実験1： ヒーロー画像を短いループ動画に置き換える（コピーはそのまま）。効果の差分を測定する

ヒーロー画像を短いループ動画に置き換える（コピーはそのまま）。効果の差分を測定する 実験2： 機能デモ動画と感情訴求のストーリー動画など、異なるタイプをテストし、どちらがよりコンバージョンを生むかを比較する

機能デモ動画と感情訴求のストーリー動画など、異なるタイプをテストし、どちらがよりコンバージョンを生むかを比較する 実験3〜X：最も成果の良かった動画をベースに、フック、配置、長さを調整してさらなる最適化を行う

あなたのペイウォールに、動画は本当に必要？

ペイウォールは、まさに成否を分ける瞬間です。その一瞬で、ユーザーはこのアプリに価値があるかどうかを判断します。動画は、その判断を後押しするための もうひとつの次元 を与えてくれます。結果を「感じさせ」、変化を「見せ」、そしてユーザーをもう少しだけその場に留める力があります。

すべてのアプリに動画が必要というわけではありませんが、多くのアプリは 少なくとも一度はテストしてみる価値があります。特に、ペイウォール体験をこれまで以上に引き上げやすい RevenueCat Paywalls のようなツールがある今はなおさらです。

うまく設計された動画は、コンバージョンを高め、ブランドを強化し、似たようなペイウォールが並ぶ中で際立つ存在にしてくれます。

ラマが水分補給をしていくアニメーションであれ、ユーザーがフィットネスの可能性を解放する瞬間であれ、本当に価値を加える動画 で、あなたのペイウォールに命を吹き込むことを恐れないでください。